Καίτη Χρυσολωρά: Η ιστορία της τραγουδίστριας του Μίμη Πλέσσα που έγινε μοναχή στις Σέρρες - iefimerida.gr

Το οδοιπορικό του Σταύρου Θεοδωράκη σε ένα μοναστήρι στις Σέρρες ανέδειξε την ιστορία της γερόντισσας Μυρτιδιώτισσας, η οποία υπήρξε τραγουδίστρια.

Η Καίτη Χρυσολωρά, καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, με τη βοήθεια λίγων μοναχών και ενός Αγιορείτη πνευματικού, έβαλε το 1990 τα θεμέλια για την οικοδόμηση μιας μονής στην περιοχή Άγιο Πνεύμα Σερρών, πάνω σε έναν μικρό λόφο, όπου σήμερα δεσπόζει η Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία, την οποία επισκέφτηκε ο Σταύρος Θεοδωράκης με την εκπομπή του «Πρωταγωνιστές».

Η γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα

Η μυστηριώδης γυναίκα με την υπέροχη χροιά

Η Καίτη Χρυσολωρά ήταν και θα παραμείνει κάτι άγνωστο σε πολλούς όσον αφορά την πλούσια ελληνική δισκογραφία. Ήταν μια μυστηριώδης γυναίκα με υπέροχη χροιά. Καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο με κινητικά προβλήματα, καθώς την χτύπησε η πολιομυελίτιδα από τα 4 μόλις χρόνια της, την ανακάλυψε τυχαία ο Μίμης Πλέσσας και ζήτησε ο ίδιος να τραγουδήσει για αυτόν.

Η Καίτη Χρυσολωρά σε παιδική ηλικία.





Η Καίτη Χρυσολωρά σε αναπηρικό αμαξίδιο

Η Καίτη Χρυσολωρά

Ο δίσκος «Αγάπη μου» που κυκλοφόρησε από την Phillips το 1966 πέρα από πάρα πολύ σπάνιος είναι και μοναδικός, καθώς είναι από τα ελάχιστα αμιγώς τζαζ, ελαφρά άλμπουμ στη χώρα μας. Αποτελείται από δώδεκα υπέροχα κομμάτια σε μουσική του Μίμη Πλέσσα με την υπέροχη φωνή της Καίτης Χρυσολωρά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες του ίδιου του Μίμη Πλέσσα, η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε στο studio όπου και ερμήνευσε μεμιάς και τα δώδεκα διαμάντια αυτού του «θησαυρού». Μεταξύ αυτών τα «Ποιος το ξέρει», «Αγάπη μου», «Μη μου πεις τίποτα», «Η πρώτη μας νύχτα». Αυτός είναι και ο μόνος δίσκος που έκανε η Καίτη Χρυσολωρά.

Η στροφή στον μοναχισμό

Ο δρόμος της στο χώρο της μουσικής δεν ήταν μακρύς. Κάποια στιγμή επέλεξε ένα εντελώς διαφορετικό μονοπάτι, αφήνοντας πίσω της τη μουσική και το «Νέο Κύμα», το οποίο την οδήγησε κοντά στον Θεό και αφιέρωσε τη ζωή της στο μοναχισμό. Καταλυτική για αυτή τη στροφή της ήταν η γνωριμία της με τον Αγιορείτη γέροντα Χρυσόστομο, ο οποίος της μετέδωσε την αγάπη για τον Θεό και πήρε την απόφαση να απαρνηθεί τα εγκόσμια. Το 1990, λοιπόν, με τη στήριξη του πνευματικού της γέροντα Χρυσοστόμου ως γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα και μαζί με άλλες τέσσερις μοναχές έφτασε στο Άγιο Πνεύμα Σερρών και μεταμόρφωσε το παλιό ξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία σε μοναστική αδελφότητα.

Η Μονή Προφήτη Ηλία στις Σέρρες

Η γυναικεία κοινοβιακή Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία δεσπόζει στη βόρεια πλευρά του χωριού Άγιο Πνεύμα Σερρών, ψηλά, σε έναν καταπράσινο λόφο με ωραία θέα στον κάμπο. Ο πρώτος ναός ήταν χτισμένος από το 1900, αλλά ερειπώθηκε με το πέρασμα των χρόνων, για να δημιουργηθεί το 1990 η σημερινή μονή, που αριθμεί περίπου δέκα μοναχές, οι οποίες είναι μορφωμένες γυναίκες, με σπουδές σε πανεπιστήμια της Συρίας και, σε πολλές περιπτώσεις, μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Στο παρεκκλήσι της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας υπάρχει ακριβές αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας. Στα ιερά κειμήλια της μονής περιλαμβάνονται ιερά λείψανα, μεταξύ των οποίων του Αγίου Γρηγορίου του Ε΄, του Αγίου Νικολάου του Πλανά και της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας.

Η μονή διαθέτει μελισσόκηπο, ξυλουργείο, ραφείο και βιβλιοθήκη, με τις μοναχές να ασχολούνται με χειρωνακτικά διακονήματα, αγιογραφήσεις και εργόχειρα, όπως επιθυμούσε η γερόντισσά τους, ώστε να νιώθουν χρήσιμες στο κοινόβιο και στους επισκέπτες.