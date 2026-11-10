«Οι ηθοποιοί είναι απόντες μόνο όταν είναι απόντες από τη ζωή» -Ο Δ. Πιατάς για την παράσταση ανήμερα του θανάτου της συζύγου του - iefimerida.gr

Τη δική του εξήγηση θέλησε να δώσει ο Δημήτρης Πιατάς για την επιλογή να εμφανιστεί στην παράταση που παίζει ενώ είχε μάθει πως έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Δημήτρης Πιατάς διαχωρίζει τον προσωπικό του πόνο από τον ρόλο του, τονίζοντας ότι το θέατρο αποτελεί κομμάτι της αλήθειας και το «βαρύ πυροβολικό» του πολιτισμού, το οποίο η χώρα έχει ανάγκη να προβάλλει.

Ο ηθοποιός επισημαίνει ότι οι συνάδελφοί του είναι πάντα παρόντες στη σκηνή, εκτός αν απουσιάζουν από τη ζωή. Παρά την ψυχοφθόρα διαδικασία, το θέατρο προηγείται πάντα, καθώς για εκείνον συμβολίζει την αιωνιότητα και τη ζωή.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν το θέατρο λειτουργεί ως ψυχοθεραπεία, διευκρινίζει πως δεν το αντιμετωπίζει με ιατρικούς αλλά με πολιτιστικούς όρους, δηλώνοντας απόλυτα υγιής για να συνεχίσει να προσφέρει στην τέχνη του.

Ο ηθοποιός συμμετέχει στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας». Μετά την είδηση του θανάτου της συζύγου του την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, εμφανίστηκε κανονικά στην παράσταση το ίδιο βράδυ, τιμώντας τον θεσμό του θεάτρου.

Ο ηθοποιός έκανε λόγο για μια πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία, ωστόσο πήρε την απόφαση να μην απέχει από το θέατρο, καθώς για εκείνον είναι κάτι που πάντα προηγείται.

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Μιλώντας με όρους πολιτισμού ο Δημήτρης Πιατάς εξήγησε πως για εκείνον το θέατρο είναι ένα κομμάτι της αλήθειας και της ζωής και πως η ύπαρξή του είναι πολύ σημαντική για τη χώρα.

Δημήτρης Πιατάς: «Ο πόνος ανήκει σε μένα»

Όταν οι δημοσιογράφοι τον συλλυπήθηκαν για την απώλειά του, ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφες με τη Ζήνα», δήλωσε αρχικά: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με άλλη ιδιότητα εδώ. Ο πόνος ανήκει σε μένα και εδώ ήρθαμε για να τιμήσουμε το θέατρο. Και το θέατρο νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι της αλήθειας μας και της ζωής μας. Και είναι το βαρύ πυροβολικό μας σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Και η χώρα μας έχει ανάγκη να δώσει μια ζωντανή παρουσία πολιτισμού και αισθητικής. Και το θέατρο είναι παρόν αυτή τη στιγμή. Και σας μιλάω ως εργάτης του θεάτρου, γιατί υπάρχει μια γενιά νέων παιδιών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν κιόλας που δίνουν ένα ζωντανό παρόν».

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Για το γεγονός πως συμμετείχε κανονικά στη θεατρική παράταση παρά τις δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, ο Δημήτρης Πιατάς τόνισε: «Θέλω να σας πληροφορήσω, αν δεν το ξέρετε, ότι όλοι οι ηθοποιοί, από καταβολής της υποκριτικής τέχνης, είναι πάντοτε παρόντες. Είναι απόντες μόνο όταν είναι απόντες από τη ζωή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ ψυχοφθόρο, αλλά το θέατρο προηγείται πάντα, για όλα. Ξέρετε κάτι; Το θέατρο είναι αιωνιότητα και ζωή. Πιστέψτε με».

«Δεν αντιμετωπίζω το θέατρο ιατρικά»

Όταν ο ηθοποιός ρωτήθηκε εάν το θέατρο αποτελεί για εκείνον κάποιου είδους ψυχοθεραπείας, εξήγησε: «Δεν απαντάω για πράγματα που είναι πολύ προσωπικά, τα οποία τα κράτησα. Δεν αντιμετωπίζω το θέατρο ιατρικά, με ιατρικούς όρους, αλλά με πολιτιστικούς όρους. Άρα, λυπάμαι, δεν αισθάνομαι ότι είμαι άρρωστος. Το αντίθετο, είμαι απόλυτα υγιής για να μπορώ να προσφέρω στο θέατρο».

Ο Δημήτρης Πιατάς παίζει στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας». Η σύζυγός του έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και ο ηθοποιός συμμετείχε κανονικά στο έργο το ίδιο βράδυ.

