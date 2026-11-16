Ιωάννης Αθανασόπουλος: «Έπεσα από ύψος επτά μέτρων και έμεινα για μεγάλο διάστημα σε κώμα»

Ο ηθοποιός Ιωάννης Αθανασόπουλος μίλησε για το σοβαρό ατύχημα που είχε σε ηλικία έξι ετών, την παραμονή του σε κώμα και τη συγκλονιστική στιγμή που ξύπνησε.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Σε ηλικία έξι ετών, ο ηθοποιός, μιμούμενος τους «μονομάχους» που έβλεπε, επιχείρησε να κάνει ισορροπία σε ένα πεζούλι. Η προσπάθειά του κατέληξε σε πτώση από ύψος 6-7 μέτρων, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Μετά το ατύχημα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου όπου παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κώμα. Οι γιατροί προειδοποίησαν την οικογένειά του για το ενδεχόμενο να υποστεί σοβαρές, μόνιμες βλάβες λόγω της πτώσης.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, οι γιατροί είχαν προετοιμάσει τους γονείς του για τα δύο πιθανά σενάρια. Τους εξήγησαν πως είτε θα παρέμενε σε φυτική κατάσταση, είτε απρόσμενα κάποια μέρα θα ξυπνούσε από το κώμα.

Τελικά, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, ο Ιωάννης Αθανασόπουλος ξύπνησε. Η πρώτη του αντίδραση ήταν να κοιτάξει τη μητέρα του και να τη ρωτήσει «τι κάνω εγώ εδώ πέρα;», προκαλώντας τη βαθιά συγκίνησή της.

Με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Νικ δε Ντικ», ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη και στα «Παραπολιτικά», αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για το ατύχημα που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.



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Το ατύχημα και η πτώση από ύψος 6-7 μέτρων

«Όταν ήμουν έξι χρονών, ήμουν στο χωριό το καλοκαίρι που πήγαινα στις γιαγιάδες και τους παππούδες, έβλεπα τους μονομάχους και πίστευα κι εγώ ότι είμαι ένας μονομάχος που μπορώ να κάνω ισορροπία σε παζούλια, που μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα. Είχε φύγει ο αδελφός μου, με άφησε για λίγο και έκανα ισορροπία σε ένα πεζούλι, και έπεσα κάτω από τα 6-7 μέτρα», ανέφερε.



Η παραμονή σε κώμα και το ξύπνημα τον Δεκαπενταύγουστο



Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου παρέμεινε για μεγάλο διάστημα σε κώμα, με τους γιατρούς να προειδοποιούν τους γονείς του για το ενδεχόμενο σοβαρών, μόνιμων επιπτώσεων.

«Ήμουν στο χωριό, με πήγαν στην Πάτρα, στο Ρίο και για πολύ μεγάλο διάστημα ήμουν σε κώμα. Είχαν πει στους γονείς μου ότι ή θα είμαι φυτό, ή θα ξυπνήσω μια ωραία μέρα, όπως και έγινε. Ξύπνησα τον 15Αύγουστο, άνοιξα τα μάτια μου. Πιστεύω πάρα πολύ. Από εκείνη τη μέρα που ήμουν 6 χρονών παιδάκι, δεν ξέρω αν είναι Θεός.. είχα μέσα μου μια πίστη… Όπως σε κάθε παράσταση πριν κάνω πάντα τον σταυρό μου. Πιστεύω σ' έναν δικό μου Θεό. Δεν ξέρω τι είναι αυτός ο Θεός. Οπότε έχω μια εσωτερική δύναμη πολύ ωραία. Ξύπνησα ένα ωραίο πρωί, κοιτάω τη μάνα μου και της είπα, “τι κάνω εγώ εδώ πέρα;”. Κλάμα η μάνα μου, ο πατέρας μου…» εξομολογήθηκε ο Ιωάννης Αθανασόπουλος.