Τα 6 πράγματα που προσέχουν αμέσως οι καλεσμένοι όταν χρησιμοποιούν το μπάνιο σας - iefimerida.gr

Όταν ετοιμάζουμε το σπίτι μας για να υποδεχτούμε φίλους και συγγενείς, το μπάνιο βρίσκεται σχεδόν πάντα ψηλά στη λίστα με τις δουλειές της τελευταίας στιγμής.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η πρώτη εντύπωση του μπάνιου καθορίζεται από την καθαριότητα και τη μυρωδιά. Απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός σε όλες τις επιφάνειες, από τον νιπτήρα μέχρι τον καθρέφτη, και στη συνέχεια καλός αερισμός για μια διακριτικά ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Η οργάνωση του χώρου είναι κρίσιμη, με τα προσωπικά αντικείμενα να αποθηκεύονται διακριτικά. Παράλληλα, βασικά είδη, όπως το χαρτί υγείας και ένας «δίσκος φιλοξενίας» με χρήσιμα προϊόντα, πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα στους καλεσμένους.

Η εμπειρία των επισκεπτών αναβαθμίζεται με ποιοτικά προϊόντα, όπως καλό σαπούνι χεριών και καθαρές υφασμάτινες πετσέτες. Επίσης, ο σωστός, ατμοσφαιρικός φωτισμός δημιουργεί έναν πιο ζεστό και φιλόξενο χώρο, αποφεύγοντας την ψυχρή αίσθηση.

Οι προσωπικές διακοσμητικές πινελιές προσδίδουν χαρακτήρα στο μπάνιο. Τολμηρές επιλογές σε ταπετσαρίες, vintage αντικείμενα, φρέσκα λουλούδια ή ακόμα και η προσθήκη μουσικής μπορούν να μεταμορφώσουν τον χώρο και να τον κάνουν μοναδικό.

Και όχι άδικα, καθώς πρόκειται για έναν από τους χώρους που σχεδόν όλοι οι επισκέπτες θα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Ωστόσο, ένα πραγματικά περιποιημένο μπάνιο δεν ξεχωρίζει μόνο επειδή είναι καθαρό. Συχνά, είναι οι μικρές λεπτομέρειες που καθορίζουν την εμπειρία: η ευχάριστη μυρωδιά, οι καθαρές πετσέτες, ο σωστός φωτισμός και η εύκολη πρόσβαση στα απαραίτητα.

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Όπως επισημαίνει ο σχεδιαστής εσωτερικών χώρων και συγγραφέας Dabito, «όλα έχουν να κάνουν με τις λεπτομέρειες που μπορούν να αισθανθούν και να ακούσουν οι επισκέπτες».

Ποια είναι, λοιπόν, τα έξι πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι καλεσμένοι μας και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο που αποπνέει φροντίδα και φιλοξενία;

1. Η καθαριότητα και η μυρωδιά του χώρου

Η πρώτη εντύπωση δημιουργείται από την εικόνα και την αίσθηση καθαριότητας. Ένα μπάνιο μπορεί να είναι όμορφα διακοσμημένο, αλλά αν υπάρχουν λεκέδες στον νιπτήρα, άλατα στις βρύσες ή δυσάρεστες οσμές, η συνολική εικόνα αλλοιώνεται.

Πριν από την άφιξη των καλεσμένων, αξίζει να καθαρίσουμε σχολαστικά το πάτωμα, τη λεκάνη, τον νιπτήρα και τους πάγκους, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ο καθρέφτης, ο οποίος πρέπει να είναι απαλλαγμένος από σημάδια και δαχτυλιές. Δεν πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε τα σημεία που συχνά παραβλέπουμε στην καθημερινότητα, όπως τα σοβατεπί, οι γωνίες και τα φωτιστικά.

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Εξίσου σημαντική είναι η μυρωδιά. Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, καλό είναι να αερίσουμε τον χώρο και να απομακρύνουμε τυχόν έντονες οσμές από τα καθαριστικά. Στη συνέχεια, ένα διακριτικό αρωματικό κερί, για παράδειγμα, μπορεί να προσφέρει μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας, χωρίς να γίνεται υπερβολική.

Εάν πρόκειται να φιλοξενήσουμε αρκετό κόσμο, ένας γρήγορος έλεγχος του μπάνιου κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα βοηθήσει να διατηρηθεί καθαρό και τακτοποιημένο, σύμφωνα με το marthastewart.com

2. Η υπερβολική ακαταστασία

Ακόμη και αν το μπάνιο χρησιμοποιείται κυρίως από τους επισκέπτες, παραμένει ένας προσωπικός χώρος που συχνά φιλοξενεί καθημερινά αντικείμενα. Οδοντόβουρτσες, καλλυντικά, προϊόντα περιποίησης, φάρμακα και διάφορα αξεσουάρ καλό είναι να αποθηκεύονται σε ντουλάπια ή διακριτικά κουτιά, ώστε να μην είναι όλα εκτεθειμένα.

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Επίσης, οι πετσέτες και τα μπουρνούζια δεν χρειάζεται να κρέμονται στην πόρτα, ενώ τα προσωπικά αντικείμενα καλό είναι να περιορίζονται στο ελάχιστο. Για μια πιο προσεγμένη εικόνα, μικρά καθημερινά είδη, όπως οι μπατονέτες και τα βαμβάκια ντεμακιγιάζ, μπορούν να τοποθετηθούν σε όμορφα γυάλινα ή μαρμάρινα δοχεία.

Το ζητούμενο δεν είναι να αδειάσει εντελώς ο χώρος, αλλά να δείχνει οργανωμένος και απαλλαγμένος από περιττά αντικείμενα.

3. Τα είδη που πρέπει να βρίσκονται σε εμφανές σημείο

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία φιλοξενίας είναι να μη χρειάζεται ο επισκέπτης να ζητήσει τα βασικά. Το χαρτί υγείας πρέπει να βρίσκεται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο, ενώ καλό είναι να υπάρχει και ένα επιπλέον ρολό σε περίπτωση που χρειαστεί.

Ο Dabito προτείνει τη δημιουργία ενός μικρού «δίσκου φιλοξενίας», στον οποίο μπορούν να τοποθετηθούν χρήσιμα αντικείμενα για τους επισκέπτες.

Ανάλογα με τον χώρο και τις ανάγκες, μπορεί να περιλαμβάνει:

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Καραμέλες ή ατομικά συσκευασμένες μέντες.

Σταγόνες για τα μάτια.

Προϊόντα γυναικείας υγιεινής.

Στοματικό διάλυμα.

Βασικά είδη προσωπικής φροντίδας.

Αντισταμινικά ή άλλα κατάλληλα προϊόντα, με σαφή αναφορά στη χρήση τους.

Μια τέτοια μικρή γωνιά δείχνει ότι έχουμε σκεφτεί τις ανάγκες των επισκεπτών μας και τους επιτρέπει να αισθάνονται άνετα χωρίς να χρειάζεται να ζητούν συνεχώς κάτι.

4. Τα ποιοτικά προϊόντα περιποίησης και οι καθαρές πετσέτες

Οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με την προσωπική φροντίδα μπορούν να αναβαθμίσουν αισθητά την εικόνα ενός μπάνιου. Ένα όμορφο σαπούνι χεριών, μια ποιοτική ενυδατική κρέμα και ένα διακριτικά αρωματισμένο προϊόν περιποίησης δημιουργούν μια αίσθηση πολυτέλειας, ακόμη και σε έναν μικρό χώρο.

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα ιδέα είναι η αντικατάσταση των κοινών χαρτοπετσετών με ένα καλάθι που περιλαμβάνει μικρές, καθαρές υφασμάτινες πετσέτες για ατομική χρήση.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα υφάσματα. Οι πετσέτες χεριών, τα πατάκια και οι κουρτίνες του μπάνιου πρέπει να είναι καθαρά, χωρίς λεκέδες ή φθορές. Οι φρεσκοπλυμένες πετσέτες σε ταιριαστές αποχρώσεις προσφέρουν αμέσως μια πιο περιποιημένη και κομψή εικόνα.

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Ακόμη και η αποθήκευση του χαρτιού υγείας μπορεί να γίνει μέρος της διακόσμησης, με τη χρήση κεραμικών δοχείων, καλαθιών ή ακόμη και μοντέρνων διακοσμητικών γλαστρών.

5. Ο σωστός φωτισμός δημιουργεί ατμόσφαιρα

Ο φωτισμός επηρεάζει καθοριστικά την αίσθηση που αποπνέει ένας χώρος. Ένα μπάνιο με ψυχρό και υπερβολικά έντονο φως μπορεί να δείχνει απρόσωπο, ακόμη και αν είναι άψογα διακοσμημένο.

Ο Dabito προτείνει τη χρήση επιτοίχιων φωτιστικών εκατέρωθεν του καθρέφτη, καθώς και φωτιστικών με δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης.

Ο συνδυασμός διαφορετικών πηγών φωτισμού δημιουργεί μια πιο ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, ενώ ένα εντυπωσιακό κρεμαστό φωτιστικό ή ένας πολυέλαιος μπορεί να λειτουργήσει ως ιδιαίτερο διακοσμητικό στοιχείο.

Το μυστικό είναι να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στον λειτουργικό φωτισμό, που εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες, και στον ατμοσφαιρικό φωτισμό, που κάνει τον χώρο πιο ευχάριστο.

6. Οι προσωπικές διακοσμητικές πινελιές που κάνουν τη διαφορά στο μπάνιο

Το μπάνιο μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πιο ενδιαφέροντες χώρους του σπιτιού για διακοσμητικούς πειραματισμούς. Επειδή πρόκειται συνήθως για έναν μικρότερο και πιο ιδιωτικό χώρο, μπορούμε να τολμήσουμε χρώματα, σχέδια και υλικά που ίσως θα μας φαίνονταν υπερβολικά για το καθιστικό ή την τραπεζαρία.

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Ο Dabito προτείνει να μη φοβόμαστε τις έντονες ταπετσαρίες και τις τολμηρές χρωματικές επιλογές, καθώς μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και ξεχωριστό χαρακτήρα στο μπάνιο. Ένας παλιός καθρέφτης, ένα vintage ντουλάπι, χειροποίητες διακοσμητικές λεπτομέρειες ή ένα βάζο με φρέσκα λουλούδια μπορούν να μεταμορφώσουν έναν κατά τα άλλα συνηθισμένο χώρο.

Ακόμη και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως η πιγκάλ ή ο κάδος απορριμμάτων, μπορούν να επιλεγούν με πιο μοντέρνο σχεδιασμό, ώστε να συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική.

Για όσους θέλουν να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, υπάρχει και μια ακόμη πρωτότυπη πρόταση: η μουσική. Ένα μικρό ηχείο Bluetooth μπορεί να μεταφέρει την playlist της βραδιάς και στο μπάνιο, διατηρώντας την ευχάριστη ατμόσφαιρα της φιλοξενίας σε ολόκληρο το σπίτι.

Ένα όμορφο μπάνιο δεν χρειάζεται απαραίτητα ακριβές ανακαινίσεις ή πολυτελή υλικά για να εντυπωσιάσει. Η καθαριότητα, η οργάνωση, οι ποιοτικές παροχές και μερικές προσεγμένες διακοσμητικές επιλογές αρκούν για να δημιουργήσουν έναν χώρο που κάνει κάθε επισκέπτη να αισθάνεται ευπρόσδεκτος.