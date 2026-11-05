Κατερίνα Στανίση: «Ευτυχώς, ακόμα είναι μερικά μπουζούκια που είναι αυθεντικά, υπάρχουν κάποια άλλα… ευρωπαϊκά να το πω έτσι» - iefimerida.gr

Τη δική της άποψη για την εξέλιξη της νυχτερινής διασκέδασης εξέφρασε η Κατερίνα Στανίση, η οποία έχει συμπληρώσει μισό αιώνα παρουσίας στο πεντάγραμμο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κατερίνα Στανίση αναπολεί την παλαιότερη εποχή των μπουζουκιών, τονίζοντας πως τα κέντρα ήταν μικρότερα και πιο οικεία, επιτρέποντας σε ανθρώπους διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, όπως ο μισθωτός και ο βιομήχανος, να διασκεδάζουν μαζί.

Η ατμόσφαιρα της νύχτας, ο φωτισμός και η πίστα ενισχύουν τα ανθρώπινα συναισθήματα. Σύμφωνα με την ερμηνεύτρια, οι έρωτες και οι ζήλιες γίνονται πιο έντονα μέσα στο περιβάλλον των νυχτερινών κέντρων.

Εκφράζει τη χαρά της για τη χρήση του τραγουδιού «Μυστικέ μου Έρωτα» σε τηλεοπτική σειρά, καθώς θεωρεί ότι αντιπροσωπεύει τα «ντέρτια» των ανθρώπων που σύχναζαν στα μπουζούκια της δεκαετίας του '80.

Η τραγουδίστρια αποκαλύπτει ότι έχει δεχθεί πρόταση για να γίνει η ζωή της βιβλίο ή τηλεοπτική σειρά. Υπονοεί, μάλιστα, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε αναστάτωση με όσα θα έρχονταν στο φως.

Σύμφωνα με την ίδια, η γυναικεία παρουσία έχει μια ιδιαίτερη δυναμική στα μπουζούκια, καθώς οι τραγουδίστριες είχαν πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο στις πίστες των νυχτερινών κέντρων.

Όπως εξήγησε, παλαιότερα τα νυχτερινά κέντρα ήταν μικρότερα, το κοινό βρισκόταν πιο κοντά στους καλλιτέχνες και άνθρωποι από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις διασκέδαζαν μαζί.

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Κατερίνα Στανίση: «Γλεντούσαν ο μισθωτός με τον βιομήχανο»

Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η ερμηνεύτρια του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού έκανε μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν: «Μεγάλωσα στα μπουζούκια. Ευτυχώς, ακόμα είναι μερικά μπουζούκια που είναι μπουζούκια αυθεντικά, υπάρχουν κάποια άλλα ευρωπαϊκά να το πω έτσι. Τότε ήταν πιο μικρά και ο κόσμος ήταν πολύ πιο κοντά. Γλεντούσαν ο μισθωτός με τον βιομήχανο».

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Η Κατερίνα Στανίση υποστήριξε ότι η ατμόσφαιρα των μπουζουκιών, ο φωτισμός και η πίστα κάνουν τα συναισθήματα πιο έντονα: «Οι έρωτες και οι ζήλιες υπάρχουν στον κόσμο της νύχτας, αλλά και της ημέρας. Αλλά τη νύχτα ο φωτισμός, πίστα τα κάνουν πιο έντονα».

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«Θυμίζει τα ντέρτια που είχαν οι άνθρωποι»

Σχολιάζοντας την επιλογή του δικού της τραγουδιού από τη σειρά «Ντέρτι» που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1, είπε: «…θυμίζει τα ντέρτια που είχαν οι άνθρωποι που ερχόντουσαν στα μπουζούκια εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του '80. Είμαι πολύ χαρούμενη διότι από εκείνη τη δεκαετία επέλεξαν οι άνθρωποι το τραγούδι το δικό μου, «Μυστικέ μου Έρωτα», που είχα αγαπήσει πάρα πολύ βέβαια».

Τέλος απάντησε για το αν υπάρχει πιθανότητα να γράψει κάποιο βιβλίο για τη ζωή της ή ακόμα και να γίνει σειρά: «Υπάρχει πρόταση». Μάλιστα συμπλήρωσε με νόημα ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση, προφανώς με όλα όσα θα έρχονταν στο φως της δημοσιότητας.

