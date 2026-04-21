Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο-έκπληξη από τον αδερφό του Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη μικρή Ξένια - iefimerida.gr

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν μας καλημερίζει το τελευταίο διάστημα από την εκπομπή της, καθώς απολαμβάνει στιγμές με την κορούλα της στο σπίτι.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η Κατερίνα Καινούργιου βιώνει το ρόλο της ως μητέρα, αλλά σιγά σιγά είναι πιο δραστήρια στα social media. Έτσι, σήμερα έκανε ακόμα μία ανάρτηση στο Instagram, όπου σε story της μας έδειξε ένα από τα πολλά δώρα που έχει δεχτεί για τη μικρή Ξένια.

Η εικόνα της Αγίας Πολυξένης

Η παρουσιάστρια μας έδειξε το δώρο που της έκανε ο αδελφός του συντρόφου της Νικόλας Κουτσουμπής. Πρόκειται για μια εικόνα της Αγίας Πολυξένης, της οποίας το όνομα θα πάρει η ανιψιά του. Όπως έχει κάνει γνωστό η ίδια η Κατερίνα Καινούργιου, η ίδια και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής θα δώσουν δύο ονόματα στην κόρη τους. Το όνομα της γιαγιάς της Πολυξένη και το όνομα Αλεξάνδρα, στη μνήμη της πολύ καλής φίλης της παρουσιάστριας Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε πριν από μερικούς μήνες από τη ζωή χτυπημένη από καρκίνο.

Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω ότι βίωσα ένα θαύμα»

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει εκφράσει συχνά δημόσια την πίστη της και μάλιστα τον περασμένο Οκτώβριο, με αφορμή την περιπέτεια υγείας που είχε περάσει η μητέρα της, είχε δηλώσει: «Για μια προσωπική μου εμπειρία μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ πιστεύω ότι βίωσα ένα θαύμα και μου αρέσει να τα μοιράζομαι αυτά με τον κόσμο. Πάντα με τη βοήθεια της επιστήμης αλλά και ταυτόχρονα με την πίστη μου στο Θεό, θα τα πούμε σύντομα».

Όπως ήταν φυσικό λοιπόν, το συγκεκριμένο δώρο, που μάλιστα έχει φιλοτεχνηθεί στη Μονή Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, δεν θα μπορούσε να μη συγκινήσει την Κατερίνα Καινούργιου. Να σημειωθεί ότι η οικογένεια του Παναγιώτη Κουτσουμπή -οι γονείς του και τα δύο αδέρφια του- μένουν μόνιμα στην Αίγινα.