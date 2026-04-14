Ο Ιωάννης Παπαζήσης για τον γιο του: «Είμαστε στο στάδιο που απαντάει μονολεκτικά και αρχίζει να κλείνει την πόρτα» - iefimerida.gr

Στην παραδοχή ότι δεν είναι καλός μπαμπάς προχώρησε ο Ιωάννης Παπαζήσης, ο οποίος ωστόσο τόνισε πως είναι δίπλα στον γιο που αρχίζει και μπαίνει στην εφηβεία.

Ο γνωστός ηθοποιός που εμφανίστηκε στην εκπομπή «Happy Day» μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του Βανέσσα Αδαμοπούλου, αλλά και για την υποκριτική.



Ιωάννης Παπαζήσης: «Ήμασταν άνθρωποι που δεν μαλώνουν»

«Ο γιος μου είναι 11 ετών, είμαστε στην εφηβεία τώρα. Όταν το παιδί αρχίζει να απαντάει μονολεκτικά και αρχίζει να σου κλείνει την πόρτα, είμαστε σε αυτό το στάδιο. Δεν θεωρώ ότι είμαι καλός μπαμπάς. Είμαι ένας πατέρας που βρίσκομαι εκεί, αλλά το αν είμαι καλός θα κριθεί μάλλον από τους άλλους. Με την πρώην σύζυγό μου δεν έχουμε κάνει κάτι για το οποίο είμαστε τόσο περήφανοι. Ήμασταν άνθρωποι που δεν μαλώνουν και απλά έχουμε μια όμορφη σχέση», είπε αρχικά ο Ιωάννης Παπαζήσης.

«Είμαι καλά στην προσωπική μου ζωή. Όταν με ρωτάνε, δεν ξέρω τι να πω, δεν είναι κάτι που θέλω να συζητάω. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ζωή. Η ζωή περιβάλλει τα πάντα, την τέχνη, τα λεφτά, τους φίλους μας, όλα. Προσπαθώ να είμαι καλά σε όλα», επεσήμανε ο ηθοποιός που είναι σε σχέση με την Αναστασία Παντούση.

«Προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Δεν ακούω εύκολα γνώμες»

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν κρίνει αυστηρά τον εαυτό του στη δουλειά, ο Ιωάννης Παπαζήσης ανέφερε ότι είναι κακός κριτής για τον ίδιο: «Προσπαθώ να μην είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου γιατί είμαι κακός κριτής του εαυτού μου. Έχω κάνει πράγματα τα οποία θεωρούσα ότι έπρεπε να τα κάνω αλλιώς και τελικά ήταν πολύ καλύτερα. Προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Δεν ακούω εύκολα γνώμες. Εγώ προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».

