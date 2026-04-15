Και η Γαλλία ετοιμαζόταν να μπλοκάρει την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ, ανέβαλε τη συναυλία του - iefimerida.gr

Ο διάσημος ράπερ Κάνιε Γουέστ ανέβαλε την προγραμματισμένη για το καλοκαίρι συναυλία του στη Μασσαλία, όταν κατάλαβε ότι είναι ανεπιθύμητος στη Γαλλία.



Ο Γουέστ – γνωστός ως Ye – θα εμφανιζόταν στο στάδιο Velodrome της Μασσαλίας στις 11 Ιουνίου αλλά, όπως έγινε γνωστό, η Γαλλία θα επιδιώξει να του απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα, μπλοκάροντας την εμφάνισή του.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιες, είναι «πολύ ποφασισμένος» και διερευνά «όλες τις επιλογές» για να απαγορεύσει τη μοναδική συναυλία του Γουέστ στη Γαλλία αυτό το καλοκαίρι, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο AFP πηγή κοντά στον υπουργό.

«Μετά από πολλή σκέψη, πήραν την απόφαση να αναβάλω την εμφάνισή μου στη Μασσαλία της Γαλλίας μέχρι νεωτέρας», έγραψε αρχικά στο Χ ο Γουέστ.

Αργότερα πρόσθεσε: «Ξέρω ότι χρειάζεται χρόνος για να καταλάβετε την ειλικρίνεια της δέσμευσής μου να επανορθώσω. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για ό,τι μου ανήκει, αλλά δεν θέλω να βάλω τους θαυμαστές μου στη μέση. Οι θαυμαστές μου είναι τα πάντα για μένα. Ανυπομονώ για τις επόμενες συναυλίες. Τα λέμε στην κορυφή του κόσμου».

Η Γαλλία, ακολουθώντας το παράδειγμα της Βρετανίας, θεωρεί τον αμφιλεγόμενο ράπερ ανεπιθύμητο, λόγω των αντισημιτικών σχολίων που έχει κάνει στο πρόσφατο παρελθόν.

Νωρίτερα φέτος, ο δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν, δήλωσε ότι ο δημιουργός της επιτυχίας «Gold Digger» «δεν ήταν ευπρόσδεκτος» στη πόλη του, δηλώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αρνούμαι να αφήσω τη Μασσαλία να γίνει βιτρίνα για όσους προωθούν το μίσος και τον απροκάλυπτο ναζισμό».

Σάλος με τα αντισημιτικά σχόλια - « Η παρουσία του δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον»

Ο 48χρονος ράπερ, πρώην σύζυγος της Κίμ Καρντάσιαν και νυν σύντροφος της πάντα ημίγυμνης Μπιάνκα Σενσόρι - έχει προκαλέσει την κατακραυγή παγκοσμίως για την πληθώρα αντισημιτικών σχολίων και την έκφραση θαυμασμού για τον Αδόλφο Χίτλερ.

Μάλιστα, πέρσι κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler» ενώ στην ιστοσελίδα της εταιρίας του πουλούσε ένα μπλουζάκι με σβάστικα στην ιστοσελίδα του.

Πριν από την Γαλλία, η Βρετανία απαγόρευσε πριν λίγες ημέρες την είσοδο του Γουέστ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα εμφανιζόταν ως στο μουσικό φεστιβάλ Wireless στο Λονδίνο τον Ιούλιο.

Η αίτηση εισόδου (ΕΤΑ) απορρίφθηκε από το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών με το σκεπτικό ότι «η παρουσία του δεν θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον».