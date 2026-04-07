Κατερίνα Καινούργιου: Γιατί έβαλαν φρουρό έξω από το δωμάτιό της στο μαιευτήριο, γιατί καθυστερεί το εξιτήριο - iefimerida.gr

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έφερε στον κόσμο το πρώτο παιδί τους με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η Κατερίνα Καινούργιου γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι την περασμένη Παρασκευή 3 Απριλίου στο μαιευτήριο Ρέα και πλέει σε πελάγη ευτυχίας από την πρώτη στιγμή που κράτησε αγκαλιά τη μικρούλα της.

Γιατί καθυστερεί η επιστροφή στο σπίτι της

Ωστόσο, η μικρή Πολυξένη-Αλεξάνδρα, όπως θα είναι το διπλό όνομα που θα δώσει η παρουσιάστρια στο μωρό της, βιάστηκε να έρθει στον κόσμο, καθώς γεννήθηκε λίγο νωρίτερα, συγκεκριμένα στην 36η εβδομάδα κύησης. Αυτό το γεγονός, χωρίς να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, απαιτεί αυξημένη ιατρική παρακολούθηση, προκειμένου οι γιατροί να είναι απόλυτα βέβαιοι ότι όλα εξελίσσονται απολύτως ομαλά.

Αυτός είναι και ο λόγος που η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει πάρει ακόμα εξιτήριο και η επιστροφή στο σπίτι της καθυστερεί. Άλλωστε, είναι μια διαδικασία που συνηθίζεται σε περιπτώσεις πρόωρου τοκετού.

Έπρεπε να βάλουν φρουρό έξω από το δωμάτιο

Την ίδια στιγμή, ο μαιευτήρας της παρουσιάστριας Αλέξανδρος Τζεφεράκος μιλώντας στην εκπομπή «Το πρωινό» τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, έκανε μια αποκάλυψη. Μεταξύ άλλων σχετικά με τη γέννα και τις πρώτες μέρες της παρουσιάστριας ως μητέρας, είπε πως επειδή ο κόσμος που ήθελε να δει την Κατερίνα Καινούργιου και να της ευχηθεί ήταν πάρα πολύς, αναγκάστηκαν να βάλουν φρουρό για να μην τους αφήνει να μπαίνουν μέσα.

Συγκεκριμένα, είπε γελώντας ότι «αναγκαστήκαμε να βάλουμε και φρουρό για να κρατάει τις ενοχλήσεις», ενώ επισήμανε ότι ο πατέρας της μικρής Παναγιώτης Κουτσουμπής στάθηκε βράχος δίπλα της. Στο πλευρό της παρουσιάστριας βρίσκονται και οι δύο οικογένειες, τόσο η δική της όσο και του επιχειρηματία συντρόφου της, οι οποίοι δεν μπορούν να κρύψουν τη χαρά και τη συγκίνησή τους για το νέο μέλος που προστέθηκε στη ζωή τους.