Η κρυφή αντιπάθεια της Κάρολιν Μπεσέτ προς την Γκουίνεθ Πάλτροου: Πώς την αποκαλούσε - iefimerida.gr

Η Κάρολιν Μπεσέτ φέρεται να ενοχλούνταν έντονα από την Γκουίνεθ Πάλτροου, κατά την περίοδο που εργαζόταν στον οίκο Calvin Klein τη δεκαετία του ’90.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η μελλοντική σύζυγος του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ δεν έκρυβε την ενόχλησή της για την τότε ανερχόμενη ηθοποιό, η οποία απολάμβανε ιδιαίτερη μεταχείριση από τον ίδιο τον Calvin Klein.

Δύο ξανθές λάτρεις του μινιμαλισμού

Και οι δύο γυναίκες ήταν ψηλές (περίπου 1,75 μ.), ξανθές και ενσάρκωναν το cool, μινιμαλιστικό στυλ που κυριάρχησε στη μόδα των 90s. Ωστόσο, η σχέση τους δεν ήταν καθόλου φιλική. Η Μπεσέτ, που ξεκίνησε ως απλή πωλήτρια και ανέβηκε γρήγορα στη θέση της διευθύντριας παραγωγής επιδείξεων, έβλεπε την Πάλτροου – VIP πελάτισσα και αγαπημένη του σχεδιαστή – με αρκετή δυσφορία.

Ο Calvin Klein διοργάνωνε πάρτι προς τιμήν της ηθοποιού, της παραχωρούσε ακόμα και το ελικόπτερό του και της εξασφάλιζε θέση στην πρώτη σειρά σε όλες τις μεγάλες επιδείξεις. Αυτό επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από πρώην υπάλληλο του οίκου, ενώ η ίδια η Γκουίνεθ Πάλτροου είχε μεταφερθεί με ελικόπτερο για να παρακολουθήσει επίδειξη το 1998.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου το 1999 / Φωτογραφία: AP Photo/ Reed Saxon

«Μικρή κυρία τέλεια»

Σύμφωνα με το βιβλίο «Gwyneth: The Biography» της Amy Odell, μία από τις δημοσιογράφους που βοηθούσαν την Πάλτροου στην ομάδα του Calvin Klein ήταν η Κάρολιν Μπεσέτ. Όπως αναφέρει η συγγραφέας, επικαλούμενη πρόσωπο που γνώριζε τι σκεφτόταν η Μπεσέτ, η Γκουίνεθ την εκνεύριζε. Όταν έβλεπε φωτογραφίες της στις εφημερίδες, η Μπεσέτ έκανε αιχμηρά και ειρωνικά σχόλια, αποκαλώντας την «μικρή κυρία τέλεια».

Σε αντίθεση με την Πάλτροου, που προερχόταν από οικογένεια με διασυνδέσεις (nepo baby), η Μπεσέτ είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και έχτισε την καριέρα της από το μηδέν: από πωλήτρια στο κατάστημα του Calvin Klein στο Chestnut Hill Mall το 1988, μέχρι υψηλόβαθμη θέση με εξαψήφιο μισθό στη Νέα Υόρκη.

Η κομψή και αινιγματική Κάρολιν Μπεσέτ ενσάρκωνε την «διακριτική πολυτέλεια» / Φωτογραφία: Getty Images

Το τέλος μιας εποχής

Η Κάρολιν Μπεσέτ εγκατέλειψε τον οίκο την άνοιξη του 1996, λόγω της έντονης πίεσης από τα παπαράτσι. Λίγους μήνες αργότερα παντρεύτηκε τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, αλλά ο γάμος τους έληξε τραγικά το 1999 με το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα.

Σήμερα, η 53χρονη Γκουίνεθ Πάλτροου συνεχίζει την πορεία της ως CEO της Goop, ενώ πρόσφατα υπέγραψε για να είναι executive producer και πρωταγωνίστρια σε νέα μεταφορά βιβλίου στο Netflix. Η κόρη της, Απλ Μάρτιν, συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση φορώντας vintage κομμάτια Calvin Klein της μητέρας της, όπως το iconic backless μαύρο φόρεμα από την πρεμιέρα της ταινίας Emma το 1996.

Ο Τζον Φ. Κένεντι και η Κάρολιν Μπεσέτ ήταν ένα εμβληματικό ζευγάρι της δεκαετίας του '90 / Φωτογραφία:AP Photo/Domenico Stinellis

Το πρόσφατο τηλεοπτικό δράμα «Love Story» για τον έρωτα και τη ζωή της Κάρολιν Μπεσέτ με τον JFK Jr. έγινε η πιο δημοφιλής limited series του FX στο Hulu, χωρίς να συμμετέχει σε αυτό ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Ryan Murphy -παραγωγός της σειράς - και σύζυγος της Πάλτροου, Brad Falchuk.