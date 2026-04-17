Η «άγνωστη» καλλιτεχνική πλευρά της Μάρως Κοντού -Ο πίνακας ζωγραφικής που εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ - iefimerida.gr

Μια από τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του κινηματογράφου και του θεάτρου, η Μάρω Κοντού, αποκαλύπτει μία άγνωστη στο ευρύ κοινό, πλευρά του εαυτού της.

Η εμβληματική ηθοποιός έτρεφε ανέκαθεν μεγάλη αγάπη για τη ζωγραφική, γεγονός που καταδεικνύει το πολύπλευρο ταλέντο της στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού.

Στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη, το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50, στο MEGA, η Μάρω Κοντού μιλάει για τη σχέση της με την τέχνη, τις στιγμές που τη γοήτευσαν και την έκθεση ζωγραφικής που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν.

Μάρω Κοντού: Η έκθεση ζωγραφικής που εντυπωσίασε

Το 1993, η Μάρω Κοντού πραγματοποίησε την πρώτη της ατομική έκθεση ζωγραφικής στην Γκαλερί Αντήνωρ, με έργα που εντυπωσίασαν τους επισκέπτες. Σήμερα, ένας από τους πίνακές της κοσμεί τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική της έκφραση δεν περιορίζεται μόνο στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Η συνέντευξη της Μάρως Κοντού στη Νίκη Λυμπεράκη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους τηλεθεατές να ανακαλύψουν αυτή την πιο προσωπική πλευρά της ηθοποιού: μια καλλιτέχνιδα που εκφράζεται μέσα από διαφορετικές μορφές τέχνης, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα δεν έχει όρια.

Η Μάρω Κοντού θα «αποκαλυφθεί» στο κοινό το Σάββατο το βράδυ και θα εξομολογηθεί ιστορίες από τη μεγάλη διαδρομή της, τις προκλήσεις αλλά και τις καλλιτεχνικές αποφάσεις που την έχουν σημαδέψει.

Σε διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα πέντε ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, η μεγάλη ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.