Κάρλος Πέρεζ: Ποιος είναι ο κιθαρίστας της Άννας Βίσση που αποχωρεί από την μπάντα της έπειτα από 11 χρόνια - iefimerida.gr

Ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ με μια ανάρτησή του στα social media ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση έπειτα από 11 χρόνια.

Ένας ψηλός άντρας με μακριά μαλλιά και έντονη σκηνική παρουσία έκλεβε τις εντυπώσεις στις εμφανίσεις της Άννας Βίσση, όταν η ίδια του άφηνε χώρο πάνω στη σκηνή για να παίξει τα solo του. Ήταν μέχρι πρόσφατα ο κιθαρίστας της Ελληνίδας σταρ, ο Κάρλος Πέρεζ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας Έλληνας με ρουμάνικες και αργεντίνικες ρίζες

Ο Κάρλος Ελευθέριος Πέρεζ (Carlos Eleuterio Perez) ήταν ο κιθαρίστας που συνόδευε σταθερά τα τελευταία χρόνια την Ελληνίδα σταρ και δεν ήταν λίγες οι φορές που οι δυο τους βρίσκονταν δίπλα δίπλα πάνω στη σκηνή.

Ο Κάρλος είναι Έλληνας με ρουμάνικες και αργεντίνικες ρίζες, επαγγελματίας κιθαρίστας, παραγωγός και συνθέτης. Στο YouTube γράφει ότι ήταν 12 ετών όταν άκουσε την εισαγωγή από το «The audience is listening», του Steve Vai, σε μια από τις κασέτες συλλογής του αδελφού του, και τότε ήταν που κατάλαβε ότι ήθελε να γίνει κιθαρίστας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, πριν από τη συνεργασία του με την Άννα Βίσση ήταν ένας αναγνωρισμένος μουσικός στο χώρο του. Στην πορεία του μετράει πολλές συνεργασίες με γνωστά ονόματα, όπως Deus Ex Machina, C:Real, Metalira κ.ά., ενώ ήταν και ο ιδρυτής των Mamacita On Fire, στους οποίους τραγουδούσε η ηθοποιός Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Η Mamacita on Fire / Φωτογραφία: Facebook

Στο παρελθόν σε συνέντευξή του στο «GuitarSpotGr» στο YouTube είχε μιλήσει για τη σημασία που δίνει το ελληνικό κοινό στους κιθαρίστες και τους μπασίστες.

«Θεωρώ ότι ο κιθαρίστας και ο μπασίστας είναι καλλιτέχνες. Δεν θεωρώ ότι είναι απλά ένα όργανο που στηρίζει τον τραγουδιστή. Είμαστε μαθημένοι στην Ελλάδα να θεωρούμε καλλιτέχνη, εννοώ σαν "μπροστάντζα", τον τραγουδιστή. Δηλαδή, στην Αμερική βλέπεις κιθαρίστες που κάνουν live και έχουν τον τραγουδιστή να πει και κάποια τραγούδια», είχε πει ο Κάρλος Πέρεζ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχέση του με την Άννα Βίσση

Να σημειωθεί ότι οι εμφανίσεις του Κάρλος Πέρεζ δίπλα στην Άννα Βίσση και η διαχυτικότητα που είχαν ανάμεσά τους είχε δώσει τροφή για σχόλια πως εκτός από τη σκηνή πιθανόν να είναι ζευγάρι και στη ζωή. Μάλιστα, τον Οκτώβριο του 2024, σε μια ιστορική συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο με 65.000 θεατές, ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο από τη βραδιά αυτή έχει γίνει viral στο TikTok, προκαλώντας ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις.







ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα βίντεο, ο κιθαρίστας της Άννας Βίσση, ο Κάρλος, φαίνεται να πλησιάζει και να προσπαθεί να δαγκώσει το χέρι της τραγουδίστριας. Το στιγμιότυπο αυτό είχε προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού και θαυμασμού από τους χρήστες του TikTok, οι οποίοι εξέφραζαν την αγάπη τους για τους δύο καλλιτέχνες, με πολλούς να σχολιάζουν ότι οι δυο τους ταιριάζουν απόλυτα και θα ήθελαν να τους δουν μαζί και εκτός σκηνής.