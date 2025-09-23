Καινούργιου: Έβγαλε τα παπούτσια και εμφανίστηκε on air με... παντόφλες -«Δεν μπορώ με τα τακούνια» [βίντεο] - iefimerida.gr

Μία «ανατρεπτική» εμφάνιση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της, με την ίδια να επιστρέφει με πιο... χαλαρή διάθεση στο πλατό, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

Συγκεκριμένα, η δημοφιλής παρουσιάστρια εμφανίστηκε στον «αέρα» του «Super Κατερίνα» με τις παντόφλες της, με την ίδια να εξηγεί στους συνεργάτες της και τους τηλεθεατές ότι δεν μπορούσε να παραμείνει με τα τακούνια που φορούσε, καθώς την πίεζαν.

Κατερίνα Καινούργιου: Η εμφάνιση στο πλατό του «Super Κατερίνα» με ροζ παντόφλες

«Δεν άλλαξα παπούτσια. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη, με πιέζουν λίγο», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου, κάνοντας εμφάνιση στο πλατό της εκπομπής της με ροζ παντοφλάκια.

«Στο διάλειμμα βάζω τα παντοφλάκια. Θα μου πεις τώρα, τι θες να το παίζεις γκόμενα και να βάζεις τα παπούτσια τα ψηλά; Ε, ήθελα λίγο να νιώσω ωραία. Δεν βαριέσαι, τώρα θα είμαι με αυτά. Δεν πειράζει, με είδατε πριν με τα ψηλά», πρόσθεσε η ίδια, πριν συνεχίσει κανονικά τη ροή των θεμάτων της εκπομπής.