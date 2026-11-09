Το «καρφί» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον Έλον Μασκ για το μισό δισ. δολάρια που ξόδεψε για τους Ρεπουμπλικάνους: «Πώς σου πήγε αυτό;» [βίντεο] - iefimerida.gr

Με ένα αιχμηρό σχόλιο και διάθεση για «τρολάρισμα», ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αναφέρθηκε στην επιλογή του Έλον Μασκ να ενισχύσει εκλογικά τους Ρεπουμπλικανούς.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο άσκησε κριτική στον Έλον Μασκ για τη διάθεση 445 εκατομμυρίων δολαρίων προς ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών, μια κίνηση που δεν απέτρεψε την εκλογική τους ήττα και την απώλεια του Κογκρέσου.

Με ειρωνικό ύφος αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα της δαπάνης σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, ρωτώντας τον Μασκ «Πώς σου πήγε αυτό;», προκαλώντας τα γέλια και τις επευφημίες του κοινού στην αίθουσα της ειδικής προβολής.

Ο Αμερικανός σταρ συνέδεσε την πολιτική δράση του Μασκ με την επιχειρηματική του πορεία, δηλώνοντας πως η δημοκρατία κέρδισε, αλλά ο Μασκ, όπως και το «αποκρουστικό Cybertruck», δεν πρόκειται να εξαφανιστεί σύντομα.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι η εκλογική αποδοκιμασία του Ντόναλντ Τραμπ δεν αρκεί, καλώντας το κοινό σε διαρκή εγρήγορση και ανάληψη ενεργού δράσης για τη διασφάλιση της δημοκρατίας στο μέλλον.

Στο στόχαστρο του δημοφιλούς ηθοποιού βρέθηκαν τα εξαιρετικά μεγάλα ποσά που διέθεσε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει την εκλογική ήττα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρέμβαση έγινε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στο Μανχάταν, κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής του ντοκιμαντέρ «Musk», του Άλεξ Γκίμπνεϊ, ενώπιον ενός κοινού που περιλάμβανε και μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατά Έλον Μασκ για τις εκλογές

Στην τοποθέτησή του, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στηλίτευσε το γεγονός ότι ο Έλον Μασκ διέθεσε τουλάχιστον 445 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες τελικά κατέληξαν στην απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

«Ο Έλον Μασκ ξόδεψε περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια για να εκλεγεί ο Τραμπ το 2024», είπε ο Ντε Νίρο. «Και μόλις ξόδεψε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο για τους Ρεπουμπλικανούς στις εκλογές της περασμένης εβδομάδας. Πώς σου πήγε αυτό;». Η συγκεκριμένη αποστροφή του προκάλεσε έντονα γέλια και επευφημίες στην αίθουσα.

Δείτε το βίντεο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Μασκ δεν πρόκειται να εξαφανιστεί»

Παράλληλα, ο Αμερικανός σταρ συνέδεσε την πολιτική δραστηριότητα του Μασκ με την επιχειρηματική του πορεία, κάνοντας αναφορά στην απόφαση της Tesla να περιορίσει σταδιακά την παραγωγή του Cybertruck από τα μέσα του 2027.

«Στη μάχη ανάμεσα στα χρήματα του Μασκ και τη δημοκρατία, κέρδισε η δημοκρατία. Αυτή τη φορά...» δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αλλά, όπως και το αποκρουστικό Cybertruck του, ο Μασκ δεν πρόκειται να εξαφανιστεί».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο ηθοποιός υπογράμμισε πως η εκλογική αποδοκιμασία του Ντόναλντ Τραμπ και των πολιτικών του επιλογών δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει το μέλλον, καλώντας το κοινό να παραμείνει σε διαρκή εγρήγορση και να αναλάβει ενεργό δράση.

