Ιταλός αποκαλύπτει τα μυστικά για τις πιο νόστιμες ντομάτες - Οι παραδοσιακές τεχνικές που αλλάζουν τη γεύση - iefimerida.gr

Τι υποστηρίζει ένας ειδικός αγρότης στο Λάτσιο που καλλιεργεί για λογαριασμό της Cirio, μιας από τις πιο εμβληματικές ιταλικές μάρκες ντομάτας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η σωστή καλλιέργεια απαιτεί λιγότερο πότισμα, με το χώμα να στεγνώνει ανάμεσα σε βαθιά ποτίσματα. Αυτή η πρακτική, σε συνδυασμό με καλή αποστράγγιση, ενισχύει την υγεία των ριζών, την καρποφορία και τη γεύση της ντομάτας.

Η φύτευση των νεαρών φυτών προτείνεται να γίνεται αργά το απόγευμα, όταν ο ήλιος είναι χαμηλότερα. Αυτό μειώνει το σοκ της μεταφύτευσης και επιτρέπει στα φυτά να εγκλιματιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενισχύοντας την ριζοβολία.

Αντί για την πλήρη αφαίρεση όλων των παραφυαδίων, προτείνεται η διατήρηση ενός πλευρικού βλαστού. Το «έξτρα» αυτό κλαδί λειτουργεί ως εφεδρεία, παράγοντας επιπλέον καρπούς εάν ο κύριος βλαστός υποστεί ζημιά ή επιβραδυνθεί.

Η συγκομιδή των ντοματών πρέπει να γίνεται νωρίς το πρωί, όσο οι θερμοκρασίες παραμένουν χαμηλές. Η πρακτική αυτή βοηθά στη διατήρηση της φρέσκιας υφής και της έντονης γεύσης των καρπών, ειδικά όταν είναι πλήρως ώριμοι.

Οι ντομάτες που καλλιεργούμε στον κήπο μας σπάνια φτάνουν τη γεύση εκείνων που θυμόμαστε από τις διακοπές μας στην Ιταλία. Το μυστικό, όπως αποδεικνύεται, δεν είναι μόνο το κλίμα, αλλά και μια σειρά από πρακτικές που εφαρμόζουν γενιές αγροτών στην ιταλική ύπαιθρο.

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Η δημοσιογράφος Λόραν Έλσντεν αναζήτησε τον Πάολο, αγρότη ντομάτας στο Λάτσιο που καλλιεργεί για λογαριασμό της Cirio, μιας από τις πιο εμβληματικές ιταλικές μάρκες ντομάτας, για να μάθει τα κόλπα που χρησιμοποιεί κάθε σεζόν - συμβουλές που, όπως λέει, μπορούν να βελτιώσουν τη γεύση και τη σοδειά σχεδόν οπουδήποτε, είτε πρόκειται για υπερυψωμένες παρτέρες, γλάστρες σε μπαλκόνι ή έναν απλό κήπο.

Το πρώτο μάθημα αφορά το νερό

Το πρώτο μάθημα του Πάολο αφορά το νερό και συγκεκριμένα, το πόσο λιγότερο χρειάζεται από όσο νομίζουμε. Στην Ιταλία, τα φυτά ντομάτας ευνοούνται συχνά από φυσικά αμμώδη εδάφη, που στραγγίζουν καλά και εμποδίζουν τις ρίζες να μένουν σε υπερβολική υγρασία. Όσοι καλλιεργούν σε πιο βαριά, αργιλώδη εδάφη - ένα συχνό πρόβλημα σε πολλές περιοχές - μπορούν να αναδημιουργήσουν παρόμοιες συνθήκες προσθέτοντας κομπόστ και επιλέγοντας υπερυψωμένα παρτέρια.

«Μόλις τα φυτά ντομάτας εγκατασταθούν, αποφεύγετε το υπερβολικό πότισμα», εξηγεί ο Πάολο. «Αφήστε το χώμα να στεγνώσει λίγο ανάμεσα σε καλά, βαθιά ποτίσματα. Αυτό βοηθά τις ρίζες να παραμείνουν υγιείς, ενθαρρύνει την καλύτερη καρποφορία αντί για υπερβολική φυλλωσιά, και βελτιώνει τη γεύση». Για όσους ζουν σε περιοχές με συχνές βροχοπτώσεις, η καλλιέργεια σε θερμοκήπιο μπορεί να αναπαραγάγει τις πιο ξηρές συνθήκες που προτιμούν οι ντομάτες, προσφέροντας παράλληλα προστασία από τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες.

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Το δεύτερο μυστικό αφορά τη χρονική στιγμή της φύτευσης

Το δεύτερο μυστικό αφορά τη χρονική στιγμή της φύτευσης. Πολλοί κηπουροί βγαίνουν στον κήπο νωρίς το πρωί, όμως ο Πάολο υποστηρίζει πως το απόγευμα είναι συχνά καλύτερη ώρα για να φυτευτούν τα νεαρά φυτά ντομάτας. «Μπορεί να φαίνεται μικρή λεπτομέρεια, αλλά η χρονική στιγμή έχει σημασία», λέει. «Στην κεντρική Ιταλία δεν βιαζόμαστε με τη γη· δουλεύουμε μαζί της όταν είναι πιο ήρεμη. Γι' αυτό πολλοί καλλιεργητές προτιμούν να φυτεύουν τα νεαρά φυτά αργά το απόγευμα, όταν ο ήλιος είναι χαμηλότερα και οι θερμοκρασίες πιο δροσερές».

Η φύτευση αργότερα μέσα στην ημέρα δίνει στα νεαρά φυτά χρόνο να εγκλιματιστούν στο χώμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς το επιπλέον στρες του δυνατού ήλιου, της υψηλής θερμοκρασίας ή της γρήγορης εξάτμισης - μια απλή αλλαγή που μπορεί να μειώσει το σοκ της μεταφύτευσης και να ενισχύσει την πρώιμη ριζοβολία.

Το τρίτο κόλπο έρχεται σε αντίθεση με ό,τι συνήθως συνιστάται: μην αφαιρείτε όλα τα «παραφυάδια». Πρόκειται για τα μικρά νέα βλαστάρια που εμφανίζονται στο σημείο όπου ενώνεται ο κύριος βλαστός με ένα κλαδί-φύλλο. Πολλοί κηπουροί τα κόβουν όλα, ώστε το φυτό να μεγαλώνει προς τα πάνω, να βελτιώνεται ο αερισμός και να επικεντρώνεται η ενέργεια στην καρποφορία. Ο Πάολο, όμως, λέει πως δεν χρειάζεται να τα αφαιρούμε όλα.

Οι ντομάτες που καλλιεργούμε στον κήπο μας σπάνια φτάνουν τη γεύση εκείνων που θυμόμαστε από τις διακοπές μας στην Ιταλία. Το μυστικό, όπως αποδεικνύεται, δεν είναι μόνο το κλίμα, αλλά και μια σειρά από πρακτικές που εφαρμόζουν γενιές αγροτών στην ιταλική ύπαιθρο / UNSPLASH

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«Ενώ πολλοί κηπουροί κόβουν κάθε πλαϊνό βλαστό, εμείς αφήνουμε πάντα έναν να αναπτυχθεί, για κάθε ενδεχόμενο», εξηγεί. «Αυτό το "έξτρα" κλαδί λειτουργεί σαν εφεδρεία, παράγοντας επιπλέον καρπούς και βοηθώντας το φυτό να παραμείνει παραγωγικό αν ο κύριος βλαστός πάθει ζημιά ή επιβραδυνθεί». Είναι μια χρήσιμη υπενθύμιση πως το κλάδεμα δεν χρειάζεται να είναι ανελέητο - ένα καλά τοποθετημένο παραφυάδι μπορεί να λειτουργήσει σαν μια μικρή ασφάλεια, ειδικά σε περιοχές με ασταθείς καιρικές συνθήκες.

Τέλος, ο χρόνος της συγκομιδής παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Ο Πάολο συνιστά να μαζεύουμε τις ντομάτες νωρίς το πρωί, όσο οι θερμοκρασίες είναι ακόμη χαμηλές. «Η συγκομιδή το πρωί βοηθά να διατηρηθεί η υφή και η φρεσκάδα της ντομάτας», λέει. «Αυτό μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά στη γεύση, ειδικά αν καλλιεργείτε για τη γεύση και όχι απλώς για την ποσότητα».

Για την καλύτερη γεύση, ο ίδιος προτείνει να μαζεύουμε τις ντομάτες όταν έχουν πάρει πλήρες χρώμα και είναι πλήρως ώριμες, και να τις απολαμβάνουμε όσο πιο απλά γίνεται: κομμένες σε φέτες, με ελαιόλαδο, φρέσκο βασιλικό και μια πρέζα αλάτι.

Τέσσερις απλές, σχεδόν αντισυμβατικές συμβουλές - λιγότερο νερό, φύτευση το απόγευμα, ένα παραφυάδι που μένει, συγκομιδή νωρίς το πρωί - αρκούν, σύμφωνα με τον Ιταλό αγρότη, για να φέρουν λίγη από τη γεύση της ιταλικής υπαίθρου σε κάθε κήπο, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται.