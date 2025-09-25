Κατερίνα Καινούργιου: Η ατάκα όλο νόημα on air -«Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει» - iefimerida.gr

Μία ατάκα όλο νόημα είπε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της, εν μέσω φημών που τη θέλουν να περιμένει το πρώτο της παιδί.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια κατεγράφη κατά την είσοδό της στο πλατό του «Super Κατερίνα», να καλημερίζει τους τηλεθεατές φορώντας ένα μαύρο σύνολο, το οποίο συνδύασε με λευκό oversized σακάκι.

Πριν προλάβει, ωστόσο, να ολοκληρώσει τη φράση της, η Κατερίνα Καινούργιου αντίκρισε τον εαυτό της στο μόνιτορ που βρισκόταν απέναντί της και αναφώνησε γελώντας: «Πω πω... Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει».

Κατερίνα Καινούργιου: Η κίνηση του Χάρη Σιανίδη που φούντωσε εκ νέου τις φήμες περί εγκυμοσύνης

Η εν λόγω ατάκα έρχεται μόλις μερικές ώρες μετά την κίνηση του Χάρη Σιανίδη απέναντι στην παρουσιάστρια, η οποία φούντωσε εκ νέου τις φήμες περί εγκυμοσύνης της.

Χάρης Σιανίδης και Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης, 23 Σεπτεμβρίου, στα εγκαίνια καταστήματος, με τους δύο τους να φωτογραφίζονται παρέα.

Σε συνέχεια του event, ο Χάρης Σιανίδης δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από την ώρα που φωτογραφιζόταν με την παρουσιάστρια, με τον ίδιο να καταγράφεται να αγγίζει τρυφερά την κοιλιά της Κατερίνας Καινούργιου.

«Με την αγαπημένη μου Κατερίνα Καινούργιου στα καλύτερά της...», έγραψε ο Χάρης Σιανίδης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει, τις φήμες που τη θέλουν να είναι έγκυος. «Όταν είναι η ώρα, και πρέπει, και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές», είχε απαντήσει η παρουσιάστρια σε σχετική ερώτηση που της είχε θέσει προ μερικών ημερών ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος στον «αέρα» της εκπομπής της.