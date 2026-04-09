Κατερίνα Καινούργιου: Πώς πέρασε η πρώτη νύχτα με την κόρη της στο σπίτι - iefimerida.gr

Την Παρασκευή 3 Απριλίου η Κατερίνα Καινούργιου γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι και τη Μεγάλη Τρίτη πήρε εξιτήριο. Πώς κύλησε όμως η πρώτη νύχτα με το μωρό;

Την αποκάλυψη για το πώς κυλούν οι ώρες στο σπίτι με το μωρό έκανε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το πρωινό», το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης. Όπως είπε ο παρουσιαστής, επικοινώνησε με την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία παραδέχτηκε ότι ήταν άυπνη, αλλά δεν έκρυψε τη χαρά της.

Οι πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Η παρουσιάστρια έχει ανεβάσει μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram από τις πρώτες στιγμές με το κοριτσάκι της στο μαιευτήριο, αλλά δεν έχει αποκαλύψει μέχρι σήμερα λεπτομέρειες για το πώς περνούν οι ώρες με το μωρό στο σπίτι τους.

«Ήρθαμε σε επικοινωνία με την Κατερίνα, τόσο μέσω μηνυμάτων όσο και τηλεφωνικά. Της έστειλα ευχές, το είχα αναφέρει και προχθές αυτό. Εκείνη μάλιστα είχε ανεβάσει και πολύ όμορφες φωτογραφίες από την έξοδό της από το μαιευτήριο, μαζί με τον πατέρα του παιδιού και στιγμιότυπα με το μωρό, τα μικρά του ποδαράκια», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Της έστειλα λοιπόν μήνυμα και τη ρώτησα: “Κατερίνα μου, έχεις καταφέρει να κοιμηθείς καθόλου; Ή το μωρό σας κρατούσε ξύπνιους;”. Στη συνέχεια της πρότεινα, μιας και είμαστε live, “μήπως θα ήθελες να βγεις στον αέρα για να σου δώσουμε τις ευχές μας;”. Εκείνη μου απάντησε: “Καλημέρα Γιώργο, είμαι άυπνη, αλλά νιώθω πολύ χαρούμενη”. Παράλληλα, μου ξεκαθάρισε ότι δεν θα ήθελε να εμφανιστεί τηλεοπτικά εκείνη τη στιγμή, κάτι που είναι απόλυτα κατανοητό και σωστό. Άλλωστε, στη θέση της θα έκανα το ίδιο, αν και προφανώς δεν μπορώ να τη βιώσω κυριολεκτικά», είπε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας.

Να θυμίσουμε ότι η παρουσιάστρια του Alpha έφερε στον κόσμο με καισαρική τη μικρή Πολυξένη-Αλεξάνδρα, όπως είναι το διπλό όνομα που θα της δώσουν, στο μαιευτήριο «Ρέα», βάρους περίπου 2 κιλών και 600 γραμμαρίων. Η γέννηση της κορούλας τους ολοκλήρωσε την ευτυχία της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή, οι οποίοι είναι ζευγάρι από τις αρχές του 2024.