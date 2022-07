Νέο βιβλίο «καίει» την Καμίλα: Θα ήταν αστείο εάν το παιδί του Χάρι και της Μέγκαν έχει κόκκινα άφρο μαλλιά - iefimerida.gr

Ποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας μπορεί να έκανε το ρατσιστικό σχόλιο για τον γιο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ; Η Καμίλα, η σύζυγος του πρίγκιπα Καρόλου.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη σχέση της Μέγκαν Μαρκλ με την βασιλική οικογένεια. Και όπως αποδεικνύεται, αυτή που έκανε τα ρατσιστικά σχόλια για τον αγέννητο τότε Άρτσι κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τον Χάρι και την οικογένειά του για την σχέση του με την Μέγκαν, ήταν η Καμίλα.



«Θα ήταν αστείο εάν είχε κόκκινα άφρο μαλλιά»

Τι ακριβώς είπε; Πως θα ήταν «αστείο» εάν το αγέννητο παιδί του είχε «κόκκινα άφρο μαλλιά» όταν θα μεγαλώσει. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο συγγραφέας του βιβλίου «Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors», Τομ Μπόουερ.



Κι αν νομίζετε ότι ο συγγραφέας είναι με το μέρος της Μέγκαν Μαρκλ, κάνετε λάθος, καθώς σύμφωνα με βασιλικές πηγές, η δούκισσα του Σάσεξ είχε προειδοποιήσει τους πιο κοντινούς της ανθρώπους να μην του μιλήσουν. Όπως είπε ο ίδιος ο συγγραφέας: «Το κατέστησε αρκετά σαφές σε όλους τους φίλους της και τους ανθρώπους που εργάζονται για εκείνη να μη μου μιλήσουν, οπότε ήταν αρκετά δύσκολη η συγγραφή του βιβλίου, αλλά κατάφερα να βρω αρκετούς να μου μιλήσουν, περίπου 80 άτομα».

Μιλώντας στην εκπομπή «Good Morning Britain» είπε ότι ήταν αρκετά αμερόληπτος όσον αφορά στα γεγονότα στα οποία αναφέρεται, δηλώνοντας: «Το έψαξα πάρα πολύ, δεν έβαλα πράγματα που δεν ήταν αληθινά και δεν μπορούν να ελεγχθούν».



Υπενθυμίζεται πως ο Χάρι και η Μέγκαν, στην εκρηκτική συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ είχαν αποκαλύψει ότι ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας είχε ρωτήσει «πόσο σκούρο» θα είναι το δέρμα του πρωτότοκου γιου τους Άρτσι. Η συζήτηση αυτή είχε γίνει στο Κλάρενς Χάουζ μεταξύ του Χάρι και του πατέρα του, πρίγκιπα Καρόλου, αλλά και της Καμίλας. Και φαίνεται πως υπήρχαν αντιρρήσεις σχετικά με την είσοδο της Μέγκαν Μαρκλ στη βασιλική οικογένεια. Ο Χάρι όμως δεν άκουσε τίποτα από αυτά και τον επόμενο χρόνο, τον Νοέμβριο του 2017, ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με την Αμερικανίδα μιγάδα ηθοποιό, ενώ παντρεύτηκαν στο κάστρο Γουίνδσορ την άνοιξη του 2018.



Η ανακούφιση της βασίλισσας Ελισάβετ και τα «μέτρα» που πήρε για το πλατινένιο ιωβηλαίο

Ένας άλλος από τους ισχυρισμούς – βόμβα του νέου αυτού βιβλίου είναι πως η βασίλισσα είπε σε βοηθό πως χάρηκε που η Μέγκαν Μαρκλ δεν μπόρεσε να παραστεί στην κηδεία του συζύγου της, πρίγκιπα Φίλιππου, πέρυσι. Τότε, ο πρίγκιπας Χάρι είχε ταξιδέψει από την Αμερική στο Λονδίνο, προκειμένου να είναι στο πλευρό της αγαπημένης του γιαγιάς, στην κηδεία του συζύγου της.



Η τότε κολλητή της Μέγκαν Μαρκλ, Τζέσικα Μαλρόνεϊ με τα παρανυφάκια

Ο Μπάουερ λέει επίσης ότι πιστεύει πως η βασίλισσα Ελισάβετ δεν επέτρεψε τον Χάρι και την Μέγκαν να σταθούν στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ στον εορτασμό του πλατινένιου ιωβηλαίου της, «κρύβοντάς» τους από το πλήθος από φόβο μήπως το ζευγάρι τραβήξει πολύ την προσοχή των μέσων ενημέρωσης από την εκδήλωση. Στην απόφαση αυτή, σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, είχαν λόγο και ο πρίγκιπας Κάρολος με τον γιο του, πρίγκιπα Γουίλιαμ.



Όταν η Μέγκαν έκανε την Κέιτ να κλάψει

Και οι αποκαλύψεις δεν σταματούν εκεί. Σύμφωνα πάντα με το βιβλίο, είναι αλήθεια πως η Κέιτ Μίντλετον «ξέσπασε σε κλάματα» όταν η Μέγκαν Μαρκλ συνέκρινε δυσμενώς την πριγκίπισσα Σάρλοτ με την κόρη της καλύτερής της φίλης Τζέσικα Μαλρόνεϊ» κατά τη διάρκεια μιας πρόβας των παράνυμφων πριν από τον βασιλικό γάμο.



Τα παρανυφάκια στο γάμο της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι

Ο Τομ Μπάουερ ισχυρίζεται πως η Κέιτ Μίντλετον και η Μέγκαν Μαρκλ διαφώνησαν σχετικά με το μήκος του φορέματος της πριγκίπισσας Σάρλοτ αλλά και την εφαρμογή του πάνω της, καθώς και για το αν οι παράνυμφοι «θα πρέπει να φορούν καλσόν» στο γάμο. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η «επιμονή» της Μέγκαν υποστηρίχθηκε από την πρώην κολλητή της, την Τζέσικα Μαλρόνεϊ, αναφέροντας: «Κάποιοι θα έλεγαν πως η Μέγκαν συνέκρινε την Ίβι (την κόρη της φίλης της) με την Σάρλοτ – και πήρε το μέρος της πρώτης».



Ο καβγάς για το καλσόν και το μήκος του φορέματος της Σάρλοτ

Ο καβγάς έγινε συγκεκριμένα, για το εάν οι παράνυμφοι θα έπρεπε να φορέσουν καλσόν, με την Κέιτ Μίντλετον να υποστηρίζει ότι έπρεπε να το κάνουν για να ακολουθήσουν το πρωτόκολλο (όπως είχε γίνει με τις παράνυμφους και στον δικό της γάμο). Ακολούθησε και δεύτερη διαφωνία, με την δούκισσα του Κέιμπριτζ να θεωρεί πως το φόρεμα της κόρης της, πριγκίπισσας Σάρλοτ ήταν πολύ κοντό και ούτως ή άλλως δεν της εφάρμοζε καλά».

Κέιτ Μίντλετον, πρίγκιπας Γουίλιαμ με τα παιδιά τους στο γάμο του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Η συγκεκριμένη ιστορία κρατάει χρόνια. Οι πρώτες αναφορές έγιναν το 2018 και υποστήριζαν πως η Μέγκαν Μαρκλ είχε κάνει την Κέιτ να κλάψει κατά τη διάρκεια ενός καβγά για τα φορέματα των παράνυμφων.



Την εκδοχή αυτή αμφισβήτησε η δούκισσα του Σάσεξ αργότερα στην συνέντευξή της στην Όπρα Γουίνφρεϊ, υποστηρίζοντας ότι συνέβη το αντίθετο, προσθέτοντας: «Η Κέιτ ήταν αναστατωμένη για κάτι, αλλά το κατάλαβε και ζήτησε συγνώμη. Και μου έφερε λουλούδια». Η Μέγκαν είχε δηλώσει τότε: «Δεν ήταν αντιπαράθεση και δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο γι’ αυτήν να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες, επειδή ζήτησε συγνώμη. Αυτό που ήταν δύσκολο να ξεπεράσω ήταν πως κατηγορήθηκα για κάτι που όχι μόνο δεν έκανα εγώ, αλλά συνέβη σε μένα».