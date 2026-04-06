Κατερίνα Καινούργιου: Σε ποιον μοιάζει το μωρό της -Τι αποκάλυψε ο γιατρός της, και η επίσκεψη της Τσιμτσιλή - iefimerida.gr

Η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο το πρώτο παιδί της την Παρασκευή και από εκείνη τη στιγμή βιώνει την απόλυτη ευτυχία κρατώντας αγκαλιά την κορούλα της.

Ο γυναικολόγος-μαιευτήρας της παρουσιάστριας, Αλέξανδρος Τζεφεράκος, μίλησε στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» το πρωί της Δευτέρας και περιέγραψε το πώς βιώνει την πρωτόγνωρη εμπειρία της μητρότητας. Ακόμα, αποκάλυψε ότι ο σύντροφος της παρουσιάστριας, Παναγιώτης Κουτσουμπής, είναι συνέχεια στο πλευρό της, αλλά και ότι η Κατερίνα Καινούργιου έχει ήδη χάσει τα κιλά που είχε πάρει στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν βλέπεις το μωρό λες ''Παναγιώτης''»

«Είναι μια χαρά. Είναι ήρεμη, με αυτοπεποίθηση, ευτυχισμένη. Φοβόμουν να πω λίγο μήπως φοβάται, γιατί έχει, όπως ξέρετε, πολλές αναζητήσεις και ερωτηματικά, αλλά είναι άψογη και με το μωρό τα πηγαίνουν τέλεια» είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Τζεφεράκος, μαιευτήρας της Κατερίνας Καινούργιου.

Στη συνέχεια, ο κ. Τζεφεράκος απάντησε στην κλασική ερώτηση «Σε ποιον μοιάζει το μωρό;». Όπως αποκάλυψε ο μαιευτήρας της Κατερίνας Καινούργιου: «Όταν με ρωτάνε σε ποιον μοιάζει και η γυναίκα είναι έγκυος, την ώρα που της κάνω υπερηχογράφημα, λέω “ίδιο στη μαμά του το μωρό”. Μόλις γεννηθεί, λέω “παιδιά, το μωρό μοιάζει στον μπαμπά”, γιατί έτσι δημιουργούμε μια ψυχολογική ισορροπία. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τα μωρά παίρνουν από παντού. Τώρα, το μωρό στην Κατερίνα μοιάζει λίγο πίσω απ’ το αυτί… Στον Παναγιώτη μοιάζει στο ύψος. Ακόμα δεν φαίνονται τα ματάκια της… Δεν βιάζεται τόσο πολύ. Τα χαρακτηριστικά τα γενικά, όταν τη βλέπεις μια εικόνα, λες “Παναγιώτης”. Αλλά έχει πολλά χαρακτηριστικά της Κατερίνας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κιλά και η επίσκεψη της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Ο Αλέξανδρος Τζεφεράκος εξέφρασε και την απορία του σχετικά με τα κιλά που η παρουσιάστρια πήρε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. «Με τον μάγειρα που έχετε εκεί, απορώ πώς κατάφερε η Κατερίνα να πάρει τόσα λίγα κιλά. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Και ήδη έχει χάσει τα περισσότερα απ’ αυτά, το 80% τα έχει χάσει», δήλωσε ακόμα για την Κατερίνα Καινούργιου ο γιατρός της.

Φυσικά, από την πρώτη στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο το κοριτσάκι της δέχεται ευχές από γνωστούς και φίλους. Όπως αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας στην εκπομπή της «Happy Day», η ίδια επισκέφθηκε την παρουσιάστρια στο μαιευτήριο.

Η ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή από το μαιευτήριο / Φωτογραφία: Instagram

«Πήγα και είδα το Κατερινάκι μας το Σάββατο. Ένα καλό δώρο της είχα πάρει πριν γεννήσει, αλλά εκεί δεν μπορείς να πας με άδεια χέρια και της πήγα ένα τεράστιο αρκουδάκι με ροζ φιόγκο. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη και είναι πολύ συγκινημένη… Είναι πολύ ευτυχισμένη», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το όνομα που θα πάρει το μωρό

Να σημειωθεί ότι σε βίντεο που δημοσίευσε την Κυριακή η ίδια η Κατερίνα Καινούργιου στο λογαριασμό της στο Instagram, μας έδειξε ότι το δωμάτιο στο μαιευτήριο είναι γεμάτο από μπαλόνια και λουλούδια από φίλους και συγγενείς που την επισκέφθηκαν ή της έστειλαν τις ευχές τους για το νεογέννητο.

Η μικρούλα γεννήθηκε με καισαρική την Παρασκευή στο μαιευτήριο «Ρέα», και ζύγιζε 2 κιλά και 600 γραμμάρια. Όπως έχει γίνει γνωστό, η μικρή θα ονομαστεί Πολυξένη-Αλεξάνδρα. Με αυτόν τον τρόπο, το ζευγάρι τιμά τη μητέρα του Παναγιώτη Κουτσουμπή αλλά και την αγαπημένη φίλη της Κατερίνας, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έχασε τη μάχη της με τον καρκίνο το καλοκαίρι.