Κατερίνα Καινούργιου: Το μπλουζάκι-έκπληξη του Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη μικρή Ξένια - iefimerida.gr

Εδώ και δύο εβδομάδες η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, βιώνουν μοναδικές στιγμές έχοντας στην αγκαλιά τους το πρώτο παιδί τους.

Το κοριτσάκι τους, που ήρθε στον κόσμο στις 3 Απριλίου, έχει αλλάξει τη ζωή της γνωστής παρουσιάστριας, που από εκείνη την ημέρα έχει κάνει μόλις δύο αναρτήσεις στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ενώ ήταν πάντα ιδιαίτερα δραστήρια, ενημερώνοντας τους χιλιάδες ακολούθους της για την καθημερινότητά της.

Η φροντίδα του μωρού και το μπλουζάκι του μπαμπά

Άλλωστε, η φροντίδα της μικρής Ξένιας-Αλεξάνδρας, όπως είναι το όνομα που θα δώσουν στην κορούλα τους, αποσπά όλο τον χρόνο της παρουσιάστριας. Αλλά και ο πατέρας της μικρής, ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Κουτσουμπής, παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις του στο χώρο της εστίασης με τον οποίο ασχολείται, προσπαθεί να βρίσκεται δίπλα στις δύο πιο σημαντικές γυναίκες της ζωής του.

Μάλιστα, όπως λένε άνθρωποι από το περιβάλλον του ζευγαριού, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δεν κρύβει πόσο ενθουσιασμένος είναι για τον ρόλο του ως πατέρας. Ο σύντροφος της Κατερίνας Καινούργιου δηλώνει ευτυχισμένος και μάλιστα πρόσφατα σε ανάρτησή του στα social media ανέβασε μια φωτογραφία με το T-shirt-έκπληξη που έφτιαξε για να δηλώσει ότι πλέον είναι «χαζομπαμπάς». Εμφανίζεται λοιπόν φορώντας ένα μπλουζάκι που γράφει τη λέξη «Daddy» στην πλάτη και τον αριθμό «01», δηλώνοντας, ίσως, ότι αυτό είναι το πρώτο παιδί και θα ακολουθήσουν και άλλα;