Επιστροφή στην... πραγματικότητα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές -Πώς να καταπολεμήσετε τη μελαγχολία των πρώτων ημερών - iefimerida.gr

Κάποια στιγμή, οι καλοκαιρινές διακοπές (όπως όλα τα ωραία) τελειώνουν και επιστρέφουμε στους ρυθμούς, την πίεση και τη ρουτίνα της καθημερινότητας, με μία έντονη αίσθηση λύπης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η μελαγχολία μετά τις διακοπές (post vacation blues) είναι πολύ συνηθισμένη και εκδηλώνεται στους περισσότερους ανθρώπους με ήπια συμπτώματα που μοιάζουν με κατάθλιψη.

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Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε απογοήτευση, εξάντληση ή λύπη, αλλά δώστε προσοχή στο πόσο διαρκούν αυτά τα συναισθήματα. Πάρτε τον χρόνο σας, «φροντίστε» τον εαυτό σας και μπείτε σταδιακά στις καθημερινές υποχρεώσεις σας. Εάν μετά τις πρώτες μέρες τα συμπτώματά σας είναι σοβαρά ή επίμονα, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία.

Σημάδια μελαγχολίας μετά τις διακοπές

Πώς μπορείτε να καταλάβετε εάν έχετε μελαγχολία μετά τις διακοπές; Σύμφωνα με το verywellmind.com, τα σημάδια μπορεί να ποικίλλουν, αλλά συνήθως δεν διαρκούν πολύ.

Μετά τον ενθουσιασμό των διακοπών, μπορεί να αισθάνεστε ότι είστε:

Ανήσυχοι

Χωρίς κίνητρο

Ευερέθιστοι

Κακόκεφοι

Εχετε στρες

Μελαγχολικοί

Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε

Ανησυχείτε για τα χρήματα

Νιώθετε απώλεια: αν ήσασταν κοντά στην οικογένειά σας και δεν είστε πλέον, μπορεί να νιώσετε απογοήτευση καθώς και ένα αίσθημα απώλειας.

Μπορεί επίσης να βιώσετε υπερβολικό στοχασμό, σκεπτόμενοι προβλήματα ή γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των διακοπών. Αυτό μπορεί να επιδεινώσει τα συναισθήματα ή το άγχος, τη θλίψη και την ανησυχία σας.

Συμβουλές για το πώς να νιώσετε καλύτερα

Η ανάρρωση από την μελαγχολία μετά τις διακοπές μπορεί να πάρει λίγο χρόνο, αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να αρχίσετε να αισθάνεστε καλύτερα και να «επανενταχθείτε» στην κανονικότητα της ζωής σας πριν το νησί (ή το βουνό) στο οποίο περάσατε λίγες μέρες ξεκούρασης, διασκέδασης και χαλάρωσης.

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Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να καταπολεμήσετε τα post vacation blues:

Δώστε στον εαυτό σας χρόνο: ﻿Δώστε στον εαυτό σας περισσότερο χρόνο για τα πάντα, από το ξεπακετάρισμα και το πλυντήριο, μέχρι την αλληλογραφία και τους λογαρισμούς που «στοιβάχτηκαν» στο γραμματοκιβώτιο όσο λείπατε. Προγραμματίστε μία ή δύο ημέρες «κενές» πριν επιστρέψετε στην δουλειά, ώστε να έχετε χρόνο να τακτοποιήσετε με την ησυχία σας αυτές τις εκκρεμότητες. Χρησιμοποιήστε αυτό το διάστημα ως ανακουφιστικό μέτρο πριν επιστρέψετε στην κανονική ρουτίνα .

Συνδεθείτε με άλλους: ﻿ Αλλάξτε τη διάθεσή σας περιορίζοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλήστε με ανθρώπους τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως.

﻿ Αλλάξτε τη διάθεσή σας περιορίζοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλήστε με ανθρώπους τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως. Επικοινώνησε ότι νιώθετε άσχημα. Πείτε στην οικογένεια και στους στενούς φίλους σας τι περνάτε. Μπορεί να σας βοηθήσουν.

Φροντίστε τον εαυτό σας:﻿ Να είστε «ευγενικοί» και «περιποιητικοί» με τον εαυτό σας. Η φροντίδα του εαυτού σας είναι σημαντική όταν αισθάνεστε άσχημα. Μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε που θα σας βοηθήσουν περιλαμβάνουν:

Ασκηθείτε : Έχει αποδειχθεί ότι η άσκηση βοηθά στην καταπολέμηση των συναισθημάτων άγχους και κατάθλιψης.

: Έχει αποδειχθεί ότι η άσκηση βοηθά στην καταπολέμηση των συναισθημάτων άγχους και κατάθλιψης. Κάντε βόλτες στην ύπαιθρο: Έχει αποδειχθεί ότι οι χώροι πρασίνου αυξάνουν την αίσθηση ευεξίας μας.

Έχει αποδειχθεί ότι οι χώροι πρασίνου αυξάνουν την αίσθηση ευεξίας μας. Τρώτε σωστά . Εστιάστε στο ψάρι, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τη μαύρη σοκολάτα και το πράσινο τσάι για να καταπολεμήσετε το άγχος.

. Εστιάστε στο ψάρι, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τη μαύρη σοκολάτα και το πράσινο τσάι για να καταπολεμήσετε το άγχος. Κοιμηθείτε αρκετά. Ο κακός ύπνος συμβάλλει στην κατάθλιψη και ότι κάποιος μπορεί να είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσει προβλήματα ύπνου εάν πάσχει από κατάθλιψη.

Ο κακός ύπνος συμβάλλει στην κατάθλιψη και ότι κάποιος μπορεί να είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσει προβλήματα ύπνου εάν πάσχει από κατάθλιψη. ﻿ Βρείτε ενδιαφέροντα: Προγραμματίστε κάτι που θα περιμένετε με ανυπομονησία. Κανονίστε μια ώρα με φίλους για να αθληθείτε, να δείτε μια έκθεση σε μουσείο ή να συναντηθείτε για ένα ξεχωριστό γεύμα.

Προγραμματίστε κάτι που θα περιμένετε με ανυπομονησία. Κανονίστε μια ώρα με φίλους για να αθληθείτε, να δείτε μια έκθεση σε μουσείο ή να συναντηθείτε για ένα ξεχωριστό γεύμα. Παρακολουθήστε αστείες ταινίες . Το χιούμορ και το γέλιο μειώνουν το άγχος.

. Το χιούμορ και το γέλιο μειώνουν το άγχος. Δοκιμάστε την ενσυνειδητότητα και τον διαλογισμό: Εξασκηθείτε σε ασκήσεις βαθιάς αναπνοής, δοκιμάστε γιόγκα

Πότε να ζητήσετε βοήθεια

Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι. Η μελαγχολία μετά τις διακοπές μπορεί να κυμαίνεται από απογοήτευση και κενό έως έλλειψη κινήτρου και αισθήματα ελαφριάς κατάθλιψης. Αλλά αν αυτά τα συναισθήματα επιμένουν, μπορεί να οφείλεται σε κάτι άλλο.

Σύμφωνα με την Εθνική Συμμαχία για τις Ψυχικές Ασθένειες (NAMI), το 64% των ατόμων με ψυχικές ασθένειες αναφέρουν ότι οι διακοπές επιδεινώνουν την κατάστασή τους.



Όσοι αντιμετωπίζουν τη μοναξιά, την κατάθλιψη και τη θλίψη μπορεί να δυσκολευτούν με την επιστροφή στην καθημερινότα. Αν δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από αυτά τα συναισθήματα, ζητήστε τη βοήθεια ενός επαγγελματία θεραπευτή .

Η μελαγχολία που νιώθετε μετά τις διακοπές μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελεί ένδειξη μιας πιο σοβαρής ψυχικής πάθησης, όπως η κατάθλιψη ή το άγχος.

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Ο θεραπευτής σας μπορεί να αξιολογήσει τα συμπτώματά σας, να κάνει μια διάγνωση και να σας προσφέρει θεραπείες που μπορούν να σας βοηθήσουν.