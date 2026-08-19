Η Καμίλα μίλησε για το πώς ένιωθε όταν ο βασιλιάς Καρόλος διαγνώσθηκε με καρκίνο: «Ήθελα να το βγάλω από μέσα μου και δεν μπορούσα» - iefimerida.gr

Η βασίλισσα Καμίλα μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη δύσκολη περίοδο όταν η βασιλική οικογένεια έμαθε ότι ο βασιλιάς Κάρολος πάσχει από καρκίνο.

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αποκάλυψαν τον Φεβρουάριο του 2024 ότι ο Βρετανός μονάρχης υποβάλλεται σε θεραπεία για μορφή καρκίνου, η οποία δεν αποκαλύφθηκε. Ακόμη λαμβάνει θεραπεία, αλλά τον Δεκέμβριο δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε και ότι θα περιοριζόταν η θεραπεία του.



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Η 79χρονη βασίλισσα αναφέρθηκε στο πόσο δύσκολο ήταν να κρατήσουν κρυφή από το κοινό τη διάγνωση του Κάρολου το πρώτο διάστημα και πόσο ήθελε απεγνωσμένα να μοιραστεί τον πόνο της με κάποιον, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει.

«Λαχταρούσα να το βγάλω από μέσα μου»

Σε βίντεο για την 30ή﻿ επέτειο της οργάνωσης υποστήριξης καρκινοπαθών «Μaggie's», η Καμίλα εξομολογήθηκε την πρώτη φορά που ένιωσε ότι «λαχταρούσε να το βγάλει από μέσα της, αλλά δεν μπορούσε».

Η βασίλισσα ένιωσε «την ανάγκη να αποκαλύψει» ότι ο σύζυγος της πάσχει από καρκίνο κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης σε ένα κέντρο υποστήριξης της οργάνωσης το 2024, λίγες ημέρες αφού ο Κάρολος είχε λάβει την διάγνωση, αλλά η είδηση δεν είχε ακόμα δημοσιοποιηθεί.

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Μία εβδομάδα πριν το παλάτι κάνει την επίσημη ανακοίνωση, η Καμίλα επισκέφθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2024 ένα κέντρο υποστήριξης καρκινοπαθών της Maggie's, σε νοσοκομείο του Λονδίνου,

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα, η βασίλισσα είπε ότι τότε ήταν δύσκολο να μην μιλήσει για την ασθένεια του συζύγου της και ότι «παραλίγο να πει κάτι», αλλά ένιωσε ότι δεν ήταν η στιγμή να το αποκαλύψει.

«Θυμάμαι ότι πήγα να δω ένα ιατρείο Maggie's αμέσως μετά τη διάγνωση του βασιλιά. Κανείς δεν μπορούσε να πει τίποτα εκείνη την εποχή, αυτό ήταν αρκετά δύσκολο», είπε η Καμίλα στη Λόρα Λι, τη διευθύνουσα σύμβουλο της οργάνωσης Maggie's, του οποίου η βασίλισσα είναι πρόεδρος.

«Παραλίγο να πω κάτι, αλλά, ξέρετε, ένιωσα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να το πω. Κοίταξα όλους όσοι υπέφεραν και όλους τους συγγενείς, και νομίζω ότι αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω ακόμη περισσότερο πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα μέρη».

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«Κανείς δεν έπρεπε να μιλήσει για αυτό, ήταν πολύ δύσκολο», είπε χαρακτηριστικά η σύζυγος του βασιλιά Κάρολου.

«Απλώς λαχταρούσα να το βγάλω από μέσα μου, αλλά προφανώς δεν μπορούσα», τόνισε η Καμίλα.

Σε αντίθεση με τη νύφη του, επίσης καρκινοπαθή, Κέιτ Μίντλετον, η οποία χρειάστηκε σχεδόν 2 χρόνια για να επιστρέψει στη δημόσια ζωή, ο βασιλιάς Κάρολος επέστρεψε στις υποχρεώσεις του σε λιγότερο από τρεις μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας του, τον Απρίλιο του 2024.

Η Καμίλα μίλησε για την ανάρρωση του «καημένου συζύγου» της και για το πόσο αποφασισμένος ήταν να συνεχίσει να εργάζεται.

«Κοιτάξτε τον άντρα μου, τίποτα δεν τον σταμάτησε», είπε η βασίλισσα. «Απλώς είπε, "Αυτός είναι ο τρόπος μου. Θα το αντιμετωπίσω"» τόνισε η Καμίλα.

Μίλησαν ανοιχτά και βοήθησαν τους άλλους

Σύμφωνα με την οργάνωση Maggie's, η αποκάλυψη ότι ο Κάρολος και η νύφη του Κέιτ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, είχαν υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο και η προθυμία τους να μιλήσουν δημοσίως για το πώς αντιμετωπίζουν την ασθένεια, είχε τεράστια θετική επίδραση σε άλλους που υποφέρουν επίσης.

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«Η ανοιχτή στάση του βασιλιά σχετικά με τη διάγνωσή του αναμφισβήτητα βοήθησε άλλους να είναι και οι ίδιοι πιο ανοιχτοί και το να ακούνε τώρα την απολύτως κατανοητή και φυσική αντίδραση της βασίλισσας ως συζύγου δείχνει γιατί είναι τόσο σημαντικό η οικογένεια και οι φίλοι να λαμβάνουν επίσης την υποστήριξη που χρειάζονται», σημείωσε η Λι.