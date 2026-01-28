Κατηγορηματικός ο ψυχολόγος: Το καλύτερο στάδιο στη ζωή ενός ανθρώπου είναι όταν αρχίζει να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο - iefimerida.gr

Τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή δεν συμβαίνουν απαραίτητα σε μια συγκεκριμένη ηλικία ή μετά την επίτευξη ενός ορόσημου στην καριέρα.

Σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς στην ψυχολογία της ευτυχίας, η καλύτερη φάση της ζωής ξεκινά όταν ένα άτομο αλλάζει ριζικά την οπτική του για τον κόσμο. Αυτή η αλλαγή σκέψης μεταμορφώνει βαθιά την καθημερινή ζωή και ανοίγει το δρόμο για μια φάση ηρεμίας. Ένας ψυχολόγος με πάνω από 200.000 ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπερασπίζεται με πάθος αυτή τη θεωρία: το πραγματικό σημείο καμπής δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά στάσης ζωής.

Ένα ζήτημα προοπτικής και όχι χρόνου

Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, η καλύτερη περίοδος της ζωής δεν αντιστοιχεί σε μια προκαθορισμένη στιγμή. Δεν συμβαίνει στα είκοσι, ούτε μετά τη συνταξιοδότηση, ούτε καν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έντονης επαγγελματικής επιτυχίας. Αυτή η τέλεια φάση ζωής ξεκινά ακριβώς όταν ένα άτομο αποφασίζει να σταματήσει να παραπονιέται και αρχίζει να εκτιμά τις μικρές χαρές της καθημερινής ζωής.

Αυτή η αλλαγή συμβαίνει συχνά μετά από μια περίοδο βαθιάς συνειδητοποίησης. Τα γεγονότα που την πυροδοτούν ποικίλλουν σημαντικά: από μια προσωπική δοκιμασία που ξεπεράστηκε με ανθεκτικότητα ως τη συνάντηση και τη γνωριμία με έναν άνθρωπο που ενσαρκώνει κάτι διαφορετικό. Όπως επίσης μια περίοδος μοναξιάς, ή, από την άλλη πλευρά, η αίσθηση συσσωρευμένης κόπωσης που μπορεί να πνίξει κάποιον μετά από επαναλαμβανόμενες αρνητικές σκέψεις.

Όποια και αν είναι η προέλευση αυτής της αλλαγής, αυτό το έναυσμα σηματοδοτεί την αρχή μιας εσωτερικής μεταμόρφωσης, της οποίας τα αποτελέσματα αντηχούν σε κάθε πτυχή της ζωής.

Η νευροεπιστήμη καταδεικνύει ότι ο εγκέφαλος διατηρεί την ικανότητά του για προσαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Αυτό το φαινόμενο, που ονομάζεται νευροπλαστικότητα, μας επιτρέπει να τροποποιούμε τα πρότυπα σκέψης μας ανά πάσα στιγμή. Με τακτικές ασκήσεις ενσυνειδητότητας, ένα άτομο μπορεί κυριολεκτικά να αναδιαμορφώσει τις συναισθηματικές του αντιδράσεις.