Ίλιγγος το ποσό που πήρε η JLο για να τραγουδήσει στον γάμο Ινδής κληρονόμου - iefimerida.gr

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ήταν ανάμεσα στα πιο γνωστά ονόματα που παρευρέθηκαν στον γάμο της Ινδής κληρονόμου δισεκατομμυριούχου Νέτρα Μαντένα.

Η Νέτρα, κόρη του μεγιστάνα της ινδικής φαρμακοβιομηχανίας Ράμα Ρατζού Μαντένα, παντρεύτηκε τον επιχειρηματία τεχνολογίας Βάμσι Γκαντιράτζου σε έναν πολυτελή γάμο στο Ουνταϊπούρ αυτή την εβδομάδα.

Εξίσου πλούσιος είναι και ο γαμπρός ο οποίος είναι συνιδρυτής και διευθυντής τεχνολογίας της πλατφόρμας παράδοσης φαγητού Superorder και συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes 30 Under 30 πέρυσι.

Ο λαμπερός γάμος στην Ινδία και οι celebrities

Λόγω της μεγάλης δημοσιότητας, τα social media γέμισαν με φωτογραφίες, βίντεο και σχόλια για το φαντασμαγορικό event, που ήδη χαρακτηρίζεται ως «γάμος της χρονιάς» στην Ινδία.

Η Τζένιφερ Λόπεζ με το ζευγάρι / Φωτογραφία: Instagram

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την παραδοσιακή τελετή haldi, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πισίνα του Taj Lake Palace. Ο χώρος ήταν διακοσμημένος με πολλά χρώματα και λουλούδια, ενώ καλλιτέχνες του περίφημου Cirque du Soleil πρόσφεραν εντυπωσιακά ακροβατικά.

Η J.Lo ήταν καλεσμένη αλλά και ερμηνεύτρια στη λαμπερή τελετή, ενώ ο Ντον Τζούνιορ και η σύντροφός του Μπετίνα Άντερσον παρευρέθηκαν επίσης.

Άλλοι διάσημοι καλεσμένοι περιλάμβαναν πλήθος από σταρ του Μπόλιγουντ, όπως τον ηθοποιό Ραμ Τσαράν, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιό Σόφι Τσούντρι και τη Νόρα Φατέχι.

Η Τζένιφερ Λόπεζ με ινδική ενδυμασία / Φωτογραφία: Instagram

Ο πολυτελής τετραήμερος γάμος τους ξεκίνησε στις 20 Νοεμβρίου και περιλάμβανε εμφανίσεις από γνωστούς μουσικούς, ανάμεσά στους οποίους και ο DJ Tiësto.

H Τζένιφερ επέλεξε μια ροζ τουαλέτα Dior με έναν ώμο για τον γάμο, αλλά και εντυπωσιακά κοσμήματα.

Στη συνέχεια όμως, άφησε ελάχιστα στη φαντασία καθώς ανέβηκε στη σκηνή με μια ποικιλία αποκαλυπτικών εμφανίσεων, ερμηνεύοντας πολλές από τις επιτυχίες της, όπως το Waiting for Tonight και το On The Floor.

«Είθε αυτές οι οικογένειες να ενωθούν σε αυτή την υπέροχη μέρα και ο Θεός να μας ευλογεί όλους», ήταν η ευχή της λατίνας τραγουδίστριας στη νύφη και τον γαμπρό.

Η 56χρονη επέλεξε να φορέσει ένα σούπερ σέξι κορμάκι στο χρώμα του δέρματος με βαθύ ντεκολτέ, κατά τη διάρκεια ενός απαιτητικού χορευτικού.

Φόρεσε επίσης ένα εφαρμοστό, ημιδιάφανο μαύρο κορμάκι με G-string στο πίσω μέρος, που πρόσφερε στους καλεσμένους άφθονη θέα στις διάσημες καμπύλες της. Σύμφωνα με το Indian Express, η J.Lo πήρε 1,9 εκατ. δολάρια για την εμφάνισή της στην λαμπερό γάμο.

Ο Ντον Τραμπ Τζ. με την σύντροφό του Μπετίνα Άντερσον / Φωτογραφία: Instagram

Καθώς η Λόπεζ χόρευε με πάθος, ο Ντον Τζούνιορ και η Μπετίνα έδειχναν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, γελώντας και χαμογελώντας καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτασμών.

Ο Ντον Τραμπ Τζ. με την σύντροφό του Μπετίνα Άντερσον φτάνουν στην Ινδία / Φωτογραφία: AP Photo

Οι δυο τους δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα χέρια μακριά ο ένας από τον άλλον στο μεγαλύτερο μέρος της τελετής, με τη Μπετίνα κάποια στιγμή να περνά τα χέρια της γύρω από τον χαμογελαστό Ντον Τζούνιορ.

Άτομα από τον κύκλο τους αποκάλυψαν στη Daily Mail ότι ίσως σύντομα ο Ντον Τζούνιορ και η Μπετίνα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Στο μεταξύ, η Λόπεζ προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας στο τέλος της χρονιάς και μέσα στο 2026.

Η πιο πρόσφατη ταινία της που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους είναι το Kiss of the Spider Woman, η οποία βγήκε στις 10 Οκτωβρίου.