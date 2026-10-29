Κατερίνα Καινούργιου: «Στην εφηβεία είχα φτάσει σχεδόν 80 κιλά» [βίντεο] - iefimerida.gr

Στις διατροφικές της συνήθειες κατά την εφηβεία αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, το πρωί της Πέμπτης (29/10), μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» στον Alpha.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πως στην εφηβεία της έφτασε σχεδόν τα 80 κιλά. Η διατροφή της περιλάμβανε σοκολατούχο γάλα, τυρόπιτα και ψημένο κρουασάν με μερέντα, συνήθειες που οδήγησαν στη σημαντική αύξηση του βάρους της.

Η μεγάλη αλλαγή στις συνήθειές της ήρθε μετά την ενηλικίωσή της. Μετά τα 18 της χρόνια, αποφάσισε συνειδητά να υιοθετήσει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, εστιάζοντας στη σωστή διατροφή και την άσκηση.

Ενέταξε τη γυμναστική στην καθημερινότητά της και άρχισε να προσέχει συστηματικά τη διατροφή της. Παραδέχτηκε ότι ανήκε στην κατηγορία των εφήβων που δεν τρέφονταν σωστά, αναγνωρίζοντας το διατροφικό της παρελθόν.

Η σημερινή της προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική, ειδικά ως μητέρα. Τόνισε ότι πλέον για το παιδί της επιλέγει αποκλειστικά βιολογικά προϊόντα, δείχνοντας τη σημασία που δίνει στην υγιεινή διατροφή στο παρόν.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι στα εφηβικά της χρόνια είχε πάρει αρκετά κιλά, φτάνοντας σχεδόν τα 80, ενώ περιέγραψε και όσα συνήθιζε να τρώει καθημερινά.

«Εγώ γενικότερα στην εφηβεία είχα παχύνει πάρα πολύ. Είχα φτάσει κοντά στα 80 κιλά. Όσα κιλά είχα φτάσει στην εγκυμοσύνη μου, τόσα είχα φτάσει και στην εφηβεία. Θέλετε να σας πω τι έτρωγα το πρωί; Έπινα σοκολατούχο γάλα, έτρωγα τυρόπιτα και στο επόμενο διάλειμμα κρουασάν, ψημένο στην τοστιέρα, με μερέντα μέσα. Μιλάμε, είχα παχύνει πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η αλλαγή μετά τα 18

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι μετά την ενηλικίωσή της αποφάσισε να αλλάξει τις συνήθειές της, εντάσσοντας τη γυμναστική στην καθημερινότητά της και δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στη διατροφή της.

«Εγώ μπήκα στη λογική, μετά τα 18, να αρχίσω γυμναστική, να προσέχω τη διατροφή μου κ.λπ. Αλλά είναι πάρα πολλά τα παιδιά που δεν τρώνε σωστά. Ήμουν κι εγώ σε αυτή την κατηγορία. Για τη μικρή αγοράζω βιολογικά προϊόντα», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

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