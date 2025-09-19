Αμήχανη στιγμή: Η Καμίλα διώχνει την Κέιτ με μια κίνηση του χεριού της -Εκνευρίστηκε που μιλούσε στη Μελάνια - iefimerida.gr

Μια μάλλον αμήχανη στιγμή μεταξύ της βασίλισσας Καμίλα και της Κέιτ Μίντλετον κατέγραψαν οι κάμερες κατά την επίσημη υποδοχή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του Μελάνια.



Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ήταν οι πρώτοι που υποδέχθηκαν το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ στον προαύλιο χώρο του κάστρου Γουίνδσορ, πριν τους συνοδεύσουν στον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα έξω από το Victoria House.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον υποδέχθηκαν στο κάστρο Γουίνδσορ τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια

Μετά τους τυπικούς χαιρετισμούς, οι άνδρες σχηματίζουν ένα πηγαδάκι και οι γυναίκες ένα άλλο. Φαίνεται όμως πως στο πηγαδάκι μεταξύ της βασίλισσας Καμίλας, της Κέιτ Μίντλετον και της Μελάνια Τραμπ, τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα σχεδίαζε η βασίλισσα.



Δείτε το βίντεο με την αμήχανη στιγμή ανάμεσα στην Καμίλα και την Κέιτ

Συγκεκριμένα, η 78χρονη σύζυγος του βασιλιά Καρόλου και η 55χρονη Μελάνια είχαν μια ελαφριά συζήτηση, με την Κέιτ να πλησιάζει δευτερόλεπτα αργότερα. Όταν λοιπόν, η Μελάνια αντιλήφθηκε την πριγκίπισσα της Ουαλίας στράφηκε γρήγορα προς το μέρος της για να τη χαιρετήσει, βάζοντας τέλος ουσιαστικά στη συνομιλία της με την Καμίλα. Οι δύο γυναίκες άρχισαν να συζητούν ζωηρά, με την Καμίλα να κοιτάζει ανέκφραστα, σαν να είχε «αποκλειστεί» από τη συζήτηση.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποια ήταν η αντίδρασή της; Όπως μπορεί να δει κανείς από το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η βασίλισσα έκανε μια διακριτική κίνηση με το χέρι της στην Κέιτ Μίντλετον, υποδεικνύοντάς της πως έπρεπε να φύγει. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, πάντα ευγενική, φάνηκε να ακολουθεί πειθήνια την καθοδήγηση της Καμίλα και απομακρύνθηκε από τη συζήτηση και επέστρεψε στο πλευρό του συζύγου της, πρίγκιπα Γουίλιαμ.



Έδιωξε η Καμίλα την Κέιτ Μίντλετον; Τι λένε οι ειδικοί

Μιλώντας στην Daily Mail, η ειδικός στη γλώσσα του σώματος, Τζούντι Τζέιμς εξήγησε: «Επιφανειακά, αυτό έμοιαζε απλώς με μια προειδοποίηση της Καμίλα προς την Κέιτ ότι πλησίαζε η άμαξά της, αλλά οι υποσημάνσεις της γλώσσας του σώματος ήταν πολύ λιγότερο εγκάρδιες. Η Καμίλα συνομιλούσε με την Μελάνια όταν εμφανίστηκε η Κέιτ, μαζί με τον Γουίλιαμ, ο οποίος κατευθύνθηκε για να μιλήσει με τον πατέρα του και τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ενέργεια της Κέιτ και οι έντονες χειρονομίες της φάνηκαν να συντονίζονται με τη Μελάνια, η οποία έστρεψε το κεφάλι της μακριά από την Καμίλα για να της μιλήσει. Καθώς η πριγκίπισσα και η πρώτη κυρία έμοιαζαν να έχουν έρθει σε συντονισμό, η Καμίλα γύρισε το κεφάλι της σαν να αισθανόταν ελαφρώς παραγκωνισμένη. Όταν στράφηκε πίσω για να προειδοποιήσει την Κέιτ, έμοιαζε να διακόπτει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, και το πρόβλημα δημιουργήθηκε με το γρήγορο κούνημα του χεριού της, που έμοιαζε σαν να την έδιωχνε».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κλείνοντας, λέει η ειδικός στη γλώσσα του σώματος: «Ένα μικρό χαμόγελο, ένα ελαφρύ σκούντημα και μια υπόδειξη ίσως θα ήταν πιο αποδεκτά ως χειρονομία προς τη γυναίκα που θα γίνει βασίλισσα, αλλά η έλλειψη χαμόγελου και το έντονο κούνημα του χεριού έμοιαζαν μάλλον αυταρχικά εδώ».

Ο Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς, ειδικός επί των βασιλικών θεμάτων, ισχυρίζεται ότι η κίνηση αυτή της Καμίλας, αν και πιθανότατα «εντελώς αθώα», έμοιαζε «απορριπτική».



Όπως είπε στην Daily Mail: «Σίγουρα φαίνεται ότι η Κέιτ Μίντλετον απομακρύνεται λόγω της χειρονομίας της βασίλισσας. Πάντα βλέπουμε τα μέλη της βασιλικής οικογένειας να είναι άψογα ευγενικά το ένα με το άλλο δημοσίως, οπότε είναι πολύ πιθανό να υπάρχει μια εντελώς αθώα ερμηνεία μιας χειρονομίας που, από απόσταση, μοιάζει απορριπτική. Είναι απίθανο να εξηγηθεί ποτέ, αλλά, όπως όλα αυτά τα περιστατικά στις μέρες μας, παρακολουθείται από τεράστιο αριθμό ανθρώπων στο διαδίκτυο».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, σημείωσε ότι η άμαξα που πλησίαζε τους γαλαζοαίματους ήταν ιππήλατη, κάτι που θα μπορούσε να εξηγεί τη χειρονομία της βασίλισσας, λέγοντας: «Μερικές φορές, όταν οι εικόνες παρακολουθούνται από απόσταση, είναι εύκολο να παρερμηνευτούν, ειδικά όταν εμπλέκονται άλογα. Φαίνεται πιθανό ότι η βασίλισσα Καμίλα απλώς απομάκρυνε την Κέιτ για να μην βρεθεί στον δρόμο της άμαξας με άλογα».