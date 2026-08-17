Καίτη Φίνου: Έλαβε εξιτήριο από το «Ασκληπιείο» -Μιλά στο iefimerida ο διοικητής του νοσοκομείου - iefimerida.gr

Καμία ανησυχία δεν εμπνέει η κατάσταση της υγείας της αγαπητής ηθοποιού, Καίτης Φίνου, η οποία έχει λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βούλας «Ασκληπιείο».

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο διοικητής του «Ασκληπιείου» Βούλας επιβεβαίωσε ότι η Καίτη Φίνου διακομίσθηκε το πρωί με ισχυρούς πόνους, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες κλινικές, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις για την κατάστασή της.

Μετά την ολοκλήρωση του ιατρικού ελέγχου και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, η ηθοποιός πήρε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει καμία απολύτως ανησυχία, σύμφωνα με το νοσοκομείο.

Η ίδια η Καίτη Φίνου γνωστοποίησε την παρουσία της στο νοσοκομείο με βίντεο στο Instagram από το ακτινολογικό τμήμα, αναφέροντας πως βίωνε «φρικτούς πόνους» χωρίς να δίνει περαιτέρω εξηγήσεις για την αιτία.

Στην ανάρτησή της, η ηθοποιός σχολίασε θετικά την εμπειρία της, επαινώντας τόσο την καθαριότητα των χώρων στο νοσοκομείο της Βούλας, όσο και την εξυπηρετικότητα που επέδειξε το προσωπικό προς όλους τους ασθενείς.

Σύμφωνα με όσα δηλώνει στο iefimerida ο διοικητής του «Ασκληπιείου», Αιμίλιος Βογιουκλάκης, η Καίτη Φίνου διακομίσθηκε στο νοσοκομείο το πρωί της Δευτέρας με δυνατούς πόνους και υπεβλήθη πάραυτα σε όλες τις κλινικές, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, οι οποίες ήταν απαραίτητες.

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«Έλαβε οδηγίες από τους γιατρούς μας και, μετά από ώρες, η Καίτη Φίνου έλαβε το εξιτήριό της, χωρίς καμία ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της», καταλήγει ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.

Καίτη Φίνου: «Οι πόνοι φρικτοί αλλά το φίλτρο απαραίτητο»

Μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο instagram, η Καίτη Φίνου γνωστοποίησε στους διαδικτυακούς της φίλους ότι βρίσκεται στο ακτινολογικό τμήμα νοσοκομείου της Βούλας.

«Οι πόνοι φρικτοί αλλά το φίλτρο απαραίτητο» έγραψε στο βίντεό της η ηθοποιός.

Στο απόσπασμα που ανήρτησε στα social media, η Καίτη Φίνου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι στο ακτινολογικό. Είναι όλα τυλιγμένα έτσι, τα κρεβάτια, όπως και αυτό το μαύρο που έχουν, είναι πάρα πολύ καθαρά όλα. Στη Βούλα είμαι και είναι πάρα πολύ καθαρά, πολύ εξυπηρετικοί είναι με όλους αν και δεν έχει πολύ κόσμο».

Δείτε το βίντεο

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Ωστόσο, η Καίτη Φίνου επέλεξε να μην μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους υγείας που την οδήγησαν στο νοσοκομείο.

