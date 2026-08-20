«Κάναμε προσφορά, δεν πιστεύαμε ότι θα γινόταν δική μας» -Αγόρασαν εκκλησία του 19ου αιώνα και τη μετέτρεψαν σε εξοχική κατοικία - iefimerida.gr

Ένα ζευγάρι συνταξιούχων άφησε το Λονδίνο και αποφάσισε να επενδύσει σε μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία στο Κότσγουολντς στην Βρετανία.

Τρία χρόνια εργασιών και 430.000 ευρώ αργότερα, το παλιό κτίριο μετατράπηκε σε πολυτελή κατοικία διακοπών, χωρίς να χάσει τον ιστορικό του χαρακτήρα.

Ο Geoff και η Julie Bolam έφυγαν από το Λονδίνο αναζητώντας μια πιο ήρεμη ζωή στο Κότσγουολντς . Αντί όμως να περιοριστούν σε μια ήσυχη συνταξιοδότηση, αποφάσισαν να αναλάβουν ένα πολύ πιο φιλόδοξο εγχείρημα αγοράζοντας μια παλιά εκκλησία 160 ετών και μετατρέποντάς την σε πολυτελή κατοικία διακοπών.

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Η Old Mission Church, στο χωριό Πάξφορντ, είχε κατασκευαστεί το 1866. Αρχικά λειτουργούσε ως σχολείο για παιδιά και λίγο αργότερα άρχισε να χρησιμοποιείται και ως χώρος λατρείας. Με τα χρόνια, όμως, η προσέλευση μειώθηκε σημαντικά, ενώ το κόστος συντήρησης του κτιρίου αυξανόταν. Έτσι, το 2018 αποφασίστηκε να βγει προς πώληση.

Το ζευγάρι την αγόρασε έναντι 204.000 ευρώ ﻿ χωρίς αρχικά να γνωρίζει πόσο δύσκολο θα ήταν το εγχείρημα. Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης, η αξία της υπολογίζεται περίπου στις κάτι λιγότερο από 820.000 ευρώ.

Μια προσφορά που έγινε οριακά στην τύχη

Η ιδέα για την αγορά της εκκλησίας προέκυψε σχεδόν τυχαία. Αφού πούλησαν το σπίτι τους στο Χάι Γουάικομπ και μετακόμισαν στην περιοχή, ο Geoff και η Julie αναζητούσαν ένα μικρό ακίνητο που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν ως κατάλυμα για τουρίστες.

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Ένας γείτονας τους μίλησε για την παλιά εκκλησία. Ο Geoff πήγε να τη δει και γρήγορα κατάλαβε ότι υπήρχε δυνατότητα αξιοποίησής της.

«Πήγα να τη δω εκείνο το Σαββατοκύριακο. Σκέφτηκα ότι ήταν ενδιαφέρουσα και ότι ίσως θα μπορούσε να λειτουργήσει. Στην πράξη, πωλούνταν μέσω κλειστών προσφορών, οπότε έκανα μερικά σχέδια, σημείωσα κάποιες ιδέες στο πίσω μέρος ενός φακέλου και υποβάλαμε την προσφορά μας. Μετά μας τηλεφώνησαν και μας είπαν ότι είχαμε προσφέρει τα περισσότερα».

Η αγορά, ωστόσο, ήταν μόνο η αρχή σύμφωνα με την ιταλική ilfattoquotidiano.

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Δύο χρόνια για άδειες και σχεδιασμό

Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο ήταν η αλλαγή χρήσης. Η εκκλησία δεν είχε την απαιτούμενη άδεια για να μετατραπεί σε κατοικία, ενώ, παρότι δεν ήταν επίσημα διατηρητέο κτίριο, θεωρούνταν ιστορικό ακίνητο και το σχέδιο έπρεπε να προστατεύει τα χαρακτηριστικά του.

«Ένα από τα πράγματα που έπρεπε να κάνουμε ήταν να ζητήσουμε αλλαγή χρήσης, από εκκλησία σε κατοικία. Αυτό από μόνο του ενέχει κάποιο ρίσκο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις».

Ο Geoff και η Julie είχαν μάλιστα ετοιμάσει και εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που η κατοικία δεν εγκρινόταν.

«Αναρωτηθήκαμε: “Αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε άδεια για να τη μετατρέψουμε σε σπίτι, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;”. Έτσι έπρεπε να έχουμε ένα σχέδιο Β: να τη μετατρέψουμε σε γκαλερί τέχνης ή κάτι παρόμοιο».

Τελικά χρειάστηκαν περίπου δύο χρόνια για τον σχεδιασμό, τις εγκρίσεις και τις συζητήσεις με τον υπεύθυνο προστασίας του ιστορικού χαρακτήρα του κτιρίου.

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Η γυάλινη κρεβατοκάμαρα πάνω από το σαλόνι

Οι αρχικές ιδέες χρειάστηκε να αλλάξουν αρκετές φορές. Οι φεγγίτες που ήθελε ο Geoff απορρίφθηκαν επειδή θα ήταν ορατοί από τον δρόμο. Αλλαγές έγιναν επίσης στη θέση του τζακιού και στη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων.

Αρχικά είχε προβλεφθεί να δημιουργηθεί υπνοδωμάτιο στον χώρο του ιερού. Αυτό όμως θα απαιτούσε έναν μεγάλο διαχωριστικό τοίχο, ο οποίος, σύμφωνα με τον υπεύθυνο συντήρησης, θα κατέστρεφε την αίσθηση του ενιαίου χώρου που χαρακτήριζε την παλιά εκκλησία.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν μια κατοικία δύο υπνοδωματίων, στην οποία η μεγάλη κεντρική αίθουσα της εκκλησίας παρέμεινε ανοιχτή, συνδυάζοντας τα ιστορικά στοιχεία με μοντέρνες παρεμβάσεις.

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Στο εσωτερικό της οικίας που ήταν κάποτε εκκλησία / Instagram

Τα προβλήματα που έκρυβε σε πάτωμα και στέγη η εκκλησία

Οι πραγματικές δυσκολίες, όμως, αποκαλύφθηκαν όταν ξεκίνησαν οι εργασίες.

Κάτω από το αρχικά σχετικά καλοδιατηρημένο εσωτερικό υπήρχε σοβαρό πρόβλημα υγρασίας. Το παλιό ξύλινο πάτωμα είχε αντικατασταθεί στο παρελθόν με τσιμέντο, με αποτέλεσμα η υγρασία να παγιδεύεται και να ανεβαίνει στους πέτρινους τοίχους.

Το δάπεδο χρειάστηκε να αφαιρεθεί μέχρι το χώμα. Παράλληλα, οι τσιμεντένιοι αρμοί και ο παλιός σοβάς απομακρύνθηκαν και αντικαταστάθηκαν με υλικά με βάση τον ασβέστη, τα οποία επέτρεπαν στο κτίριο να «αναπνέει».

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Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη περίμενε το ζευγάρι στη στέγη. Αρχικά ο Geoff πίστευε ότι θα μπορούσε να διατηρήσει την υπάρχουσα κάλυψη. Όταν όμως άνοιξε η στέγη, αποκαλύφθηκαν σάπια δοκάρια. Ένα μέρος της κατασκευής χρειάστηκε να ανακατασκευαστεί και η στέγη να καλυφθεί ξανά με καινούργια κεραμίδια.



Η μεγαλύτερη ποσότητα εργασιών ανατέθηκε σε τοπική κατασκευαστική εταιρεία, όμως ο Geoff αποφάσισε να αναλάβει προσωπικά περίπου το 5%-10% των εργασιών, μεταξύ άλλων και τη διακόσμηση.

Παράλληλα, φίλοι και γείτονες βοηθούσαν τα Σαββατοκύριακα. Ο ίδιος υπολογίζει ότι η προσωπική διαχείριση του έργου τού εξοικονόμησε περίπου 23.000 ευρώ.

Το τίμημα, όμως, ήταν ότι η ανακαίνιση μετατράπηκε ουσιαστικά σε δουλειά πλήρους απασχόλησης.

«Έφτανα εκεί όταν ξεκινούσαν τα παιδιά, περίπου στις οκτώ το πρωί, μετά πήγαινα για φαγητό, επέστρεφα και έμενα μέχρι τις τέσσερις. Ήμουν εκεί όλη μέρα, κάθε μέρα, παρακολουθώντας τα πάντα, απαντώντας σε ερωτήσεις, φροντίζοντας να φτάνουν τα υλικά όταν χρειάζονταν, προμηθεύοντας ό,τι έλειπε... Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να εξοικονομήσεις χρήματα.

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Συνολικά, το εγχείρημα διήρκεσε περίπου τρία χρόνια

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2021.

Από τον Νοέμβριο του ίδιου έτους άρχισαν οι κρατήσεις. Μέχρι σήμερα, η παλιά εκκλησία έχει φιλοξενήσει 750 επισκέπτες μέσω 276 κρατήσεων, ενώ ανάμεσα στους επισκέπτες βρίσκονται και 213 σκύλοι.

«Είμαστε πολύ φιλικοί με τα σκυλιά!», λέει χαρακτηριστικά ο Geoff.

Η τιμή κυμαίνεται ανάλογα με την εποχή, από περίπου 990 ευρώ για ένα Σαββατοκύριακο σε off season έως περίπου 1280 ευρώ στην υψηλή περίοδο.

Το 2025 η ιδιοκτησία κέρδισε μάλιστα το βραβείο Best Boutique Stay in Gloucestershire and Worcestershire στα Muddy Stilettos Awards.

Στο εσωτερικό της οικίας που ήταν κάποτε εκκλησία / Instagram

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«Σώσαμε ένα κτίριο»

Οι περισσότερες κριτικές των επισκεπτών είναι πέντε αστέρων, με μία από τις ελάχιστες αρνητικές να αφορά το γεγονός ότι ένας επισκέπτης χρειάστηκε να παρκάρει στην απέναντι πλευρά του δρόμου, κάτι που, όπως επισημαίνει ο Geoff, αναφέρεται ξεκάθαρα στην περιγραφή του καταλύματος.

Για το ζευγάρι, ωστόσο, το σημαντικότερο αποτέλεσμα δεν είναι η αύξηση της αξίας της ιδιοκτησίας.

«Συνήθως το πρώτο πράγμα που ακούς όταν οι επισκέπτες περνούν την πόρτα είναι: “Oυάου”. Και λένε: “Ω, είναι ακόμη πιο όμορφη απ’ ό,τι φαίνεται στις φωτογραφίες”. Σώσαμε ένα κτίριο».

Ο Geoff θεωρεί ότι η παλιά εκκλησία βρισκόταν σε αρκετά δύσκολη κατάσταση και κινδύνευε να χαθεί.

«Κατά κάποιον τρόπο, σώσαμε ένα κτίριο που βρισκόταν σε αρκετά κακή κατάσταση».

Η μετατροπή κατάφερε να διατηρήσει τη μεγάλη κεντρική αίθουσα, αρκετά από τα ιστορικά στοιχεία και τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του κτιρίου, δίνοντάς του ταυτόχρονα μια νέα χρήση.