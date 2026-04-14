Μετά την Βρετανία και η Γαλλία ρίχνει «πόρτα» στον Κάνιε Γουέστ -Ανεπιθύμητος λόγω αντισημιτικών σχολίων,σε μουσικό φεστιβάλ - iefimerida.gr

Ο Κάνιε Γουέστ προσπαθεί να κάνει live εμφανίσεις σε μεγάλα μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης αλλά βρίσκει συνεχώς «κλειστές πόρτες», λόγω των αντισημιτικών του σχολίων.

Πριν λίγες ημέρες, η Βρετανία απαγόρευσε την είσοδο στον διάσημο και αμφιλεγόμενο ράπερ, καθώς η κυβέρνηση έκρινε ότι η παρουσία του στο Wireless στο τον Ιούλιο- και γενικά στην χώρα - δεν θα «ευνοούσε το δημόσιο καλό».

Την απαγόρευση επέβαλε το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών, λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων του Αμερικανού ράπερ τα τελευταία χρόνια

Οι διοργανωτές ακύρωσαν το τριήμερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ λόγω της ταξιδιωτικής απαγόρευσης στον Γουέστ και δήλωσαν ότι όσοι είχαν αγοράσει εισιτήρια θα λάβουν επιστροφή χρημάτων.

«Πόρτα» και από τη Γαλλία

Τώρα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Βρετανίας και η Γαλλία επιδιώκει να απαγορεύσει στον Κάνιε Γουέστ (Kanye West) την είσοδο στη χώρα, μπλοκάροντας την εμφάνισή του σε μουσικό φεστιβάλ στη Μασσαλία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ράπερ έχει προγραμματίσει μια συναυλία στο στάδιο Velodrome της Μασσαλίας στις 11 Ιουνίου, αλλά η επερχόμενη εμφάνισή του έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Γαλλία.

Μάλιστα, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιες, είναι «πολύ αποφασισμένος» και διερευνά «όλες τις επιλογές» για να απαγορεύσει τη μοναδική συναυλία του Γουέστ στη Γαλλία αυτό το καλοκαίρι, δήλωσε στο AFP πηγή κοντά στον υπουργό.

Νωρίτερα φέτος, ο δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν, δήλωσε ότι ο δημιουργός της επιτυχίας «Gold Digger» «δεν ήταν ευπρόσδεκτος» στη πόλη του, δηλώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αρνούμαι να αφήσω τη Μασσαλία να γίνει βιτρίνα για όσους προωθούν το μίσος και τον απροκάλυπτο ναζισμό».

Σάλος με το τραγούδι γαι τον Χίτλερ και η δημόσια συγνώμη που δεν έπεισε κανέναν

Ο 48χρονος ράπερ, πρώην σύζυγος της Κίμ Καρντάσιαν και νυν σύντροφος της πάντα ημίγυμνης Μπιάνκα Σενσόρι - έχει προκαλέσει την κατακραυγή παγκοσμίως για την πληθώρα αντισημιτικών σχολίων και την έκφραση θαυμασμού για τον Αδόλφο Χίτλερ.

Μάλιστα, πέρσι κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler» και διαφήμισε ένα μπλουζάκι με σβάστικα προς πώληση στην ιστοσελίδα του.

Τον Ιανουάριο με ολοσέλιδη επιστολή στην Wall Street Journal ο Γουέστ – γνωστός και ως Ye - ζήτησε δημοσίως συγνώμη, λέγοντας ότι η διπολική διαταραχή από την οποία πάσχει, τον οδήγησε σε «ένα τετράμηνο, μανιακό επεισόδιο ψυχωτικής, παρανοϊκής και παρορμητικής συμπεριφοράς που κατέστρεψε τη ζωή του».