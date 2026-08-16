Κάιλι Τζένερ: Πόζαρε γυμνή φορώντας μόνο... πέδιλα για τη νέα καμπάνια της Khy -Δείτε τις φωτογραφίες - iefimerida.gr

Με έναν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό τρόπο επέλεξε η Κάιλι Τζένερ να παρουσιάσει τη νέα της συνεργασία για το fashion brand της, Khy.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κάιλι Τζένερ ποζάρει γυμνή για τη νέα καμπάνια του brand της, Khy, φορώντας μόνο τα παπούτσια της συλλογής. Οι φωτογραφίες τη δείχνουν με μεταλλικά ασημένια πέδιλα και μαύρες πλατφόρμες σε μινιμαλιστικό, λευκό σκηνικό.

Η επιχειρηματίας σχεδίασε προσωπικά τη νέα σειρά υποδημάτων, η οποία κατασκευάζεται χειροποίητα στην Ιταλία. Η συλλογή, που προέκυψε από τη συνεργασία με την Gia Borghini, αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 21 Αυγούστου.

Η Τζένερ είχε ήδη αποκαλύψει διακριτικά τη νέα συλλογή παπουτσιών από τον Ιούνιο. Εμφανίστηκε φορώντας τα ασημένια πέδιλα σε αγώνα των τελικών του NBA, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Τιμοτέ Σαλαμέ.

Το brand Khy, που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2023, αποτελεί πλέον κεντρικό πυλώνα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, μαζί με τις εταιρείες καλλυντικών και ποτών, ενώ η σειρά μαγιό της έχει σταματήσει τη λειτουργία της.

Λίγες ημέρες μετά τα 29α γενέθλιά της η τηλεοπτική σταρ και επιχειρηματίας πόζαρε γυμνή, φορώντας μόνο τα παπούτσια της νέας συλλογής που δημιούργησε σε συνεργασία με την ιταλική εταιρεία υποδημάτων Gia Borghini.

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Οι φωτογραφίες, που δημοσιεύτηκαν στα social media, δείχνουν την Τζένερ σε ένα κατάλευκο σκηνικό, να καλύπτει στρατηγικά τα επίμαχα σημεία του σώματός της, ενώ τα μακριά, ίσια μαύρα μαλλιά της λειτουργούν επίσης ως «κάλυψη».

Με ασημένια πέδιλα και μαύρες πλατφόρμες

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Κάιλι Τζένερ ποζάρει με μεταλλικά ασημένια ψηλοτάκουνα πέδιλα, αναδεικνύοντας παράλληλα το άψογο γαλλικό μανικιούρ της.

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Σε άλλη λήψη, φορά ένα μαύρο παπούτσι με πλατφόρμα και thong λουράκι, ενώ το styling συμπληρώνεται από έντονο μακιγιάζ στα μάτια και κραγιόν σε berry απόχρωση. «Τα φοράω εδώ και χρόνια, οπότε αυτό μου φάνηκε σωστό», έγραψε η 29χρονη επιχειρηματίας στη λεζάντα της ανάρτησής της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια αποκάλυψε ότι σχεδίασε προσωπικά τη νέα σειρά υποδημάτων για την Khy, με τα παπούτσια να κατασκευάζονται χειροποίητα στην Ιταλία.

«Δούλεψα ξανά και ξανά κάθε λεπτομέρεια μέχρι να είναι ακριβώς όπως ήθελα και εντελώς effortless», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η νέα συλλογή αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου.

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Μάλιστα, η Τζένερ είχε κάνει ένα διακριτικό teaser της νέας σειράς ήδη από τον Ιούνιο, όταν εμφανίστηκε με τα ασημένια παπούτσια σε αγώνα των τελικών του NBA, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Τιμοτέ Σαλαμέ.

Από τα καλλυντικά στη μόδα

Η νέα καμπάνια έρχεται λίγο μετά τη δεύτερη συνεργασία της Τζένερ με τη Frankies Bikinis για μια νέα σειρά μαγιό.

Η επιχειρηματίας είχε πρωταγωνιστήσει και τότε σε ιδιαίτερα αποκαλυπτική φωτογράφιση μαζί με την ιδρύτρια της εταιρείας, Francesca Aiello.

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Η Κάιλι παρουσίασε την Khy τον Οκτώβριο του 2023, αρχικά με μια λιτή φωτογραφία στην οποία φορούσε ένα μαύρο trench coat από faux leather.

Έκτοτε, το brand έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κομμάτι της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, παράλληλα με την Kylie Cosmetics και τη Sprinter, η οποία έχει πλέον επαναλανσαριστεί ως k2o by Sprinter.

Η Kylie Swim, αντίθετα, έχει ουσιαστικά σταματήσει τη λειτουργία της, με τον λογαριασμό της στο Instagram να παραμένει ανενεργός.

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Η νέα καμπάνια της Khy, πάντως, δείχνει ότι η Τζένερ συνεχίζει να επενδύει στη συνταγή που έχει γίνει σήμα κατατεθέν της: έντονο fashion statement, προκλητικές εικόνες και την ίδια στο επίκεντρο της καμπάνιας.