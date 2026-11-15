Καταρράκτες του Νιαγάρα: Υδροηλεκτρικός σταθμός μετατρέπεται σε πεντάστερο ξενοδοχείο με επένδυση 350 εκατ. δολαρίων

Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς ιστορικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Καναδά ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί σε πολυτελές ξενοδοχείο και τουριστικό προορισμό.

Το φιλόδοξο έργο, ύψους 350 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων, θα προσφέρει μοναδική θέα στους καταρράκτες του Νιαγάρα. Το ιστορικό βιομηχανικό κτίριο, το οποίο εκατομμύρια επισκέπτες έχουν αντικρίσει για περισσότερο από έναν αιώνα στις όχθες του ποταμού Νιαγάρα, πρόκειται να αποκτήσει μια εντελώς νέα υπόσταση. Ο παλιός υδροηλεκτρικός σταθμός Toronto Power Generating Station, που παραμένει ανενεργός εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπεται σε πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων.

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Το έργο προβλέπει επένδυση ύψους 350 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων και φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν χώρο που θα συνδυάζει την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τη φυσική ομορφιά ενός από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα στον κόσμο.

Οι εργασίες ξεκίνησαν επισήμως στις 12 Νοεμβρίου 2026, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής διοίκησης, επενδυτών και του υπουργού Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιγνίων του Οντάριο, Ζι Χαμίντ.

Το ιστορικό κτίριο βρίσκεται σε μια έκταση περίπου δύο εκταρίων, δίπλα στον ποταμό Νιαγάρα, σε μικρή απόσταση από τους περίφημους καταρράκτες Horseshoe Falls, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία της Βόρειας Αμερικής.

Πεντάστερο ξενοδοχείο, εστιατόρια και θέα στους καταρράκτες

Το σχέδιο αξιοποίησης περιλαμβάνει τη δημιουργία του πρώτου πεντάστερου ξενοδοχείου στην περιοχή των καταρρακτών του Νιαγάρα, καθώς και μια σειρά από εγκαταστάσεις που θα είναι προσβάσιμες στους επισκέπτες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το συγκρότημα θα διαθέτει τέσσερα έως πέντε εστιατόρια, πολυτελείς εγκαταστάσεις ευεξίας και spa, χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων, αίθουσες πολιτιστικών δραστηριοτήτων, γκαλερί τέχνης και μουσείο.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημιουργία χώρων παρατήρησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου. Στα σχέδια περιλαμβάνεται επίσης ταράτσα με πανοραμική θέα προς τον ποταμό και τους καταρράκτες.

Το σημαντικό είναι ότι μέρος αυτών των χώρων θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο κοινό, χωρίς να απαιτείται διαμονή στο ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με τους επενδυτές, όταν ολοκληρωθεί η μεταμόρφωσή του, το κτίριο θα μπορεί να φιλοξενεί συνολικά από 2.200 έως 3.000 ανθρώπους.

Ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής ηλικίας 120 ετών

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής στην περιοχή. Σχεδιάστηκε από τον διάσημο Καναδό αρχιτέκτονα Έντουαρντ Τζέιμς Λένοξ (E.J. Lennox), ο οποίος είχε αναλάβει επίσης τον σχεδιασμό του ιστορικού δημαρχείου του Τορόντο και του εμβληματικού κάστρου Casa Loma.

Η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1902 και 1906, με το κτίριο να ακολουθεί την αισθητική της ιταλικής Αναγέννησης. Για πολλές δεκαετίες αξιοποιούσε τη δύναμη των νερών του Νιαγάρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τροφοδοτώντας κοινότητες του Οντάριο.

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Ο σταθμός λειτούργησε έως το 1974, οπότε και σταμάτησε οριστικά την παραγωγή ρεύματος. Το 1983 ανακηρύχθηκε Εθνικός Ιστορικός Τόπος του Καναδά, αναγνωρίζοντας τόσο την αρχιτεκτονική όσο και τη βιομηχανική του σημασία. Έκτοτε, το κτίριο παρέμεινε κλειστό και ανεκμετάλλευτο, παρότι βρισκόταν σε μία από τις πιο πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές της χώρας.

Η επένδυση των 350 εκατομμυρίων

Το έργο υλοποιείται από την Toronto Power Hotel Inc., μια συνεργασία μεταξύ της Society Developments και της Pearle Hospitality.

Η πρώτη εταιρεία έχει αναλάβει την ανάπτυξη του ακινήτου, ενώ η Pearle Hospitality, γνωστή για τη διαχείριση πολυτελών τουριστικών μονάδων στο Οντάριο, θα αναλάβει τη λειτουργία του συγκροτήματος μετά την ολοκλήρωσή του.

Οι κατασκευαστικές εργασίες πραγματοποιούνται από την Deltera Contracting, εταιρεία του ομίλου Tridel.

Η επένδυση θα χρηματοδοτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς η Niagara Parks, η δημόσια υπηρεσία που διαχειρίζεται την περιοχή, να επιβαρυνθεί με το κόστος ανάπλασης. Αντίθετα, βάσει της συμφωνίας παραχώρησης, ο οργανισμός θα εισπράττει ετήσιο μίσθωμα.

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επενδυτών, η λειτουργία του νέου συγκροτήματος αναμένεται να δημιουργήσει έως και 900 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή.

Στόχος να διπλασιαστούν οι επισκέπτες του Νιαγάρα

Η μεταμόρφωση του ιστορικού σταθμού αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου του Οντάριο για την τουριστική ανάπτυξη των καταρρακτών του Νιαγάρα.

Η περιοχή προσελκύει σήμερα περίπου 13 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, με τις τοπικές αρχές να επιδιώκουν τον διπλασιασμό του αριθμού αυτού τα επόμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα, στόχος είναι οι επισκέπτες να παραμένουν περισσότερες ημέρες στην περιοχή, αντί να περιορίζονται σε μια σύντομη επίσκεψη στους καταρράκτες.

Η δημιουργία ενός πεντάστερου ξενοδοχείου μέσα σε ένα ιστορικό βιομηχανικό μνημείο θεωρείται ότι μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τον τουρισμό υψηλών απαιτήσεων.

Η ανακατασκευή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό έως το 2029, ενώ η λειτουργία του συγκροτήματος τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2030.

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Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική μεταμόρφωση παλιού υδροηλεκτρικού σταθμού στην περιοχή. Το 2021 άνοιξε για το κοινό ο Niagara Parks Power Station, ένας πρώην σταθμός παραγωγής ενέργειας που λειτουργεί πλέον ως διαδραστικό τουριστικό αξιοθέατο.

Με τη νέα επένδυση, ένας ακόμη χώρος που κάποτε αξιοποιούσε τη δύναμη των καταρρακτών για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια πρόκειται να μετατραπεί σε προορισμό φιλοξενίας, πολιτισμού και αναψυχής.