Ο ηθοποιός που αγόρασε την πολυτελή έπαυλη του Μπραντ Πιτ, τρεις μήνες μετά τη διάρρηξή της -Πόσα έδωσε [εικόνες] - iefimerida.gr

Την πολυτελή έπαυλη του Μπραντ Πιτ στο Λος Άντζελες αγόρασε ο Όστιν Μπάτλερ, λίγους μήνες μετά τη διάρρηξή της.

Σύμφωνα με το TMZ, ο 34χρονος ηθοποιός του «Elvis» αγόρασε το ιστορικό ακίνητο του σταρ έναντι 5,2 εκατ. δολαρίων, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης την Παρασκευή.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο συμπρωταγωνιστών του «Once Upon a Time in Hollywood» πραγματοποιήθηκε περίπου τρεις μήνες μετά τη διάρρηξη του ακινήτου, τον Ιούνιο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λος Άντζελες είχε δηλώσει ότι τρεις ύποπτοι «αναστάτωσαν» το σπίτι στις 25 Ιουνίου, αφού ανέβηκαν από την περίφραξη και μπήκαν από το παράθυρο του ισογείου.

Οι δράστες διέφυγαν με άγνωστο αριθμό λαφύρων, ενώ ο ηθοποιός δεν βρισκόταν στο σπίτι, καθώς συμμετείχε στην περιοδεία για την προώθηση του «F1», με πρεμιέρες σε Νέα Υόρκη, Μεξικό και Λονδίνο.

Όστιν Μπάτλερ / Φωτογραφία: AP Photo

Η πώληση πραγματοποιείται μόλις δύο χρόνια αφότου ο 61χρονος Χολιγουντιανός σταρ απέκτησε το σπίτι, σε ανταλλαγή πολυτελών ακινήτων με την κληρονόμο πετρελαίου Αϊλίν Γκέτι, όπως είχε αναφέρει η Daily Mail.

Τον Απρίλιο του 2023 ο Πιτ αγόρασε την κατοικία για 5,5 εκατ. δολάρια από τη Γκέτι, η οποία απέκτησε το προηγούμενο σπίτι του στην ίδια περιοχή για 33 εκατ. δολάρια.

Η νέα κατοικία του Όστιν Μπάτλερ διαθέτει τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και λίγο πάνω από 2.000 τετραγωνικά πόδια χώρου, ενώ περιλαμβάνει ηλιακά πάνελ, πολυτελή εντοιχισμένη σάουνα και μεγάλη εξωτερική πισίνα, μεταξύ άλλων ανέσεων.

Όσο για τον Μπραντ Πιτ, απέκτησε ένα πολυτελές σπίτι 12 εκατ. δολαρίων στους λόφους του Χόλιγουντ. Το ευρύχωρο, ισπανικού στιλ ακίνητο, 778 τ.μ., διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, οκτώ μπάνια, θέατρο, εστία φωτιάς και πισίνα, ενώ, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, προηγούμενοι ιδιοκτήτες ήταν ο κιθαρίστας των Killers, Ντέιβ Κούνινγκ, και η σύζυγός του, Έμιλι Κούνινγκ.

«Ήθελε ένα μέρος που να παρέχει άριστο σύστημα ασφαλείας και ιδιωτικότητα, και αυτό το ακίνητο τράβηξε την προσοχή του» εξήγησε πηγή στο The Post, προσθέτοντας: «Πολύ πριν από τη διάρρηξη στο σπίτι του, η ασφάλεια ήταν πάντα προτεραιότητα».