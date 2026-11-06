Οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Ματίλντα» ξανά μαζί 30 χρόνια μετά: Πώς είναι σήμερα - iefimerida.gr

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την πρώτη προβολή της ταινίας «Ματίλντα» και το καστ επανενώθηκε σε μια συνάντηση γεμάτη νοσταλγία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου και συγκέντρωσε περίπου 5.000 θεατές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ειδική προβολή της ταινίας.

Ο Ντάνι ντε Βίτο, ο οποίος ενσάρκωσε τον κύριο Γουόρμγουντ και παράλληλα ανέλαβε τη σκηνοθεσία της ταινίας, ήταν ο οικοδεσπότης της βραδιάς.



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Οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Ματίλντα» σήμερα

Το πρόγραμμα περιλάμβανε την προβολή της ταινίας με ζωντανή αφήγηση, καθώς και τη συμμετοχή της Royal Philharmonic Concert Orchestra, η οποία ερμήνευσε καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής την πρωτότυπη μουσική σύνθεση του David Newman.

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Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήρθε όταν ο Ντάνι ντε Βίτο ανακοίνωσε ότι ορισμένοι από τους παλιούς συνεργάτες του θα συμμετείχαν στη γιορτή. Πρώτη εμφανίστηκε η Μάρα Γουίλσον, η ηθοποιός που ενσάρκωσε τη Ματίλντα σε ηλικία μόλις επτά ετών, ενώ ακολούθησαν και άλλες προσωπικότητες που είχαν συμμετάσχει στην ταινία. Ωστόσο, αισθητή ήταν και η απουσία δύο σημαντικών μελών του αρχικού καστ.

Ο Ντάνι ντε Βίτο με την Παμ Φέρρις, που υποδύθηκε την κακιά διευθύντρια

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Εκτός από τη Γουίλσον και τον Ντε Βίτο, στη συνάντηση συμμετείχαν η Παμ Φέρρις, που έμεινε αξέχαστη για την ερμηνεία της ως αυστηρής διευθύντριας Άγκαθα Τράντσμπουλ, καθώς και οι ηθοποιοί Κιάμι Ντεβιέλ, Ζακλίν Στίγκερ και Κίρα Σπένσερ Χέσερ, οι οποίες υποδύθηκαν αντίστοιχα τη Λεβάντερ, την Αμάντα Θριπ και την Ορτένσια.

Ποιοι έλειπαν

Αντίθετα, η Έμπεθ Ντάβιτζ, που ενσάρκωσε τη Μις Χάνεϊ, και η Ρέα Πέρλμαν, η οποία υποδύθηκε την μητέρα της Ματίλντα, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν.

Μέσω Instagram, η Ντάβιτζ εξέφρασε τη λύπη της που δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στη γιορτή. «Τι κρίμα που δεν μπόρεσα να είμαι εκεί», έγραψε σε σχόλιο κάτω από μια φωτογραφία που δημοσίευσε η Γουίλσον μετά τη συνάντηση. Και πρόσθεσε: «Όλοι δείχνετε υπέροχοι!».

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Η πρωταγωνίστρια της ταινίας μοιράστηκε επίσης τη συγκίνησή της για τη μοναδική αυτή στιγμή που έζησε μαζί με τους παλιούς συνεργάτες της και τους θαυμαστές της ταινίας.

«Πέντε χιλιάδες θαυμαστές της Ματίλντα! Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι χαρά να γιορτάζω μαζί με ανθρώπους που σημαίνουν τόσα πολλά για μένα και με τους οποίους μοιράζομαι τόσο υπέροχες αναμνήσεις», έγραψε.

Η άγνωστη σχέση της μικρής Μάρα με τον Ντάνι ντε Βίτο

Η σχέση της Γουίλσον με τον Ντάνι ντε Βίτο και την Πέρλμαν έχει μια ιστορία που ξεπερνά τα όρια της κινηματογραφικής συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η μητέρα της ηθοποιού, Σούζι, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Εκείνη την περίοδο, ο σκηνοθέτης και η τότε σύζυγός του στάθηκαν στο πλευρό της μικρής Μάρα και της οικογένειάς της, στηρίζοντάς τους σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

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Η Σούζι έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 1996, τρεις μήνες πριν από την πρεμιέρα της ταινίας. Χρόνια αργότερα, η Μάρα Γουίλσον αναφέρθηκε σε εκείνη την κίνηση αγάπης και συμπαράστασης, υπογραμμίζοντας τη στήριξη που έλαβε από τους δύο καλλιτέχνες.

«Με βοήθησαν πραγματικά, εμένα και την οικογένειά μου, όταν περνούσαμε μια πραγματικά φρικτή περίοδο. Μας έδειξαν πολλή αγάπη και καλοσύνη», δήλωσε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2026.