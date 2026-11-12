Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πώς της έκανε πρόταση γάμου ο Παναγιώτης Κουτσουμπής -Το δαχτυλίδι κάτω από το πιάτο και η... δηλητηρίαση [βίντεο]

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πώς και πού της έκανε πρόταση γάμου, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής οργάνωσε την πρόταση γάμου σε εστιατόριο στο Παρίσι, κρύβοντας το δαχτυλίδι κάτω από το πιάτο της Κατερίνας Καινούργιου, παρουσία μεγάλης παρέας φίλων, δημιουργώντας μια απρόσμενη και συγκινητική στιγμή για την παρουσιάστρια.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε με χιούμορ ότι μετά το δείπνο στο βραβευμένο με αστέρια Michelin εστιατόριο, όπου έγινε η πρόταση, έπαθε δηλητηρίαση, προσθέτοντας μια απρόοπτη και κωμική λεπτομέρεια στην ξεχωριστή βραδιά τους στο Παρίσι.

Η αρχική αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου ήταν γεμάτη αμηχανία, καθώς όταν ανακάλυψε το δαχτυλίδι θεώρησε πως ήταν ψεύτικο, μέχρι που ο σύντροφός της τής απηύθυνε επίσημα την ερώτηση εάν θα τον παντρευτεί.

Μετά τη θετική απάντηση της παρουσιάστριας, οι φίλοι του ζευγαριού που ήταν παρόντες ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς και φωνές χαράς, αναστατώνοντας το εστιατόριο και επισφραγίζοντας την ευτυχισμένη στιγμή με μεγάλο ενθουσιασμό.

Η παρουσιάστρια μίλησε στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για την ιδιαίτερη στιγμή που έζησε με τον αγαπημένο της στη γαλλική πρωτεύουσα, περιγράφοντας το παρασκήνιο της πρότασης γάμου.

Όπως ανέφερε, το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στο Παρίσι μαζί με μεγάλη παρέα και είχε επιλέξει για την έξοδό του ένα γνωστό και «ψαγμένο» εστιατόριο, βραβευμένο με αστέρια Michelin.

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Το δαχτυλίδι κάτω από το πιάτο

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είχε οργανώσει την έκπληξη τοποθετώντας το δαχτυλίδι κάτω από το πιάτο της Κατερίνας Καινούργιου.

«Ακόμη και η πιο απλή πρόταση γάμου μπορεί να σε συγκινήσει απίστευτα και το πάρα πολύ εντυπωσιακό αν δεν είσαι πολύ ερωτευμένος, να το θεωρήσεις… Εμείς είχαμε πάει στο Παρίσι με μεγάλη παρέα και είχε βάλει το δαχτυλίδι κάτω από το πιάτο», είπε η παρουσιάστρια.

Μάλιστα, αποκάλυψε με χιούμορ ότι μετά το δείπνο έπαθε δηλητηρίαση, σημειώνοντας: «Ήμασταν σε ένα εστιατόριο και μετά έπαθα δηλητηρίαση! Είχαμε πάει σε ένα πολύ γνωστό και ψαγμένο εστιατόριο, βραβευμένο με αστέρια Michelin, κάπου χωμένο…».

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«Τι είναι αυτό καλέ, ψεύτικο είναι;»

Η Κατερίνα Καινούργιου περιέγραψε και την πρώτη της αντίδραση όταν αντίκρισε το δαχτυλίδι, λέγοντας ότι αρχικά δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε.

«Είχε βάλει λοιπόν το δαχτυλίδι κάτω από το πιάτο και πάω να φάω, το βλέπω και λέω: “Τι είναι αυτό καλέ, ψεύτικο είναι;”. Και μου λέει: “Θα με παντρευτείς;”», ανέφερε.

Η αντίδραση της παρέας μετά το «ναι»

Η πρόταση γάμου έγινε παρουσία των φίλων του ζευγαριού, οι οποίοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μόλις η παρουσιάστρια απάντησε θετικά.

«Εκείνη την ώρα σηκώνονται οι φίλοι μας και φωνάζουν, σηκώσαμε όλο το μαγαζί. Είπα “ναι” και φώναζαν όλοι: “She said yes!”», είπε η Κατερίνα Καινούργιου, περιγράφοντας τη στιγμή.

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