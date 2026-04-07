Απαγόρευσαν στον Κάνιε Γουέστ την είσοδο στο Ην. Βασίλειο μετά από αντισημιτικά σχόλια -Έντονες αντιδράσεις - iefimerida.gr

Απαγορεύτηκε η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο στον Κάνιε Γουέστ, ο οποίος αναμενόταν να είναι πρώτο όνομα στο μουσικό φεστιβάλ Wireless στο Λονδίνο τον Ιούλιο.

Την απαγόρευση επέβαλε και γνωστοποίησε το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών στο BBC και έγινε λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων του Αμερικανού ράπερ τα τελευταία χρόνια.

Ο 48χρονος Γουέστ υπέβαλε αίτηση για Ηλεκτρονική Άδεια Ταξιδιού (ETA) τη Δευτέρα για να εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το BBC, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών. Η αίτησή του απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι «η παρουσία του δεν θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον», πρόσθεσε το βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

Πώς προέκυψε η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης

Ο Γουέστ, πλέον γνωστός ως Ye, έχει επικριθεί στο παρελθόν για αντισημιτικά σχόλια και για εγκώμια του ναζισμού, τα οποία έχουν οδηγήσει σε αποκλεισμό των λογαριασμών του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών του στο X.

Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης έρχεται μετά από πιέσεις που δεχόταν να μην επιτρέψει στον Αμερικανό ράπερ να εισέλθει στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει ότι η απόφαση να προσκληθεί στο φεστιβάλ ο Γουέστ ήταν «βαθιά ανησυχητική». Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε ότι οι ενέργειες του ράπερ δεν είναι απλώς μια χούφτα «άστοχων σχολίων», αλλά «ένα μοτίβο συμπεριφοράς - η κυκλοφορία ενός τραγουδιού με τίτλο ''Heil Hitler'', η επικόλληση αυτού του συνθήματος σε μπλουζάκια και στη συνέχεια η χρήση της διπολικής διαταραχής ως δικαιολογία».

Μεγάλες εταιρείες ακύρωσαν τις χορηγίες τους στο Wireless Festival λόγω της παρουσίας του Γουέστ

Ο ίδιος προσφέρθηκε σήμερα να συναντηθεί με την εβραϊκή κοινότητα της Βρετανίας, σε απάντηση στις αντιδράσεις εναντίον του στην εμφάνισή του στο Λονδίνο τον Ιούλιο.

«Ο μόνος μου στόχος είναι να έρθω στο Λονδίνο και να παρουσιάσω ένα σόου αλλαγής, φέρνοντας ενότητα, ειρήνη και αγάπη μέσω της μουσικής», είπε. «Θα ήμουν ευγνώμων για την ευκαιρία να συναντηθώ αυτοπροσώπως με μέλη της εβραϊκής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να ακούσω», είπε. «Ξέρω ότι τα λόγια δεν αρκούν - θα πρέπει να δείξω αλλαγή μέσω των πράξεών μου. Αν είστε ανοιχτοί, είμαι εδώ», συμπλήρωσε.

Ο Ye έχει κάνει συναυλίες στις ΗΠΑ και την Πόλη του Μεξικού φέτος, αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος στην Αυστραλία τον περασμένο Ιούλιο, αφού κυκλοφόρησε το «Heil Hitler», ένα τραγούδι θαυμασμού προς τον ναζισμό. Διαφήμισε επίσης ένα μπλουζάκι με σβάστικα προς πώληση στην ιστοσελίδα του.

Τον Ιανουάριο δημοσίευσε μια ολοσέλιδη καταχώριση στη Wall Street Journal ζητώντας συγγνώμη, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του σε μια αδιάγνωστη εγκεφαλική βλάβη και μια μη θεραπευμένη διπολική διαταραχή. Ζήτησε επίσης συγγνώμη για προηγούμενες εκφράσεις θαυμασμού για τον Αδόλφο Χίτλερ και τη χρήση εικόνων με σβάστικα.

Τον Ιανουάριο, το υπουργείο Εσωτερικών ανακάλεσε την άδεια εισόδου της Έβα Βλάαρντινγκερμπροκ, μιας Ολλανδής ακροδεξιάς ακτιβίστριας, για διάδοση ψευδών πληροφοριών.

ΑΠΕ ΜΠΕ