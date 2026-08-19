Ο Κάλουμ Τέρνερ άφησε υπονοούμενα για την Ντούα Λίπα: «Είμαι 36 ετών, θα ήθελα να κάνω παιδιά» - iefimerida.gr

Ο Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner) φαίνεται πως διανύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής του, αφήνοντας υπόνοιες για μία πιθανή εγκυμοσύνη της Ντούα Λίπα (Dua Lipa).





Λίγο μετά τον γάμο του με την ποπ σταρ, τον Μάιο, στο Λονδίνο, και το τριήμερο γαμήλιο πάρτι που ακολούθησε τον Ιούνιο στο Παλέρμο της Σικελίας, ο διάσημος ηθοποιός αποκάλυψε πως η δημιουργία οικογένειας είναι πλέον ο μεγάλος του στόχος.

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«Είμαι 36 ετών. Θα ήθελα να κάνω οικογένεια και να μεγαλώσω παιδιά», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Esquire.

Θυμούμενος τη μέρα του γάμου ανέφερε: «Ήταν εκπληκτικά… Ήταν η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Είναι ωραίο να βρίσκεις έναν άνθρωπο που αγαπάς, που σε αγαπά και με τον οποίο θέλεις να είσαι συνέχεια μαζί».

Μετά τον γάμο, όπως είπε ο Τέρνερ, πραγματοποίησαν «τις πιο μαγικές διακοπές» στη Νότια Αφρική κάνοντας σαφάρι. Σύμφωνα με το E! News, το ζευγάρι πέρασε επίσης τον μήνα του μέλιτος στη Ρώμη και στο Αμάλφι όπως φάνηκε από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Dua Lipa στον λογαριασμό της στο Instagram.

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«Έχουμε και οι δύο την ίδια σκέψη στο μυαλό μας που λέει: «Τρέξε, ταξίδεψε, δες τον κόσμο, εξερεύνησε και ανακάλυψε». Και ναι, λατρεύουμε να το κάνουμε μαζί», συμπλήρωσε.