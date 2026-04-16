Κατανάλωσε 14 σφηνάκια μέσα σε 8 ώρες σε κρουαζιερόπλοιο, έπεσε και κέρδισε αποζημίωση-μαμούθ - iefimerida.gr

Αποζημίωση-μαμούθ πήρε μια γυναίκα από την Καλιφόρνια μετά την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ σε κρουαζιερόπλοιο.



Η Νταϊάνα Σάντερς, 45χρονη νοσηλεύτρια σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών από το Βακαβίλ της Καλιφόρνιας, κατανάλωσε τουλάχιστον 14 σφηνάκια τεκίλας μέσα σε διάστημα 8 ωρών και 39 λεπτών, στις 5 Ιανουαρίου 2024, ενώ ήταν επιβάτιδα στο κρουαζιερόπλοιο Carnival Radiance, σύμφωνα με τη Miami Herald.



Τα σοβαρά τραύματα που υπέστη και η αποζημίωση-μαμούθ

Ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, η Σάντερς υπέστη «σοβαρή πτώση» από σκάλα, με αποτέλεσμα «βαρείς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά, διάσειση, πονοκεφάλους, πιθανή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, τραυματισμούς στην πλάτη, στον κόκκυγα, μώλωπες και άλλες κακώσεις», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα.



Το κρουαζιερόπλοιο Carnival Radiance

Και τώρα, ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι έκρινε υπέρ της, επιδικάζοντάς της αποζημίωση 300.000 δολαρίων - 250.000 περισσότερα από όσα ζητήθηκαν στη δίκη, όπως δήλωσε στη Miami Herald ένας από τους δικηγόρους της, ο Σπένσερ Άρονφελντ.

Τι υποστήριξαν οι δικηγόροι της

Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι οι μπάρμπαν του πλοίου όφειλαν να σταματήσουν να της σερβίρουν ποτά όταν διαπίστωσαν ότι ήταν εμφανώς μεθυσμένη, κάτι που αποτελεί συνήθη πρακτική στην ξηρά. Ωστόσο, όπως υποστήριξαν, η Carnival δίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα στις πωλήσεις αλκοόλ παρά στην ασφάλεια των επιβατών.



Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Carnival «σχεδιάζει σκόπιμα τα πλοία της με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν σημεία πώλησης αλκοόλ σε κάθε γωνιά», με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων.



Οι δικηγόροι πρόσθεσαν επίσης ότι η εταιρεία «κάνει σκόπιμα ό,τι μπορεί για να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την κατανάλωση αλκοόλ στα πλοία της».

Τι υποστήριξε η εταιρεία του κρουαζιερόπλοιου

Στο πλαίσιο της υπερασπιστικής της γραμμής, η Carnival υποστήριξε ότι η επιβάτιδα δεν ήταν σε θέση «να ταυτοποιήσει κάποιο μέλος του πληρώματος που της σέρβιρε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ ή σε ποιο μπαρ κατανάλωσε τα ποτά» μέσα στο πλοίο. «Επομένως, η κατηγορία περί υπερσερβιρίσματος αλκοόλ θα πρέπει να απορριφθεί, λόγω αδυναμίας επαρκούς ταυτοποίησης ενός αμελούς υπαλλήλου», υποστήριξε η εταιρεία.

Η Carnival ανέφερε επίσης ότι δεν υπήρχαν «καταγγελίες πως η ενάγουσα παραπατούσε, κοιμόταν σε κάποιο μπαρ, μιλούσε με δυσκολία ή παρουσίαζε άλλες συμπεριφορές που να υποδηλώνουν μέθη», σύμφωνα με τη Miami Herald.

«Η απόδειξη υπερσερβιρίσματος αλκοόλ είναι συχνά δύσκολη, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι τα άτομα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την κατανάλωσή τους», δήλωσε ο Άρονφελντ στο TODAY.com. «Η Νταϊάνα παραδέχτηκε τη δική της προσωπική ευθύνη· ωστόσο, το βασικό ζήτημα ήταν η άρνηση της Carnival να αναλάβει οποιαδήποτε εταιρική ευθύνη για το γεγονός ότι σέρβιρε αλκοόλ σε κάποιον που ήταν εμφανώς μεθυσμένος».