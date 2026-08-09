«Κάποιος που δεν είναι ευτυχισμένος στη σχέση του, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για δραστηριότητες», λέει ψυχολόγος - iefimerida.gr

Μέσα στην καθημερινότητα και την πίεση που φέρνουν οι πολλαπλοί ρόλοι, μπορεί να μην αντιληφθεί κάποιος πως κάτι δεν πάει καλά μέσα στην σχέση.

Δεν είναι δύσκολο να ξεφύγει από την αντίληψή μας πως ο σύντροφός μας δεν είναι στην σχέση όπως ήταν παλιά. Η ψυχολόγος και ειδικός σε θέματα οικογένειας Σίλβια Σεβερίνο υποστηρίζει ότι ορισμένες αλλαγές στην καθημερινή συμπεριφορά μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια. Η ανάλυσή της στο TikTok έχει ξεπεράσει τα 1,8 εκατομμύρια προβολές.

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Όπως εξηγεί, ένα από τα πρώτα σημάδια είναι η απώλεια ενδιαφέροντος για κοινές δραστηριότητες. «Ένας άνδρας που δεν είναι πλέον ευτυχισμένος στη σχέση του δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να οργανώνει προγράμματα, να κάνει κρατήσεις ή να σε προσκαλεί να κάνετε πράγματα», αναφέρει. Η απουσία πρωτοβουλίας μπορεί να δείχνει ότι η συναισθηματική σύνδεση έχει αρχίσει να φθίνει.

Ακόμα και οι διαφωνίες μπορεί να περιοριστούν

Αλλαγές εμφανίζονται και στην επικοινωνία. Σύμφωνα με τη Σεβερίνο, όταν κάποιος έχει αποστασιοποιηθεί συναισθηματικά, μπορεί να σταματήσει να μοιράζεται τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Ακόμη και οι διαφωνίες μπορεί να περιοριστούν, όχι επειδή η σχέση έχει γίνει καλύτερη, αλλά επειδή έχει χαθεί η διάθεση να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.

Σημάδι μπορεί να αποτελούν και τα αλλεπάλληλα «ξέχασα». Η ψυχολόγος υποστηρίζει ότι όταν ένας σύντροφος παύει συστηματικά να θυμάται σημαντικές ημερομηνίες ή γεγονότα που αφορούν τον άλλον. Αυτό μπορεί να αντανακλά μειωμένη προσοχή και ενδιαφέρον. «Δεν είναι αμέλεια, είναι έλλειψη ενδιαφέροντος», σημειώνει χαρακτηριστικά.

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Στη λίστα της περιλαμβάνει ακόμη την έντονα αμυντική στάση. Όταν ακόμη και ένα απλό σχόλιο εκλαμβάνεται ως επίθεση, μπορεί αυτό να δείχνει ύπαρξη σημαντικής συναισθηματικής φθορά.

Η απομάκρυνση, σωματική και συναισθηματική

Η Σεβερίνο αναφέρεται επίσης στην απομάκρυνση, τόσο σωματική όσο και συναισθηματική. Η συνεχής επίκληση της κούρασης ή του φόρτου εργασίας μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να λειτουργεί ως τρόπος αποφυγής της επαφής. «Στην πραγματικότητα, έχει αποσυνδεθεί από εσένα», αναφέρει.

Η ίδια υπογραμμίζει ότι τα σημάδια αυτά δεν αφορούν αποκλειστικά τους άνδρες. Απαντώντας σε ερωτήσεις χρηστών, υπογράμμισε ότι πολλές από τις συγκεκριμένες συμπεριφορές εμφανίζονται εξίσου και στις γυναίκες. Στόχος, όπως επισημαίνει, δεν είναι να αποδοθεί ευθύνη σε ένα φύλο, αλλά να γίνουν πιο εύκολα αναγνωρίσιμες οι αλλαγές που μπορεί να επηρεάζουν μια σχέση.