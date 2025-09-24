Συγκλονίζει η Ηρώ Μουκίου: Ο όγκος ήταν στη σπονδυλική μου στήλη, υποβλήθηκα σε 12ωρο χειρουργείο - iefimerida.gr

Στη σοβαρή περιπέτεια που είχε με την υγεία της στο παρελθόν, όταν είχε εντοπιστεί ένας όγκος στη σπονδυλική της στήλη, αναφέρθηκε η Ηρώ Μουκίου.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με την ίδια να περιγράφει ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε 12ωρο χειρουργείο, και ότι, παρά το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκε κακοήθεια, η ζωή της κινδύνευσε.

Μιλώντας, μάλιστα, για την επικινδυνότητα της κατάστασης, η Ηρώ Μουκίου εξήγησε ότι χρειάστηκε να υπογράψει προκειμένου να χειρουργηθεί, αφού υπήρχε κίνδυνος για διάφορες, σοβαρότατες επιπλοκές από την επέμβαση.

Η ίδια τόνισε ότι, στη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιπέτειας, πήρε δύναμη από την πίστη της στον Θεό, συμπληρώνοντας ότι «ποτέ δεν χάνω την πίστη μου, με όλες τις δοκιμασίες».

Ηρώ Μουκίου για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας: Η προσευχή μού έδωσε δύναμη να το αντιμετωπίσω

«Αυτός ο όγκος ήταν στη σπονδυλική στήλη, δηλαδή, ακόμη και που δεν διαπιστώθηκε κακοήθεια, έπρεπε να γίνει ένα χειρουργείο 12ωρο. Υπέγραψα ότι δεν θα μείνω τυφλή, κουτσή, ανάπηρη, γιατί είναι ένας όγκος μέσα στον νωτιαίο μυελό. Δεν είναι απλό πράγμα», ανέφερε αρχικά η Ηρώ Μουκίου.

«Βέβαια γλύτωσα τα χειρότερα, αλλά και πάλι υπήρχε ένας κίνδυνος για τη ζωή μου και προσευχόμουν πάρα πολύ. Η προσευχή μού έδωσε δύναμη να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση και το παιδί ήταν 5-6 χρόνων, ένας παράγων πιο επιβαρυντικός για το τι θα γίνει το παιδί αυτό. Ποτέ δεν χάνω την πίστη μου, με όλες τις δοκιμασίες».