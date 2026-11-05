Ο Κάνιε Γουέστ σε σπάνια εμφάνιση και με τα 4 παιδιά του: Η σύζυγός του δίπλα τους, με το στήθος έξω [εικόνες] - iefimerida.gr

Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή έζησε ο Κάνιε Γουέστ, καθώς στην πρόσφατη επίδειξη μόδας του brand του, είχε την ευκαιρία να βρεθεί ξανά μαζί και με τα 4 παιδιά του.

Αν και ο 49χρονος ράπερ εμφανίζεται κατά καιρούς δημόσια με την μεγαλύτερη κόρη του, την 13χρονη Νορθ, οι κοινές εμφανίσεις με τα μικρότερα παιδιά του είναι αρκετά σπάνιες. Κι όπως μπορεί να δει κανείς, ο 10χρονος Σεντ, η 8χρονη Σικάγο και ο 7χρονος Σαλμ έχουν μεγαλώσει πολύ.



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Η άκρως προκλητική Μπιάνκα Σενσόρι

Από την ιδιαίτερη αυτή μέρα του Κάνιε Γουέστ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η νυν σύζυγός του, Μπιάνκα Σενσόρι. Κι ενώ υποτίθεται πως η Κιμ Καρντάσιαν έχει ζητήσει από την αρχιτέκτονα να ντύνεται σεμνά όταν είναι με τα παιδιά τους, κάτι που τηρεί συνήθως, αυτή την φορά φαίνεται πως παράκουσε τις οδηγίες.

H Μπιάνκα Σενσόρι με την Νορθ Γουέστ

Η εμφάνισή της για άλλη μία φορά, όπως ήταν αναμενόμενο, τράβηξε τα βλέμματα, καθώς επέλεξε μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική ολόσωμη φόρμα με βαθύ ντεκολτέ που αναδείκνυε το μπούστο και τη γυμνασμένη σιλουέτα της.

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Ακολουθώντας στιλιστικά τον πατέρα της η Νορθ Γουέστ

Όσο για τα παιδιά του Κάνιε Γουέστ, η Νορθ φάνηκε να ακολουθεί το στυλ του πατέρα της, επιλέγοντας ένα εκκεντρικό μαύρο αδιάβροχο και ογκώδεις μπότες, που θύμιζαν ορισμένες από τις παλαιότερες εμφανίσεις του. Έβαλε βέβαια, λίγο χρώμα, επιλέγοντας μια μακριά, ολόισια πετρόλ περούκα καθώς και φακούς επαφής στο ίσιο χρώμα.

Τα μικρότερα παιδιά ήταν όλα ντυμένα σε γήινες αποχρώσεις, που παρέπεμπαν στα σύνολα τα οποία προτιμούσε ο ίδιος κατά τα πρώτα χρόνια των εμφανίσεών του στο πλαίσιο των συναυλιών Sunday Service.