Βελτίωση παρουσίασε η υγεία της Μάγδας Τσαγγάνη: Ο Γιώργος Καπουτζίδης αναλαμβάνει όλα τα έξοδα για το κέντρο αποκατάστασης - iefimerida.gr

Βελτίωση παρουσίασε η υγεία της ηθοποιού Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία θα πρέπει να πάει σε κέντρο αποκατάστασης, τα έξοδα του οποίου θα αναλάβει ο φίλος της, Γιώργος Καπουτζίδης.

Όπως έγινε γνωστό πριν από μερικές ημέρες, η ηθοποιός είχε ένα ατύχημα πριν από πέντε μήνες, όταν έπεσε και έσπασε το ισχίο της στην Αίγινα. Μετά την εγχείρηση όμως, παρουσιάστηκαν κάποιες επιπλοκές, νοσηλεύτηκε στην εντατική και πέρασε περίπου 4,5 μήνες σε κώμα. Μάλιστα, οι γιατροί της έκαναν και τραχειοστομία.

Άνοιξε τα μάτια της και μίλησε η Μάγδα Τσαγγάνη

Φαίνεται όμως πως πλέον, η υγεία της Μάγδας Τσαγγάνη έχει παρουσιάσει βελτίωση. Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο φίλος της Πάντης Κούσης, αποκάλυψε: «Η Κυρία Τσαγγάνη πηγαίνει πολύ καλύτερα. Δόξα τω Θεώ έχει γίνει ένα μικρό θαύμα, για να μην πω μεγάλο θαύμα, διότι μετά από τέσσερις, τεσσεράμισι μήνες που ήταν κατάκοιτη σχεδόν σε κώμα, μόνο αναπνοή είχε και εκείνο με οξυγόνο. Οι γιατροί της σήκωσαν τα χέρια κάποια στιγμή. Κανείς δεν περίμενε ότι μόλις βγάλουν την τραχειοστομία που της είχαν κάνει θα άνοιγε τα μάτια και θα μίλαγε».

Ο Γιώργος Καπουτζίδης αναλαμβάνει όλα τα έξοδα για το κέντρο αποκατάστασης

Και συνέχισε λέγοντας πως πρέπει να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης, αποκαλύπτοντας μάλιστα, πως ο Γιώργος Καπουτζίδης, με τον οποίο συνεργάστηκε στη σειρά «Οι Σαββατογεννημένες», θα αναλάβει όλα τα έξοδα.



«Είναι πολύ καλά. Απλά επειγόντως πρέπει να φύγει από το ΝΙΜΙΤΣ και να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Σε αυτό άκουσα ότι θα μεσολαβήσει ο Καπουτζίδης, ο οποίος τη λατρεύει και την αγαπάει και θέλει να αναλάβει όλα τα έξοδα. Σήμερα αύριο κανονικά θα πρέπει να κάνουν, να τη μεταφέρουν στο κέντρο αποκατάστασης και θα περπατήσει και θα μιλήσει κανονικά», τόνισε.