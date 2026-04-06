Κατερίνα Καινούργιου: Το ξέφρενο πάρτι του Παναγιώτη Κουτσουμπή μετά τη γέννηση της κόρης τους - iefimerida.gr

Την περασμένη Παρασκευή, η Κατερίνα Καινούργιου γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι και η ίδια και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, είναι τρισευτυχισμένοι.

Κι ενώ η Κατερίνα Καινούργιου αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο, Μεγάλη Τρίτη, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έφυγε για λίγες ώρες από το μαιευτήριο για τις ανάγκες του εορτασμού για τα πέντε χρόνια λειτουργίας του μαγαζιού του στο Κολωνάκι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πάρτι στο Κολωνάκι και οι ευχές

Ο επιχειρηματίας διοργάνωσε ένα ξέφρενο πάρτι για τα πέντε χρόνια λειτουργίας του μαγαζιού που διατηρεί στο Κολωνάκι, του «Forte Charitos Restaurant», το οποίο συνδυάστηκε με τη γέννηση της κορούλας του, οπότε το κέφι κορυφώθηκε, όπως φάνηκε και στα στιγμιότυπα και τα βίντεο που ανέβηκαν στα social media.

Ο Ηλίας Βρεττός ξεσήκωσε με τις μεγάλες επιτυχίες του όσους βρέθηκαν εκεί, μεταξύ των οποίων ο Κώστας Τσουρός και ο Πάνος Κατσαρίδης. Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι αυτοί που προχώρησαν σε αναρτήσεις στέλνοντας τις ευχές τους για τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την Κατερίνα Καινούργιου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής με τον Κώστα Τσουρό

Στα βίντεο όλοι δείχνουν να διασκεδάζουν με την ψυχή τους, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα που αναδημοσίευσε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, ο Κώστας Τσουρός γράφει: «Έλα ρε πατέρα Παναγιώτη». Αλλά και ο Ηλίας Βρεττός σχολίασε σε μια φωτογραφία του αγκαλιά με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή: «Με τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του μαγαζιού!!! Να σας ζήσει».