Ο καφές με αυγό που έγινε viral στα σόσιαλ: Γιατρός προειδοποιεί για κρυφό κίνδυνο σαλμονέλας - iefimerida.gr

Ένα ασυνήθιστο ρόφημα με καφέ έχει γίνει viral στα social media, προκαλώντας ενθουσιασμό αλλά και ανησυχία.

Πρόκειται για τον λεγόμενο «egg coffee», δηλαδή καφέ με αυγό, μία παραδοσιακή συνταγή από το Βιετνάμ, που παρασκευάζεται με κρόκους αυγών, ζάχαρη ή ζαχαρούχο γάλα.

Οι κρόκοι χτυπιούνται με τη ζάχαρη ή το ζαχαρούχο γάλα μέχρι να αφρατέψουν και στη συνέχεια το μείγμα προστίθεται πάνω από δυνατό βιετναμέζικο καφέ. Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό, κρεμώδες ρόφημα που θυμίζει επιδόρπιο.

Στα βιετναμέζικα ονομάζεται «cà phê trứng» και φέρεται να εμφανίστηκε στο Ανόι τη δεκαετία του 1940.

Παρόμοιες εκδοχές υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, το παραδοσιακό zabaglione παρασκευάζεται επίσης με κρόκους αυγών και ζάχαρη και συχνά συνοδεύεται από καφέ.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Instagram, και συγκέντρωσε πάνω από 400.000 likes, πολλοί χρήστες εξέφρασαν ενθουσιασμό για το ρόφημα, χαρακτηρίζοντάς το «τον καλύτερο καφέ στον κόσμο». Άλλοι, ωστόσο, εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί ή και αρνητικοί, κυρίως λόγω της χρήσης ωμών αυγών. «Έχει γεύση σαλμονέλας», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τον viral καφέ



Στο συγκεκριμένο ρόφημα, οι κρόκοι των αυγών δεν μαγειρεύονται πλήρως κατά το αφράτεμα, κάτι που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης.

Η σαλμονέλα είναι ένας σοβαρός κίνδυνος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν κάποιος φτιάχνει καφέ με αυγό, δήλωσε η Σουτζάθα Ρέντι, γιατρός με έδρα την Τζόρτζια.

Μιλώντας στο Fox News Digital, τόνισε ότι το βακτήριο καταστρέφεται μόνο με το σωστό μαγείρεμα, ενώ τα συμπτώματα της μόλυνσης από σαλμονέλα περιλαμβάνουν διάρροια, πυρετό, στομαχικές κράμπες, ναυτία και εμετό. Ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες θεωρούνται οι εγκυμονούσες και οι ηλικιωμένοι.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν υπάρχει διαφορά στην ποιότητα της πρωτεΐνης στα ωμά έναντι των μαγειρεμένων αυγών, ενώ η κατανάλωση ωμών αυγών μπορεί επίσης να επηρεάσει την απορρόφηση ορισμένων βιταμινών του συμπλέγματος Β, όπως η βιοτίνη. Επιπλέον, το ζαχαρούχο γάλα που χρησιμοποιείται στη συνταγή είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε θερμίδες.

«Αν επιμένετε να καταναλώσετε ωμό αυγό, είναι προτιμότερο να επιλέξετε αυγά παστεριωμένα μέσα στο κέλυφός τους», είπε. Για τη γιατρό πάντως, οι πιθανοί κίνδυνοι υπερτερούν των οφελών.

Πηγή: New York Post