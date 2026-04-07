Η Κατερίνα Καινούργιου πόσταρε τις πρώτες φωτογραφίες με την κόρη της -«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα» - iefimerida.gr

Τις πρώτες φωτογραφίες με το νεογέννητο μωρό της δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου.



Η παρουσιάστρια του Alpha έφερε στον κόσμο το μωρό της την Παρασκευή, έχοντας δίπλα της τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή, την οικογένεια και αγαπημένα πρόσωπα.



Με τρυφερά λόγια η Κατερίνα Καινούργιου καλωσόρισε την κόρη της και ευχαρίστησε τους γιατρούς της. Παράλληλα, ευχήθηκε σε όλες τις γυναίκες που ονειρεύονται να γίνουν μητέρες να «αγγίξουν το πιο όμορφο θαύμα της ζωής».



Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου



«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα…🍼🤍



Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα…



Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος…🥹🙏

Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον γιατρό μου @alexandros_tzeferakos κ στους δύο υπέροχους γιατρούς γιους του @tzeferakos και @arisjeff_ που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή αυτού του μοναδικού ταξιδιού 🤍🥹🙏



Με στήριξη, εμπιστοσύνη και ανθρωπιά, με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μου.



Θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων ✨ευχαριστώ τη μαία μου @tzwrtzia_xypo που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή του τοκετού 🤍



Με ηρεμία, δύναμη και φροντίδα, μου κράτησε το χέρι και μου έδωσε κουράγιο στις πιο έντονες στιγμές…

Εδώ στο @rea_maternity ξεκίνησε η πιο όμορφη ιστορία της ζωής μου ✨

Ένας χώρος γεμάτος φροντίδα, ασφάλεια και ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου σε κάθε στιγμή…🙏🫶🏼

p.s Και σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες… εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής 🤍



Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. ✨



Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας …χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό …🥹🫶🏼 @pankouts Σ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ 🥹❤️».

