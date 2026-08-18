Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια, αποκαλύπτει: Όταν ήμουν μικρή υποβλήθηκα σε εξορκισμό, ήμουν στοιχειωμένη - iefimerida.gr

H Κάια Γκέρμπερ, κόρη της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, αποκάλυψε ότι κάποτε υποβλήθηκε σε «εξορκισμό», επειδή ως παιδί ήταν «στοιχειωμένη».



Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Mitch Churi Chat Show», το μοντέλο μίλησε για τη συμμετοχή της στη 10η σεζόν της σειράς τρόμου «American Horror Story».



Η Κάια Γκέρμπερ με τη μητέρα της, Σίντι Κρόφορντ

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Κάια Γκέρμπερ: Ήμουν δαιμονισμένη, μου έκαναν εξορκισμό

«Η μαμά μου μού έδωσε αγιασμό για να πάρω μαζί μου στα γυρίσματα, γιατί μου είπε: ‘Δεν θέλω να σε κυριεύσουν τα κακά πνεύματα’» δήλωσε η 24χρονη Κάια Γκέρμπερ. «Μου είχαν πει ότι ήμουν δαιμονισμένη όταν ήμουν παιδί».



Όταν της ζητήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε, η Γκέρμπερ απάντησε: «Απλώς ήμουν δαιμονισμένη. Ήμουν στοιχειωμένη σε όλη μου τη ζωή» και πρόσθεσε ερωτηθείσα εάν είχε πράγματι υποβληθεί σε εξορκισμό: «Ναι, όντως».



Πώς την έκαναν εξορκισμό

«Ξέρετε πώς έκαναν τον εξορκισμό; Έπαιζαν ντιτζεριντού πάνω από όλο μου το σώμα. Έτσι έκανα τον εξορκισμό» πρόσθεσε ανέκφραστη. Να σημειωθεί ότι το ντιτζεριντού είναι ένα αρχαίο πνευστό μουσικό όργανο που προέρχεται από την Αυστραλία.



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Μην μπορώντας να την πιστέψει, ο παρουσιαστής της εκπομπής την ρώτησε ξανά αν πράγματι συνέβη αυτό, με το μοντέλο και ηθοποιό να απαντά: «Πράγματι συνέβη. Δεν το έχω πει ποτέ σε κανέναν, αλλά όντως συνέβη».