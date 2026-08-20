Η Jessie J διέκοψε συναυλία λόγω ενός καβγά μεταξύ θεατών: «Έλα τώρα, μπροστά σε παιδιά, με τίποτα» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα απρόσμενο περιστατικό ανάγκασε την Jessie J να διακόψει συναυλία της και ζήτησε την απομάκρυνση δύο θεατών που είχαν εμπλακεί σε έναν καβγά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Jessie J διέκοψε τη συναυλία της λόγω ενός καβγά στο κοινό. Αρχικά προσπάθησε να ηρεμήσει τους εμπλεκόμενους, ζητώντας τους να σταματήσουν, όμως η προσπάθειά της να κατευνάσει τα πνεύματα δεν είχε άμεσο αποτέλεσμα.

Απευθυνόμενη στους ταραξίες, απέδωσε τη συμπεριφορά τους στο αλκοόλ και τον εγωισμό. Τόνισε την παρουσία παιδιών στο κοινό και τους κάλεσε να ηρεμήσουν, επισημαίνοντας την αρνητική ενέργεια που δημιουργούσαν στον χώρο της συναυλίας.

Όταν ένας άνδρας άρχισε να φωνάζει και να βρίζει, η τραγουδίστρια έχασε την υπομονή της. Ζήτησε από την ασφάλεια να απομακρύνει τους ταραξίες, τονίζοντας ότι το κοινό πλήρωσε για να παρακολουθήσει τη συναυλία.

Πρόσφερε να πληρώσει η ίδια το Uber για την απομάκρυνσή τους και ζήτησε από το κοινό να ανοίξει διάδρομο. Έκλεισε το περιστατικό με χιούμορ, προτείνοντας να τους δώσουν νερό και αντηλιακό, πριν συνεχίσει το πρόγραμμά της.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο φεστιβάλ «Party in the Paddock» στο Ηνωμένο Βασίλειο το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ξαφνικά άτομα τα οποία βρίσκονταν στο κοινό άρχισαν να τσακώνονται.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο TikTok, η Jessie J φαίνεται αρχικά να ζητά από τους άμεσα εμπλεκόμενους να ηρεμήσουν, ωστόσο η προσπάθειά της δεν είχε αποτέλεσμα.

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Jessie J: «Αυτό είναι το αλκοόλ και ο εγωισμός»

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια αναγκάστηκε να ζητήσει από την ασφάλεια του χώρου να απομακρύνει από τον χώρο τους εμπλεκόμενους.

Δείτε βίντεο

«Μπορούν όλοι απλώς να προσπαθήσουν να μείνουν ήσυχοι, γιατί όσο πιο έντονα είναι τα πράγματα, τόσο χειρότερα θα γίνονται», είπε αρχικά, τονίζοντας: «Αυτό είναι το αλκοόλ και ο εγωισμός. Απλώς ηρεμήστε».

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Η Jessie J ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να παραμείνουν ψύχραιμοι: «Μην σπαταλάτε χρόνο σε κακή ενέργεια. Ειδικά χτυπώντας ανθρώπους; Έλα τώρα, μπροστά σε παιδιά, με τίποτα. Απλώς ηρεμήστε. Πάρτε μια ανάσα. Βλέπουν "κόκκινο"».

«Ο κόσμος περίμενε ώρες για να μας δει»

Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας άντρας να φωνάζει και να βρίζει, με τη Jessie J να χάνει την υπομονή της και με το πλήθος να τη χειροκροτά είπε: «Τόσοι άνθρωποι έχουν πληρώσει χρήματα για αυτή τη συναυλία, για να με δουν, οπότε μπορείτε απλώς να τους βγάλετε έξω για να συνεχίσουμε;».

«Βγάλτε τους έξω, δεν τους χρειαζόμαστε εδώ. Ο κόσμος περίμενε ώρες για να μας δει. Απλώς βγάλτε τους έξω. Καλέστε τους ένα Uber, εγώ θα το πληρώσω», συμπλήρωσε και ζήτησε από το κοινό να ανοίξει έναν διάδρομο, ώστε οι ταραξίες να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. «Δώστε τους ένα ποτήρι νερό και αντηλιακό δείκτη 70… το χρειάζονται», ανέφερε με χιούμορ, προκειμένου να συνεχίσει το πρόγραμμα της.

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Η μάχη με τον καρκίνο

Η Jessie J ανακοίνωσε τον Μάιο του 2026 ότι είναι πλέον «καθαρή» από τον καρκίνο. Η περιπέτειά της υγείας της ολοκληρώθηκε με επιτυχία μετά από έναν χρόνο σκληρής μάχης, χειρουργικών επεμβάσεων και θεραπειών.

Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο, τον Ιούνιο του 2025 περίπου δύο χρόνια μετά τη γέννηση του γιου της. Υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του μαστού. Λίγο μετά το πρώτο χειρουργείο, οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο καρκίνος δεν είχε κάνει μετάσταση σε άλλα όργανα. Παρά τις αρχικές ιατρικές διαφωνίες και κάποιες αναβολές, χρειάστηκε να προχωρήσει και σε δεύτερο χειρουργείο μέσα στο φθινόπωρο του 2025.

