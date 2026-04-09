Συγκλονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου: Έχω χάσει την ακοή μου και πλέον διαβάζω τα χείλη - iefimerida.gr

Ένα αυτοάνοσο που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου είχε ως συνέπεια να επηρεάσει την ακοή της και πλέον να μην ακούει.

Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της, το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα που έχει της στέρησε την ακοή. Για αυτό μίλησε και αυτή τη φορά, καλεσμένη στην εκπομπή της Ανθής Σαλαγκούδη «Female» στο Διαδίκτυο.

«Ο εφιάλτης που με καθήλωσε»

Όπως είπε η Κατερίνα Νοτοπούλου, τότε βίωσε όλη αυτή την κατάσταση σαν εφιάλτη. Ήταν το 2015, όταν αρρώστησε από ένα αρκετά σπάνιο αυτοάνοσο, για το οποίο υπήρχε δυσκολία στη διάγνωση. «Με καθήλωσε σε πολλά επίπεδα σωματικά», είπε χαρακτηριστικά στην Ανθή Σαλαγκούδη, για να προσθέσει: «Δεν ήταν μόνο αυτό… Η απώλεια ακοής είναι αυτό που έμεινε. Βασίζομαι στη χειλεανάγνωση, φοράω ακουστικά βαρηκοΐας, που βοηθάνε σε έναν βαθμό. Πρακτικά, δεν ακούω».

«Υπάρχουν και αυτές οι αόρατες αναπηρίες, με τις οποίες δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι», επισήμανε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Καταλήγοντας εξήγησε πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση: «Μαθαίνεις να ζεις με αυτά, χρειάζεται χρόνος. Δεν ήμουν όπως είμαι τώρα. Κατακτάς με καινούργιο τρόπο τις αισθήσεις και την επικοινωνία. Σίγουρα με πείσμωσε πάρα πολύ στο ότι θέλω να ακούσω, θέλω να ακούω τους ανθρώπους. Ακόμα κι αν δεν μπορώ με τα αυτιά μου, θέλω πάρα πολύ να ακούω αυτό που έχουν να μου πουν. Ναι, είναι ο λόγος της ύπαρξής μου».

Κατερίνα Νοτοπούλου: «Χρειάστηκε να παλέψω για τη ζωή μου»

Να σημειωθεί ότι όταν η Κατερίνα Νοτοπούλου αποκάλυψε το 2021 το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, είχε μιλήσει για τη «μάχη» που έδωσε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κυριολεκτικά χρειάστηκε να παλέψω για τη ζωή μου τους πρώτους μήνες. Και η επαναφορά σε μία ομαλότητα ήταν εξαιρετικά αβέβαια. Στη συνέχεια, σιγά σιγά έμαθα να υπάρχω με άλλο τρόπο.

Ήταν εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική η προσπάθεια. Χρειάστηκα βοήθεια και υποστήριξη για να αποδεχτώ και να αγαπήσω τον καινούργιο μου εαυτό με την αναπηρία, να πιστέψω πως μπορώ».