Κάνιε Γουέστ για τα αντισημιτικά και ρατσιστικά σχόλια: «Δεν ήμουν εγώ, ζητώ συγγνώμη για τα λάθη μου» - iefimerida.gr

Μετά από μήνες αντιπαραθέσεων και δημόσιας κατακραυγής, ο Κάνιε Γουέστ προχώρησε σε μια συναισθηματική συγγνώμη για τις αντισημιτικές και ρατσιστικές του δηλώσεις, επισημαίνοντας ότι οι ακραίες απόψεις που είχε εκφράσει δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό του «εγώ».

Σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal, ο διάσημος ράπερ και επιχειρηματίας αναγνώρισε τα λάθη του και τόνισε ότι, παρά τις επιπτώσεις που είχε αυτή η συμπεριφορά στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή, η συγγνώμη του δεν ήταν μια στρατηγική κίνηση δημοσίων σχέσεων.

Ο 48χρονος καλλιτέχνης εξήγησε ότι η απόφασή του να ζητήσει συγγνώμη δεν προήλθε από επικοινωνιακούς λόγους, αλλά από την ειλικρινή συνειδητοποίηση της ζημιάς που προκάλεσε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «βλέπω τα συντρίμμια του επεισοδίου μου και συνειδητοποιώ ότι αυτός δεν είμαι εγώ». Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι οι δηλώσεις του προκάλεσαν φόβο και σύγχυση και πλήγωσαν τις εβραϊκές και μαύρες κοινότητες, για τις οποίες εκφράζει ειλικρινή μεταμέλεια.

Μιλώντας στο Vanity Fair για τη ψυχολογική του κατάσταση κατά τη διάρκεια των αντιπαραθέσεων, ο Γουέστ αποκάλυψε ότι είχε περάσει από ένα «βαθύ καταθλιπτικό επεισόδιο» λόγω της αλλαγής στην φαρμακευτική του αγωγή. Η σύζυγός του, Μπιάνκα Σενσόρι, ήταν εκείνη που αναγνώρισε τα σημάδια της κατάθλιψης και τον βοήθησε να αναζητήσει επαγγελματική υποστήριξη, κάτι που οδήγησε σε μια «σταθεροποιητική διόρθωση πορείας» σε κέντρο αποκατάστασης στην Ελβετία.

Η διπολική διαταραχή

«Η διπολική διαταραχή είναι ασθένεια και μία από τις πιο επικίνδυνες μη-τερματικές ασθένειες. Βρίσκομαι σε πορεία αποκατάστασης και είμαι αποφασισμένος να επανέλθω», δήλωσε ο Γουέστ, εξηγώντας ότι η φαρμακευτική αλλαγή του είχε επιπτώσεις στην ψυχική του κατάσταση και στην συμπεριφορά του.

Απαντώντας στις κριτικές που ανέφεραν ότι η συγγνώμη του ήταν μέρος μιας στρατηγικής για την αποκατάσταση της φήμης του, ο Γουέστ επεσήμανε ότι η μουσική του παραμένει δημοφιλής, επισημαίνοντας ότι το επερχόμενο άλμπουμ του, Bully, είναι ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα στο Spotify, ενώ το άλμπουμ του 2007, Graduation, παραμένει το πιο ακουσμένο άλμπουμ hip-hop του 2025. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η συγγνώμη του δεν έχει καμία σχέση με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, αλλά με τα συναισθήματα μετάνοιας που τον «βάραιναν» και την επιθυμία του να αποκαταστήσει τις κατεστραμμένες σχέσεις του.

«Δεν έχει να κάνει με την αναβίωση της εμπορικότητάς μου»

«Αυτό δεν έχει να κάνει με την αναβίωση της εμπορικότητάς μου», δήλωσε. «Έχει να κάνει με το ότι αυτά τα αισθήματα μεταμέλειας ήταν τόσο βαριά στην καρδιά μου και στο πνεύμα μου. Οφείλω για ακόμη μία φορά μια τεράστια συγγνώμη για όσα είπα και πλήγωσαν ιδιαίτερα τις εβραϊκές και τις μαύρες κοινότητες».

Ο Κάνιε Γουέστ, που για χρόνια ήταν ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα πρόσωπα της μουσικής βιομηχανίας, τόνισε ότι τα λόγια του είχαν αρνητική επίδραση στις προσωπικές του σχέσεις, με τις φιλίες και τις οικογενειακές του δεσμεύσεις να πλήττονται σοβαρά από τα σχόλια που έκανε υπό την επιρροή της διπολικής του διαταραχής. Όπως είπε, «Κάθε μέρα που ξυπνάω, υπάρχει μια λίστα με όλα όσα είπα, τουλάχιστον όσα μπορώ να θυμηθώ. Οι σχέσεις που έχτισα με κόπο καταστράφηκαν».

Ζητά συγχώρεση

Με την ειλικρινή του συγγνώμη και την παραδοχή των λαθών του, ο Κάνιε Γουέστ φαίνεται να προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση του στην κοινωνία, ζητώντας συγχώρεση από τις κοινότητες που πλήγωσε και δηλώνοντας ότι θέλει να υπηρετήσει τη «σωστή πλευρά της Ιστορίας», που είναι αυτή της αγάπης και της θετικότητας.

Παρά την έντονη κριτική που έχει δεχτεί, φαίνεται ότι ο Κάνιε Γουέστ είναι αποφασισμένος να επιστρέψει στην καλλιτεχνική και προσωπική του πορεία, με την ελπίδα να αποκαταστήσει τις σχέσεις και την αυτοεκτίμησή του.