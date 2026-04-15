Κάνιε Γουέστ: Πώς από διάσημος ράπερ έγινε «persona non grata» -Κράτη και εταιρείες τον θέτουν στο περιθώριο - iefimerida.gr

Αντιμέτωπος με έναν κλιμακούμενο αποκλεισμό βρίσκεται αντιμέτωπος ο Κάνιε Γουέστ, ο οποίος από την απόλυτη δόξα, πλέον αισθάνεται ως ένας ανεπιθύμητος ράπερ.

Δεν μιλάμε για έναν τυχαίο καλλιτέχνη. Έχει κερδίσει 24 βραβεία Grammy, έχοντας συνολικά 69 υποψηφιότητες. Από το 2003 έως σήμερα έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους και τα άλμπουμ του διαχρονικά έχουν καταλάβει τις υψηλότερες θέσεις στα Charts.

Ωστόσο πέρα από τη μουσική του και τα τραγούδια του ο Κάνιε Γουέστ έχει προκαλέσει πληθώρα σχολίων και αντιδράσεων τόσο για την προσωπική του ζωή, όσο και για τις πολιτικές του θέσεις. Πολλοί πλέον τον χαρακτηρίζουν ως «αντισημίτη» ενώ ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως «ναζί».

Η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ

Τον Νοέμβριο του 2022 ο Γουέστ εμφανίστηκε σε ένα δείπνο στο Mar-a-Lago του Ντόναλντ Τραμπ, όπου ήταν μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Νικ Φουέντες, γνωστό για τις εθνικιστικές του θέσεις.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου ο Γουέστ, φιλοξενούμενος στην εκπομπή Info Wars του συνομοσιολόγου παρουσιαστή Άλεξ Τζόουνς, εξέφρασε την συμπάθεια του για τον Αδόλφο Χίτλερ καθώς και την άρνηση του για το ολοκαύτωμα.

Ο Κάνιε Γουέστ με την πρώην σύζυγό του Κιμ Καρντάσιαν.

Οι παραπάνω θέσεις του πυροδότησαν σοβαρές αντιδράσεις όχι μόνον από τους φίλους της ράπερ μουσικής σκηνής, αλλά προκάλεσαν σοβαρό προβληματισμό σε διπλωματικό επίπεδο.

Ο Κάνιε Γουέστ χαρακτηρίζεται πλέον ως «ανεπιθύμητος» (persona non grata) σε αρκετές χώρες, αλλά και από μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως.

Στις αρχές Απριλίου 2026, η βρετανική κυβέρνηση απαγόρευσε επίσημα την είσοδο στον ράπερ στη χώρα, κρίνοντας ότι η παρουσία του δεν θα ευνοούσε το δημόσιο συμφέρον. Λόγω της απαγόρευσης εισόδου, το φεστιβάλ Wireless στο Λονδίνο, όπου ο Γουέστ ήταν ο βασικός καλλιτέχνης, ακυρώθηκε εξ ολοκλήρου.

Με την τωρινή σύντροφό του Μπιάνκα Σένσορι.

Η αναβολή της εμφάνισής στο στάδιο Vélodrome

Ο δήμαρχος της Μασσαλίας και ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας εξέφρασαν έντονη αντίθεση στην εμφάνισή του στο στάδιο Vélodrome. Σήμερα ο ίδιος ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε την αναβολή της συναυλίας του στη Γαλλία μέχρι νεωτέρας.

Να σημειωθεί πως οι Αρχές της Αυστραλίας, ήδη από το 2025, έχουν ακυρώσει τη βίζα του λόγω της ρητορικής μίσους που χρησιμοποιεί.

Στη Βραζιλία έχει αναφερθεί απαγόρευση εμφανίσεων στη χώρα από τον Μάρτιο του 2024 λόγω της γενικότερης συμπεριφοράς του, ενώ στη Νότια Κορέα αν και είχε εμφανιστεί το 2024, οι προγραμματισμένες συναυλίες του για το 2025 ακυρώθηκαν λόγω των διεθνών αντιδράσεων.

Ο Κάνιες Γουέστ έχει δώσει δεκάδες συναυλίες ανά τον κόσμο.

Επιπτώσεις σε εμπορικές συμφωνίες και χορηγίες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της συμμετοχής του στο φεστιβάλ Wireless (πριν την απαγόρευση) προκάλεσε την αποχώρηση κολοσσών από τη διοργάνωση.

Η Pepsi απέσυρε τη χορηγία της από το φεστιβάλ ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιλογή του καλλιτέχνη. Η εταιρεία Diageo (ιδιοκτήτρια των Johnnie Walker και Guinness) επίσης διέκοψε τη συνεργασία της με τη διοργάνωση για τον ίδιο λόγο.

Τέλος το Shopify τον Φεβρουάριο του 2025, έκλεισε το ηλεκτρονικό του κατάστημα επειδή πουλούσε μπλουζάκια με τη σβάστικα.

Παρά τις δημόσιες απολογίες του στην εφημερίδα Wall Street Journal τον Ιανουάριο του 2026, όπου απέδωσε τη συμπεριφορά του στη διπολική διαταραχή, πολλές κυβερνήσεις και οργανισμοί παραμένουν ανένδοτοι.

Ο Κάνιε Γουέστ έχει χαρακτηριστεί από τους πλέον πετυχημένους ράπερ της γενιάς του.

Οι επόμενοι «σταθμοί» ή οι επόμενες απαγορεύσεις;

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή για τον Κάνιε Γουέστ, καθώς η πίεση από πολιτικούς φορείς και χορηγούς αυξάνεται σε κάθε νέο σταθμό της περιοδείας του.

Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία παραμένουν στο πρόγραμμα της καλοκαιρινής περιοδείας του Κάνιε Γουέστ χωρίς επίσημες κυβερνητικές παρεμβάσεις μέχρι στιγμής.

Στην Ινδία (Νέο Δελχί) είναι προγραμματισμένη εμφάνιση για τα τέλη Μαΐου 2026, ενώ Τουρκία και Πολωνία, επίσης περιλαμβάνονται στους προσεχείς σταθμούς της περιοδείας του.

Το αν τελικά θα πραγματοποιηθούν όλες οι παραπάνω συναυλίες θα φανεί το επόμενο διάστημα, με το κλίμα δυσαρέσκειας για τον διάσημο ράπερ να λαμβάνει πλέον μεγάλες διαστάσεις και να εκφράζεται με τον πλέον επίσημο τρόπο.

