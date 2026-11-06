Κατερίνα Παπουτσάκη: Είναι υπέροχο να μην έχεις σύντροφο, είμαι έναν χρόνο μόνη μου [βίντεο] - iefimerida.gr

Ελεύθερη και ωραία δηλώνει η Κατερίνα Παπουτσάκη, έχοντας περίπου έναν χρόνο χωρίς κάποιον σύντροφο στη ζωή της, κάτι που απολαμβάνει ιδιαίτερα.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο «Madwalk vidcast 2026» και στον Μάνο Καμακάρη για την απόφασή της να μείνει μόνη αποκαλύπτοντας πως έχει συμπληρώσει σχεδόν έναν χρόνο χωρίς σύντροφο.



Η Κατερίνα Παπουτσάκη αφού μίλησε για την υποκριτική αλλά και το τραγούδι, τονίζοντας πως είναι πρώτα ηθοποιός και μετά τραγουδίστρια, μίλησε για την προσωπική της ζωή.

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Κατερίνα Παπουτσάκη: Είναι υπέροχο να μην έχεις σύντροφο

Κληθείσα να σχολιάσει παλαιότερη δήλωσή της πως απολαμβάνει περισσότερο από ποτέ τη ζωή της χωρίς σύντροφο, η ηθοποιός δήλωσε: «Είναι υπέροχο να μην έχεις σύντροφο και να μη χρειάζεται να πεις ψέματα ότι ‘δεν έχω, είμαι μόνη μου’ και να είσαι στα αλήθεια. Είναι φανταστικό».



«Ήμουν πάντοτε σχεσάκιας. Έχεις πάρα πολύ δίκιο να το πιστεύεις αυτό. Και ταυτόχρονα, ναι, θεωρώ τον εαυτό μου συντροφικό άνθρωπο. Απλά έγκωσα. Τραβάμε λίγο εδώ μια κόκκινη γραμμή».

Όσο για το πόσο καιρό σκοπεύει να μείνει μόνη της, η Κατερίνα Παπουτσάκη απάντησε: «Για όσο. Θα δείξει τώρα. Πού να ξέρω κι εγώ; Μάντης είμαι; Ανοιχτή στη ζωή είμαι, δεν το συζητώ. Αλλά σε αυτή τη φάση πραγματικά είμαι τέλεια μόνη μου. Σχεδόν ποτέ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω υπάρξει μόνη παραπάνω από λίγους μήνες. Τώρα κοντεύω χρόνο», συμπλήρωσε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

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«Δεν θα επιτρέψω ποτέ ξανά να εγκλωβιστώ σε μία σχέση»

Στην ερώτηση αν αυτή η περίοδος της έχει δώσει μεγαλύτερη ελευθερία στον τρόπο που εκφράζεται, η ηθοποιός απάντησε: «Ναι, 100%. Γιατί κάπως σαν να εγκλωβίζομαι όταν μπαίνω σε μια σχέση. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα επιτρέψω ποτέ ξανά να συμβεί».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 12'11''.